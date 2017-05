COMMISSION D’ENQUÊTE : Les contacts de Veeren ciblés

Il explique comment « certains trafiquants profitent des faiblesses de quelques gardes-chiourmes »

Upendra Jugun, convoqué mais absent, condamné à une amende de Rs 2 000 et sous le coup d’une possible arrestation, prévient Paul Lam Shang Leen

Deux ex-détenus étaient convoqués par Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs devant la commission d’enquête sur la drogue hier. L’un deux, Dhanesh Jeewot, a admis être en contact avec certains détenus, expliquant que ces derniers font souvent appel à lui pour « réalimenter leur crédit sur leur téléphone portable ». Informé par le président de la commission qu’il commet ainsi un délit, Dhanesh Jeewot a aussi donné quelques indications sur la façon dont opèrent certains « big boss » pour « recruter des gardiens de prison ».

L’audition de Dhanesh Jeewot s’est déroulée sans anicroche. Ce tailleur de profession, qui réside à Goodlands, a un casier long comme le bras. Sa première condamnation remonte à l’année de ses 16 ans, où il avait été écroué pour « larceny with violence », ainsi que l’a rappelé Paul Lam Shang Leen. Puis il a enchaîné les délits, notamment pour avoir planté et distribué du gandia, ce qui lui aura valu 17 ans de prison. Mais depuis sa dernière libération, en 2009, il clame avoir « pris un nouveau départ ».

Interrogé sur un ancien numéro de téléphone, Dhanesh Jeewot est, au départ, réticent à expliquer le fait qu’il soit en contact avec des détenus. Puis l’ancien détenu finit par craquer et concède : « Monn sanz nimero akoz tro boukou prizonie ti pe apel mwa ek demann mwa mett credi lor zot telefon… Mo mem pa kone kouma zot gayn mo nimero. Sa ti pe fatig mwa, lerla monn sanz nimero. » Sauf que, « selon l’opérateur, ce numéro a été actif jusqu’à récemment », a indiqué Paul Lam Shang Leen.

Paul Lam Shang Leen : D’après les informations communiquées par l’opérateur, ce numéro enregistré à votre nom a toujours été actif. Où se trouve cette carte SIM ?

Dhanesh Jeewot : SIM-la bloque. Li dan portab-la, mai personn pa servi li. Mo pa pe koz ou menti. Depi 6/7 mwa mo nepli servi li…

LSL : Depuis quand cette SIM est-elle bloquée ? Selon l’opérateur, vous avez acheté ce numéro en avril 2015.

DJ : Peut-être vers novembre 2015.

LSL : Connaissez-vous un détenu du nom de Gerald Prosper ?

DJ : Plusieurs détenus m’appelaient à toute heure du jour et de la nuit. Je ne les connais même pas et je me demande comment ils ont eu mon numéro… Souvent je ne prenais pas les appels, car ils appellent de différents numéros. Et la plupart me demandaient d’alimenter leur portable. Des fois, moi-même je n’avais pas d’argent et je devais emprunter Rs 50 de ma mère pour les aider.

LSL : Ne venez pas nous raconter des histoires ! Des gens ne vous connaissent pas et vous demandent d’alimenter leur portable et vous, vous vous exécutez ? Pourquoi ? Ils vous menaçaient ? Ils faisaient pression sur vous ou sur vos proches ?

DJ : Non, non… Ou kone, ena fwa zot dir mwa zot anvi koz ek zot mama mai zot pena kass… Be monn ena ene sentima pou zot, lerla mo aid zot. Mai monn cancel nimero-la ene moman akoz zot ti pe tro fatig mwa.

LSL : Vous avez raison de préciser que ce n’est pas un seul détenu en particulier qui vous appelait, mais plusieurs. Car selon le registre qui nous a été communiqué, différents numéros apparaissent et les appels proviennent essentiellement de la prison de Beau-Bassin. Et de votre côté, vous avez aussi fait beaucoup d’appels vers ces numéros saisis en prison… Est-ce que vous réalisez que vous avez commis un délit ce faisant ?

DJ : Non.

LSL : Eh bien quand nous allons rédiger notre rapport, cela sera répercuté. Les autorités vous demanderont des comptes. Outre de réalimenter des téléphones, est-ce que certains trafiquants qui sont en prison vous ont demandé de faire autre chose pour eux ?

DJ : Non.

LSL : Allons… Vous avez été condamné pour possession et même trafic de substances illicites. Vous avez fait la connaissance d’autres trafiquants lors de vos différents séjours en prison et vous voulez nous faire croire que vous n’avez jamais rien fait pour eux ?

DJ : Non, je ne ferais jamais ce genre de choses…

Paul Lam Shang Leen a alors relevé qu’en deux mois, Dhanesh Jeewot a « échangé 45 appels » avec divers détenus. « Quand vous étiez en prison, qu’est-ce que les trafiquants vous ont demandé de faire pour eux ? » a-t-il demandé. L’ancien détenu devait expliquer qu’il a appris le métier de tailleur. Le président de la commission lui a ensuite demandé s’il n’avait pas « fumé de gandia » quand il était en prison, ce à quoi l’intéressé a répondu : « Non, c’était trop cher. » Paul Lam Shang Leen devait alors lui dire : « Donc, ou finn fer nenene pou bann big boss-la ? » Dhanesh Jeewot devait nier et expliquer que « les boss font passer leurs messages par l’intermédiaire de détenus et, même, des gardiens » de prison. « D’une cour à l’autre, ils font passer leurs messages et commandes. Mais je n’ai jamais trempé dans ces affaires-là moi. »

Dhanesh Jeewot sera rappelé à la lumière des investigations qui seront menées sur deux nouveaux numéros de téléphone qu’il a communiqués à la commission.

« Les “boss” profitent des faiblesses des gardiens »

Dhanesh Jeewot est venu confirmer les doutes et les on-dit selon lesquels les trafiquants se trouvant derrière les barreaux exploitent les faiblesses des uns et des autres, détenus comme gardes-chiourmes. S’agissant des gardiens justement, l’ancien détenu devait expliquer : « Quand on approche la fin du mois, on sait que les officiers sont à court d’argent. On entame une conversation avec eux. Ils vont dire qu’ils sont à sec. Alors on peut leur proposer par exemple Rs 5 000 s’ils ramènent un téléphone portable pour le détenu. Le gardien demandera comment il fera ça et on lui explique alors que quelqu’un prendra contact avec lui et lui donnera les indications précises. » Dhanesh Jeewot est allé plus loin : « Certains hauts gradés de la prison ont eux-mêmes rendu ces services à certains “big boss”… Seulement maintenant, ils ont pris leur retraite. » Ce qui amena Sam Lauthan à ironiser : « Et avant de partir, ils ont formé la relève… »

Dhanesh Jeewot a aussi expliqué comment certains introduisent drogues, cartes SIM ou téléphones à l’intérieur des prisons « en les cachant dans leurs cavités ou parties sexuelles ». Il poursuit : « J’ai déjà regardé comment on extirpe les produits, en ingérant de l’eau contenant du savon pour vomir et faire sortir les trucs… Mais je n’ai jamais fait cela moi-même. Kapav gayn batte tou kan fer sa. » Aux questions de Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs, l’ancien détenu devait relever que « ces gardiens de prison passaient les “body search” et sur les autres détecteurs sans problème », ajoutant : « Rien n’était trouvé sur eux et, pourtant, ils avaient ces choses cachées en eux. C’est incroyable mais vrai ! » Et de conclure : « Ces officiers savent qu’il y a certaines parties de leurs corps qui ne seront pas examinées. »

Mauvais services

Paul Lam Shang Leen et Sam Lauthan devaient tous deux faire remarquer à Dhanesh Jeewot qu’en aidant ses « amis détenus », soit en réalimentant leurs crédits téléphoniques, « vous avez perpétué le mal », poursuivant : « Vous n’avez rendu aucun bon service, bien au contraire. Vous avez participé à faire du tort en aidant ces trafiquants ! » Le président de la commission et son assesseur ont bien fait remarquer que « vous ne pensez tout de même pas que nous allons croire à votre version de sentiments pour les détenus », car « ce ne sont que des bobards ». Ce qui a fait dire au Dr Dhomun, « vous vous êtes donc découvert une âme de travailleur social depuis que vous êtes sorti de prison… ».

Répondant aux questions du Dr Ravin Dhomun, Dhanesh Jeewot devait expliquer que « lors de ma toute première condamnation, en 1997, quand je suis arrivé en prison, il n’y avait pas de portable ». Et de poursuivre : « Même pas de téléphone pour communiquer avec les miens. Et les visites étaient une fois par mois seulement. Mais en 2009, lors de ma dernière condamnation, les choses avaient bien changé. »

Jugun condamné et menacé d'arrestation

Outre Dhanesh Jeewot et Dhaneelall Chintamunee, qui étaient convoqués hier par la commission Lam Shang Leen, Upendra Jugun devait aussi être interrogé. Cependant, l’homme ne s’étant pas présenté devant la commission, et n’ayant pas fait connaître la raison de son absence, Paul Lam Shang Leen l’a condamné à Rs 2 000 pour « contempt ». Il a été assigné à comparaître le 18 mai prochain. S’il ne se présente pas de nouveau, un « warrant of arrest » sera émis contre lui.

Chintamunee nie connaître Veeren Peroumal

L’autre ex-détenu qui a comparu hier est Dhaneelall Chintamunee, un habitant de Vallée-des-Prêtres. Également détenteur d’un casier long comme le bras et impliqués dans divers délits – allant de « larceny » à usage de faux billets et possession de Subutex –, il a été condamné la première fois alors qu’il avait 14 ans. En tout et pour tout, il aura ainsi passé 37 ans à aller et venir en prison.

Prétextant une amnésie passagère circonstancielle, Dhaneelall Chintamunee a indiqué qu’il ne connaissait pas le numéro qui lui a été communiqué par Paul Lam Shang Leen comme étant à son nom et sur lequel ont été identifiées des communications avec Veeren Peroumal. « Monn deza zwin li kan mo ti dan prizon, me depi ki monn sorti, mo pena okenn kontak ar li », devait-il répondre au président de la commission. Dhaneelall Chintamunee a admis avoir acheté le numéro indiqué par Paul Lam Shang Leen, mais, devait-il expliquer : « Zame mo finn servi sa nimero-la. Monn perdi li zour ki monn aste li ensam ek mo portfey, mo kart idantite ek mo licens. »

Il devait aussi ajouter qu’il avait fait une déclaration à la police rapportant la perte de ses documents, mais qu’il « ne pensait pas que la perte de la carte SIM était importante ». Ce à quoi le président de la commission devait lancer : « C’est trop facile de venir nous dire que vous avez perdu le numéro. Vous avez passé la moitié de votre vie en prison, vous avez été condamné 21 fois et avez passé 37 ans en prison. N’allez pas nous faire croire que vous ne connaissez pas Peroumal Veeren ! Et d’ailleurs, dites-nous comment il a eu votre numéro ? » Mais Dhaneelall Chintamunee n’en démord pas : « Je vous le répète, j’ai perdu ce numéro. »

Et pourtant, devait relever Paul Lam Shang Leen, « jusqu’en 2016, selon les relevés de l’opérateur, ce numéro était actif et enregistré à votre nom ». L’homme devait rétorquer qu’en « 2016, je n’étais pas à Maurice, mais en Australie avec ma fille ». Ce à quoi Paul Lam Shang Leen a répondu : « Et alors ? Vous voulez me faire croire que, de là-bas, le téléphone ne fonctionne pas ? » Le président de la commission d’enquête était visiblement agacé par l’attitude de Dhaneelall Chintamunee.

Raid dans deux maisons de jeu

Une équipe multisectorielle composée de limiers de la police, mais aussi des services de la douane, de la MRA et de la Gambling Authority (GRA), entre autres, a effectué un raid dans deux maisons de jeu ayant le même propriétaire, hier après-midi. Il s’avère, selon nos recoupements, que ces “gambling houses” sont dans le viseur des enquêteurs, qui soupçonnent ceux qui en sont responsables d’être de connivence avec des trafiquants de drogue. Des indications selon lesquelles ces maisons de jeu servent à blanchir l’argent émanant du trafic ont appuyé les recherches des enquêteurs, qui, pour étayer leurs doutes, ont opté pour les descentes d’hier.

À plusieurs reprises, nombre de ceux qui sont convoqués par la Commission d’enquête sur la drogue, pour expliquer la provenance de fortes sommes d’argent, en liquide et en chèque, sur leurs comptes bancaires, ont brandi l’argument de gains au jeu, dans les casinos et aux courses.