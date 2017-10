COMMISSION D’ENQUÊTE : Nouveau rendez-vous pour Gulbul lundi

Raouf Gulbul sur Tisha Shamloll : « She is an epitome of lies ! Il n’y a jamais rien eu d’intime entre elle et moi »

L’avocat et président de la Gambling Regulatory Authority (GRA) nie tout contact avec le trafiquant incarcéré Peroumal Veeren

Deuxième round du « match » engagé le jeudi 26 octobre dernier entre l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, actuel président de la Commission d’enquête sur la drogue, et l’avocat Raouf Gulbul, président de la GRA, hier. Son nom a été mentionné à diverses reprises depuis le début de cette année tant par des détenus et ex-détenus que des membres de la profession légale dans plusieurs cas, dont dans deux affaires de « devir lanket » : Me Raouf Gulbul est l’un des membres du barreau les plus attendus devant la Commission Lam Shang Leen. Si son premier passage devant la Commission, le jeudi 26 dernier, avait donné le ton, sa deuxième comparution, hier, a donné encore du fil à retordre à Paul Lam Shang Leen qui a dû stopper à deux reprises l’audition et finir par renvoyer le ténor du barreau à une troisième déposition le lundi 6 novembre.

Séance houleuse, hier, en présence de Me Raouf Gulbul, Chairman de la Gambling Regulatory Authority (GRA), candidat battu du MSM en décembre 2014 et avocat réputé, et l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, président de la Commission d’enquête sur la drogue. Durant presque 150 minutes, les deux hommes ont eu beaucoup de mal à se faire comprendre, poussant très souvent Paul Lam Shang Leen à répéter : « You are not listening, Mr Gulbul ! » et surtout : « My question is very simple ! But you are not answering it… » Le président de la Commission d’enquête a, plus d’une dizaine de fois, été sur le point de perdre de sa superbe, mais s’est retenu et a relancé l’exercice de questions-réponses avec celui qui déposait devant cette instance.

La salle était comble une nouvelle fois hier pour le deuxième passage de Me Raouf Gulbul devant la Commission. Outre le personnel de cette instance et les limiers de l’ASP Hector Tuyau, lui-même présent, plusieurs “pupils” étaient là pour la déposition de Me Gulbul ainsi que des proches de son étude, dont Me Noor Hussenee. Aton Murday, proche collaborateur de Me Gulbul, a, d’entrée de jeu, été invité par Paul Lam Shang Leen à quitter la salle. Le président de la Commission devait expliquer plus tard qu’« à la lumière de certaines informations disséminées ici, il valait mieux que M. Murday ne soit pas présent dans cette salle ». Il faisait référence à certains messages échangés entre Me Gulbul et Me Tisha Shamloll.

La deuxième audition de Raouf Gulbul était axée sur divers plans, dont principalement ses liens avec Tisha Shamloll et un voyage à Rodrigues, ainsi qu’un déplacement à l’île de la Réunion. Il a également surtout été question des dépositions faites sous serment devant la Commission par la détenue Parwiza Jeeva, ex-petite amie du trafiquant incarcéré Peroumal Veeren, et l’ancien détenu Jacharee Bottesoie. Les deux avaient été arrêtés dans des affaires liées à la drogue. En juin dernier, lors de leur comparution devant la Commission Lam Shang Leen, tous deux ont fait des allégations selon lesquelles Me Raouf Gulbul, qui les avait représentés, avait tenté de « devir lanket. Dans le cas de Jeeva, c’était en faveur de Peroumal Veeren, et dans celui de Bottesoie, en faveur de Rajen Velvindron, incarcéré lui aussi pour une affaire de trafic de drogue. L’ombre du trafiquant Peroumal Veeren a longuement plané sur la session d’hier, avec Me Gulbul niant avoir entretenu des relations avec ce détenu, autres que « selon les instructions de sa mère, qui venait me voir dans mon étude, pour me demander d’aller rendre visite à son fils, dans certains cas spécifiques ». Mais Me Gulbul ne devait pas élaborer davantage sur cet aspect.

Un axe intéressant de la déposition de Raouf Gulbul concernait le détenu Ricardo Agathe, incarcéré pour une affaire de blanchiment d’argent. L’audition de Me Gulbul devait se terminer avec cette partie.

Paul Lam Shang Leen : Connaissez-vous un certain Ricardo Agathe ? Vous n’aviez pas mentionné son nom la dernière fois. Il est incarcéré pour une affaire de blanchiment d’argent…

Raouf Gulbul : Oui, je le connais

PLSL : Pourtant, vous ne nous en avez rien dit !

RG : J’allais le faire…

PLSL : Nous vous avions demandé, la dernière fois, de produire vos « VAT Invoices », entre autres, s’agissant des relevés des paiements par vos clients. J’espère que le lundi 6 novembre quand vous allez comparaître, à nouveau, vous ferez le nécessaire. Bien que nous n’aurons pas le loisir de disséquer ces documents… Quand avez-vous représenté Ricardo Agathe ?

RG : L’année dernière…

PLSL : Dans quelle cour ?

RG : C’était pour une affaire de caution qu’il avait retenu mes services. J’avais présenté la motion à la Bail & Remand Court…

PLSL : Qui étaient les autres accusés dans cette affaire ?

RG : Je ne sais pas. Je n’ai été retenu que pour représenter Ricardo Agathe. A ma connaissance, il n’y avait personne d’autre que lui impliqué dans cette affaire. Mais je n’ai pas travaillé sur le cas complètement, que pour cette affaire de caution… Je ne connais pas toute l’affaire

PLSL : C’est très étrange… Parce qu’en tant qu’avocat, vous deviez être au courant qu’il y avait une affaire de blanchiment d’argent, de Rs 9 M, dans cette affaire…

RG : Je ne m’en souviens pas. Je suis allé rendre visite à Agathe en juillet 2016…

PLSL : Les Rs 9 M ont été trouvées sur deux Africains qui quittaient Maurice. Ils ont été arrêtés à l’aéroport.

RG : Je n’étais pas au courant. Je parle de mémoire…

PLSL : Ces deux Africains ont impliqué directement votre client, Ricardo Agathe, fiché auprès des services de l’ADSU comme un trafiquant notoire…

RG : Je vais vérifier dans mes dossiers…

PLSL : Puis, par la suite, ces deux Africains ont changé leur version des faits. Ils ont nié que l’argent trouvé sur eux avait été remis par Ricardo Agathe, mais que cette somme avait été volée à un dénommé Salva… Qui n’est autre que le beau-frère d’Agathe.

RG : Je vais m’enquérir à ce propos…

PLSL : Vous avez représenté M. Salva, n’est-ce pas ? Il est de la famille de M. Agathe…

RG : Oui.

PLSL : Comment expliquez-vous que vous avez représenté M. Agathe et M. Salva alors qu’ils sont parentés ?

RG : Il n’y avait pas de conflits d’intérêts. Je ne sais pas s’il s’agit de la même affaire.

PLSL : Je vous rappelle, M. Gulbul, que vous avez été un membre du Board of Ethics de la Bar Association…

Le président de la Commission d’enquête devait, avant de terminer la session, laisser échapper un petit commentaire à l’effet que « là où vous ne trouvez pas qu’il y a conflit, à mon sens, il y en a… »

Me Gulbul devra se présenter une troisième fois devant la Commission d’enquête sur la drogue le lundi 6 novembre prochain. Il a été réclamé de lui qu’il produise une série de documents, dont des justificatifs de ses voyages récents à Londres, des reçus pour l’achat de ses billets d’avion, ses factures pour ses séjours, entre autres. Notons que c’est la première fois depuis la tenue de la Commission Lam Shang Leen qu’une personne est appelée à déposer en plus de deux occasions.

« She is a serial defaulter of law »

Un gros morceau de la déposition de Me Gulbul était évidemment axé sur les allégations portées par Me Tisha Shamloll lors de son audition en juillet dernier. « She is a liar ! » devait répéter à diverses reprises Raouf Gulbul à l’égard de celle-ci. Il devait aller plus loin : « She is the epitome of lies ! A serial defaulter of law ! » Visiblement agacé et hors de lui, Raouf Gulbul n’y est pas allé de main morte quand Paul Lam Shang Leen a abordé le volet consacré à l’avocate. Me Gulbul a aussi déclaré, plus d’une fois, donnant maints détails que « Tisha Shamloll a été sévèrement réprimandée pour avoir manqué de respect à la Bail & Remand Court ».

Paul Lam Shang Leen : Nous savons que vous n’aimez pas l’expression « junior », mais une personne qui dit avoir travaillé pour vous, et notamment avoir exécuté quelques « dirty business » pour votre compte…

Raouf Gulbul : Je dis non !

PLSL : Elle vous a décrit, ici même, comme étant « worse than a trafficker ».

RG : Qu’elle vienne ici et donnez-moi l’occasion de faire son contre-interrogatoire. Elle a été sévèrement réprimandée par plusieurs instances, dont le Bar Council. Qui plus est, elle s’occupe principalement d’affaires liées aux trafiquants de drogue. Elle et M. Boyroo, du State Law Office (SLO). Elle compte parmi ses clients les trafiquants Dev Currun, Navind Kistnah, Kamashoe… Elle et son « petit ami » Boyroo, qu’elle a épousé d’ailleurs, utilisaient le BRC comme terrain pour leurs galipettes.

NDR : Paul Lam Shang Leen rappelle Raouf Gulbul à l’ordre à trois reprises successives. Celui-ci lâche alors un commentaire selon lequel Me Shamloll est une « serial defaulter of law ». Ce qui pousse le président de la Commission à rappeler à l’avocat quels sont les pouvoirs de cette instance.

RG : Let’s proceed then.

PLSL : Me Shamloll nous a dit qu’elle a été votre « junior »…

RG : Elle n’a jamais travaillé pour moi. Certes, sur certaines affaires, elle m’a assisté, tout comme elle était présente dans des postes de police où j’ai rencontré des clients. Mais je ne lui ai jamais donné une place au sein de mon étude…

PLSL : Elle nous a montré certains des échanges qu’elle a eus avec vous via vos téléphones portables… Votre numéro, c’est bien le 57 XX XX XX ?

RG : Oui.

PLSL : Selon les documents également qu’elle a produits ici, il y a votre adresse courriel. Donc il s’agit de documents officiels.

RG : Est-ce que vous êtes en train de me contre-interroger ?

PLSL : Bien sûr ! Puisque vous ne semblez pas comprendre l’exercice d’ici et que vous ne répondez pas à mes questions simples par des réponses simples ! Certains des messages que vous avez échangés avec Me Shamloll sont à caractère très, très intimes…

RG : Il n’y a jamais rien eu d’intime entre elle et moi.

PLSL : Pourtant, à la lecture de certains de vos messages, on ne dirait pas… Je fais référence ici aux messages concernant Rodrigues étant « bumpy »…

RG : Tout le monde sait que la topographie de Rodrigues est ainsi !

PLSL : Elle dit aussi dans ces messages que vous l’avez utilisée tout comme vous utilisez Aton Murday… Vous comprenez maintenant pourquoi j’ai préféré que M. Murday n’assiste pas à l’audience ?

RG : Puis-je avoir une copie de ces messages ?

PLSL : Non ! Puisque vous avez confirmé qu’il s’agit de votre téléphone, vous devez avoir ces messages en mémoire… Me Shamloll a aussi allégué que c’est en suivant vos instructions qu’elle est allée verser de l’argent sur le compte du détenu étranger, Faisal Hussein…

RG : C’est faux. Elle ment. Je ne lui ai jamais donné de telles instructions. Au contraire, quand j’ai appris qu’elle avait fait cela, je l’ai sévèrement réprimandée. J’ai d’ailleurs une lettre écrite de la main de Faisal Hussein, de la prison, où il me demande de le représenter pour faire appel dans son cas…

PLSL : Vous avez fini, Me Gulbul ?

RG : Je ne lui ai jamais donné des instructions d’aller défendre Kamashoe etc.. Elle l’a fait de son propre chef, de connivence avec celui qui allait être son mari, M. Boyroo… L’argent que ses clients lui ont payé se trouve sur son compte bancaire. Allez regarder. Vous n’allez pas trouver de traces de ces paiements sur mon compte à moi. Me Shamloll a été réprimandée par le Bar Council parce qu’elle avait insulté un client étranger en 2014. Elle lui avait dit « You might as well rot in prison ». Regardez ces mails qu’elle m’a adressés avec photos à l’appui concernant des magistrats. Elle a ajouté des commentaires désagréables sur la profession… Voilà quel type de personne elle est. Et il faut que vous sachiez qu’elle a également eu maille à partir avec la BRC où elle a accusé un policier de harcèlement sexuel.

PLSL : D’accord M. Gulbul. Nous avons votre version, et celle de Me Shamloll. Qu’en est-il du voyage à l’île de La Réunion ? C’était un voyage d’agrément ou pour le travail ?

RG : Pour moi, il s’agissait uniquement de travail. Dix jours avant notre déplacement, il y avait Noor Hussennee, moi-même et un Senior Counsel. Voulez-vous son nom ou dois-je le taire ?

PLSL : C’est à vous de voir…

RG : D’accord, il s’agit de Me Yousuf Mohamed et nous deux devions nous rendre à l’île sœur. Noor Hussennee avait un souci avec la loi ici et on devait faire ce déplacement pour éviter que nos informations ne soient piratées. Or, Tisha Shamloll avait appris qu’on partait pour La Réunion et a agi comme une gamine mal élevée. Elle a crié et tapé du pied pour réclamer qu’on l’emmène. Là-bas, elle s’est contentée de faire du shopping et n’a jamais, à ce jour, remboursé le ticket d’avion. Moi je n’étais allé là-bas que pour le travail. J’ai d’ailleurs à la disposition de la Commission une carte sim SFR que j’avais achetée pour ces besoins lors de mon déplacement…

PLSL : Selon certaines informations, vous étiez en contact avec Peroumal Veeren à ce moment-là ?

RG : Pendant que je me trouvais à La Réunion ? Non, pas du tout.

PLSL : Nous allons prendre cette carte sim et les enquêteurs de la Commission vont l’analyser justement sur cette affaire…

RG : Vous êtes les bienvenus. Faites donc. Je suis tout à fait d’accord que vous passiez au crible cette carte sim. Vous trouverez les réponses que vous cherchez.

PLSL : Est-ce que vous vous êtes rendu en Inde avec Nasreen Soondagar ?

RG : Jamais.

« Veeren ne m’a pas payé pour défendre Parwiza Jeeva »

Raouf Gulbul a été catégorique : « Ce n’est pas Peroumal Veeren qui a retenu mes services pour représenter et défendre Parwiza Jeeva, mais son oncle, Hussain Jeeva. » Ce qui est totalement différent de ce que la détenue avait maintenu devant cette même Commission le 28 juin dernier, quand elle a déclaré que « c’est Peroumal Veeren qui a payé Me Gulbul pour me représenter ». Déclaration qui a été appuyée par celles du père de la détenue, Anwar Housein, Jeeva, et son frère, toujours devant la Commission.

Paul Lam Shang Leen devait commencer par produire des documents attestant de l’affaire et questionner Raouf Gulbul sur le fait que, quand il s’est rendu au poste de police de Stanley, Rose-Hill, où Parwiza Jeeva était maintenue en détention, il a rencontré également son époux, M. Issenjee. « En effet, j’ai découvert qu’il y avait deux personnes, et non une, qui étaient en état d’arrestation. Mais mes services avaient été retenus par l’oncle de Mme Issenjee, donc Parwiza, pour la défendre elle, et non son mari. Ce que j’ai expliqué à M. Issenjee », a soutenu l’avocat.

Paul Lam Shang Leen : Noor Housein Jeeva a déclaré ici même sous serment qu’il n’avait pas les moyens financiers pour payer vos services…

Raouf Gulbul : Pourtant j’ai sa signature sur deux reçus (VAT Invoices) attestant de cela…

PLSL : Oui, en effet, quand nous avons produit ces reçus, M. Jeeva nous a confirmé qu’il avait signé des documents, mais qu’il n’était pas au courant de ce que sont ces documents. En 2005, étiez-vous l’avocat de Peroumal Veeren ?

RG : Oui, mais pas pour cette affaire précise.

PLSL : Est-ce là ce que je vous ai demandé ?

RG : C’est ma réponse.

PLSL : Est-ce que Peroumal Veeren était votre client à cette époque ?

RG : Oui, je le représentais dans une affaire. Mais je ne me souviens pas de la date exacte.

PLSL : Il nous revient que vous étiez en communication avec Veeren à l’époque…

RG : C’est vrai.

PLSL : Comment ?

RG : Sa mère venait me voir à mon bureau pour solliciter mes services et me demander d’aller lui rendre visite.

PLSL : Et si je vous dis que ce n’est pas vous qui alliez lui rendre visite, mais vos « juniors » à qui vous donniez des instructions ?

RG : En parcourant mon agenda, je vois que la dernière fois que je me suis rendu en prison voir Peroumal Veeren, c’était le 22 février 2010. Avant cela, le 31 mars 2006. Egalement le 15 avril 2008. Mais je n’ai aucune date en 2005.

PLSL : Vous voulez dire qu’il n’y avait pas de lien avec l’affaire de Parwiza Jeeva ? Pourtant vous étiez en communication avec Peroumal Veeren. Et Parwiza Jeeva nous a expliqué qu’elle était la petite amie du trafiquant à l’époque, qu’elle était follement amoureuse de lui et qu’elle caressait le projet de l’épouser…

RG : Je n’étais pas au courant de tout cela. Nous sommes dans un pays libre, chacun aime qui il veut…

PLSL : Selon Parwiza Jeeva, Peroumal Veeren vous a payé pour la représenter…

RG : Je ne suis pas d’accord du tout !

PLSL : Le frère de Parwiza Jeeva, Altaf, a aussi été arrêté.

RG : Mais je ne l’ai pas représenté. C’est Samad Goolamauly qui était son avocat.

PLSL : Quand est-ce que je vous ai dit que vous aviez représenté Altaf Jeeva. Vous n’écoutez pas. Il nous revient que vous auriez influencé Samad Goolamauly alors que Altaf Jeeva avait déjà, dans sa déposition en présence de Me Jagoo, impliqué Peroumal Veeren dans cette affaire pour le faire changer de version…

RG : Ce n’est pas vrai. Je n’ai jamais interféré dans cette affaire.

PLSL : Pourtant, Peroumal Veeren, sous serment ici même, a déclaré qu’il a payé Me Goolamauly avec de l’argent sale provenant du trafic de la drogue. Idem pour Me Herve Duval Jr.

RG : Je ne suis pas au courant. Vous-même avez dit que Veeren a 26 avocats.

Bottesoie & Hurnam : « I was framed ! »

Le volet axé sur l’ancien détenu Joseph Jacharee Bottesoie concernait surtout la contribution de l’ex-avocat Dev Hurnam dans toute l’affaire. Pour rappel, lors de son audition le 29 juin dernier, Bottesoie devait incriminer Me Gulbul, alléguant que celui-ci lui avait, en 2003, « offert Rs 5 M en échange de mon silence pour ne pas impliquer Rajen Velvindron ».

Paul Lam Shang Leen : Votre client, Jacharee Bottesoie, avait impliqué Rajen Velvindron ?

Raouf Gulbul : Tout au long de l’enquête, en effet, et en ma présence.

PLSL : Mais vous n’étiez pas présent lors de son procès. Puis il a déclaré que vous aviez tenté de le corrompre et il avait même écrit des lettres qui ont été envoyées au Chief Justice, à l’Attorney General ainsi qu’aux commissaires de police et de la prison…

RG : Permettez-moi de m’expliquer. Les circonstances à l’époque étaient différentes. Et je peux déclarer sous serment que dans cette affaire, j’ai été piégé. Bottesoie a été manipulé.

PLSL : Piégé ? Par qui ? Était-ce la police ?

Une discussion animée entre le président de la Commission et Me Gulbul s’ensuit, au cours de laquelle l’avocat explique qu’il souhaite verser certains documents relatifs au procès de Bottesoie devant la Cour intermédiaire à la Commission.

RG : Non, pas par la police. Je vous ramène au procès de Bottesoie en août 2003 puis sa demande, devant le Privy Council. Où Dev Hurnam a perdu son affaire.

Devant le torrent d’informations que Raouf Gulbul tente de donner à la Commission, Paul Lam Shang Leen décide de stopper l’audition pour la deuxième fois. À la reprise, dix minutes plus tard, il redonne le la :

PLSL : Bottesoie a déclaré sous serment ici même que vous aviez tenté d’acheter son silence. Êtes-vous au courant de cela ?

RG : Oui, je l’ai appris.

PLSL : Quelle est votre version ?

RG : J’ai consigné d’ailleurs cette affaire dans une déposition à la police. Ma dernière visite à Bottesoie en prison remontait à juin 2002. Puis, en mars 2003, j’ai reçu un appel du Welfare Officer de la prison réclamant une visite de la part du détenu Bottesoie. Le lendemain, le 22 mars, je suis allé lui rendre visite. J’ai appris par la suite qu’après mon départ, Bottesoie a rédigé cette lettre où il allègue que je lui ai proposé de l’argent contre son silence en faveur de Velvindron. Or, cette lettre, plus personne n’en a entendu parler sauf après le procès de Bottesoie. Cinq minutes après l’achèvement du procès, Dev Hurnam a tenu une conférence de presse et a distribué ces lettres à tous les médias. C’est la première fois que je vais dire ceci en public : depuis ce jour, Dev Hurnam nourrit une haine à mon égard et ne rate pas une occasion de me salir en public. Ma famille a beaucoup souffert en silence depuis. Il est impératif que vous alliez à la source de cette affaire, M. le Président de la Commission, car vous êtes mandaté pour faire triompher la vérité…

PLSL : Vous avez fini ?

RG : Non. Il y a encore tellement à dire sur ce chapitre. Hurnam n’est pas du genre à lâcher l’affaire. Cela fait des années qu’il nourrit cette haine envers moi.

PLSL : Et dire qu’il a été un bon ami à vous…

RG : Jésus aussi avait parmi ses disciples des traîtres, Judas Iscariot par exemple. Hurnam ne sait pas lâcher une affaire. Il a relancé cette affaire devant une instance africaine cette fois.

PLSL : Je vous ramène à un peu plus loin dans le temps, dans une affaire où j’étais moi-même juge. C’était le procès de Rajen Sabapathee. Avec moi, il y avait Me Antoine Domingue, Dev Hurnam et vous-même.

RG : En 1995, oui je m’en souviens.

PLSL : Et le dernier jour du procès, vous vous rappelez ce qui s’était passé ?

RG : Bien sûr !

PLSL : Il y a eu cette affaire de tampon sur le passeport qui se révéla être faux et Hurnam a été trouvé coupable…

RG : Oui et je me souviens que je me mis debout et que je me suis dissocié de l’affaire.

PLSL : C’est le lendemain que vous avez fait cela. Le même jour, c’est Me Domingue qui s’est dissocié de l’affaire. Vous n’étiez pas là ce jour-là.

Paul Lam Shang Leen a poursuivi en demandant à Raouf Gulbul des détails relatifs au détenu Petricher et à deux Malgaches qui étaient impliquées dans l’affaire. Il a aussi fait allusion au fait que Me Jenny Moteealloo avait, devant la Commission, expliqué que ces deux femmes, qu’elle représentait, avaient « changé leurs versions ». Me Gulbul a déclaré qu’il avait « uniquement assisté Petricher dans son enquête ».

Lam Shang Leen : « This is my last warning ! »

D’entrée de jeu, au début de son deuxième passage devant la Commission Lam Shang Leen, Raouf Gulbul s’est lancé dans un exercice d’explications de transferts d’argent de son compte en banque, de celui de son épouse, la juge Rehana Mungly-Gulbul, et de leur fils, Adnan Raees Gulbul, qui étudie en Angleterre. Après qu’il a terminé, Me Gulbul s’est entendu dire par Paul Lam Shang Leen, pour la première fois, et pas la seule, lors de cette séance houleuse : « Did I ask you for these details ? »

Le ton était donné dès le départ. Entre le président de la Commission d’enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen et le président de la GRA, Raouf Gulbul, c’est la confrontation qui allait primer. Après la tension qui était dans l’air depuis la première audition du jeudi 26 octobre, c’est dans une ambiance électrique que les deux professionnels du judiciaire se sont affrontés. Ce qui a d’ailleurs poussé Paul Lam Shang Leen, qui a eu toutes les peines du monde à garder son calme face aux explications jugées « lengthy » du président de la GRA, à provoquer deux pauses d’une dizaine de minutes chacune durant la session d’hier.

Il s’en est fallu de peu, vers la fin de cette deuxième partie de l’audition de ce témoin très attendu, pour que le président Lam Shang Leen exprime son exaspération. Mais l’ancien juge a opté pour une attitude pour élégante : « This is my last warning, Mr Gulbul ! You know the powers of this Commission. I never use them… » Dans le sillage de ces paroles, Me Gulbul devait se calmer et obtempérer : « Let’s proceed then. » Les deux hommes ont eu cet accrochage verbal alors que les débats étaient axés sur la déposition de Me Tisha Shamloll devant la Commission.

Un peu plus tard, Paul Lam Shang Leen devait retrouver l’humour un brin sarcastique et cynique que ceux qui suivent les travaux de la Commission depuis ses débuts, fin 2015, connaissent. En effet, l’ancien juge devait ironiser sur quelques éléments de la déposition de Raouf Gulbul et faire même quelques traits d’humour. En revanche, Raouf Gulbul ne s’est pas déridé une seule fois, bien que pendant les deux pauses, il a échangé quelques civilités avec les membres de la presse présents dans la salle.