COMMISSION D’ENQUÊTE : Siddick Islam m’a proposé Rs 500 000, a déclaré Stephan Justine

Siddick Islam, alias Nerf, trafiquant de drogue notoire condamné en mars 2006 à 30 ans de prison, lui aurait proposé Rs 500 000 « si j’acceptais un travail illégal… Je suis humain : j’admets que j’ai été tenté. Mais j’y ai beaucoup réfléchi. J’ai pensé à mon uniforme, mon travail, et le fait que j’ai un fils à élever ». C’est ce que soutient le Prison Officer Stephan Justine, qui témoignait hier devant la Commission d’enquête sur la drogue.

De mai à novembre 2016, Siddick Islam aurait communiqué à 18 reprises, via cellulaire, avec le Prison Officer Stephan Justine. C’est ce qui a été révélé lors de l’audition de ce garde-chiourme devant la Commission d’enquête sur la drogue, hier. L’ancien juge Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs ont aussi été intrigués par « de fortes sommes d’argent liquide, déposés sur les joint accounts » de Stephan Justine et sa mère. Celle-ci est employée du Casino de Maurice.

Le premier appel de Siddick Islam à Stephan Justine remonterait à décembre 2015 et avait duré 6 minutes. « Puis, après cela, plus rien, jusqu’en mai 2016, quand il vous recontacte de nouveau… Et pendant les sept mois qui suivent, jusqu’à novembre 2016, 18 appels ont été échangés entre un numéro qui a été trouvé sur Siddick Islam et un autre que vous utilisez ». Le garde-chiourme a expliqué que « j’utilise effectivement ce numéro. Il est enregistré au nom de ma petite amie. En fait, elle m’avait fait cadeau d’un téléphone. D’où ce numéro… » Cependant, l’officier de la prison compte plusieurs autres numéros de téléphone à son nom, ainsi qu’il l’a aussi indiqué à la Commission d’enquête. De plus, mis en présence de divers autres numéros de téléphone, provenant de ses relevés bancaires, le garde-chiourme a déclaré qu’il alimente « des numéros de certains amis quand ils me demandent un prêt… Je ne connais pas toujours les numéros que j’alimente ». Mais ce qui a surtout retenu l’attention concerne essentiellement ses appels échangés avec le trafiquant de drogue notoire Siddick Islam.

Stephan Justine rejoint les services de la prison en août 2014. Avant cela, il suit une formation en ingénierie au MITD ainsi que des cours universitaires à EIILM. Il travaille aussi pendant quelque temps pour une compagnie de construction. En juin 2016, en réponse à une question de l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, indique-t-il, « j’étais en vacances. Quand j’ai repris le service, j’ai été affecté à la prison de Beau-Bassin ». Mais avant, il a été posté à la prison de haute sécurité de Melrose.

Paul Lam Shang Leen : Vous connaissez un certain Logan Maureemootoo ?

Stephan Justine : Oui, c’est mon cousin.

PLSL : Il est en prison ?

SJ : Oui

PLSL : Vous avez déjà apporté des affaires pour lui ?

SJ : Non !

PLSL : Et un certain Jean Patrick Jeremie Baptiste, vous connaissez ?

SJ : Non

PLSL : Il s’agit d’un ancien détenu…

SJ : Vous savez, à la prison de Beau-Bassin, il y a beaucoup de détenus. J’en connais quelques-uns, mais pas tous !

PLSL : Selon un rapport des services de la prison, on vous soupçonne d’être un petit trafiquant…

SJ : J’ai entendu parler de cela…

PLSL : Ah bon ? Alors, c’est vrai, ces soupçons ?

SJ : Pas du tout !

PLSL : Revenons-en à l’époque où vous travailliez à Melrose. C’est là que vous avez fait la connaissance de Siddick Islam ?

SJ : En effet.

PLSL : Mais vous avez dit que vous avez été transféré à Beau-Bassin… Est-ce que vous êtes en contact avec Siddick Islam ?

SJ : C’est lui qui m’a appelé en premier. Quand il m’a parlé, la première fois, et plusieurs fois après cela, il s’est fait passer pour un proche de Siddick Islam. Il m’a dit qu’il s’appelait Bashir… Il voulait avoir des nouvelles du détenu, me disait-il. Je lui ai répondu qu’il devait passer par la prison, la voie officielle, pour cela.

PLSL : Vous ne saviez pas qu’il s’agissait de Siddick Islam lui-même ?

SJ : Non. Ce n’est qu’à la fin que j’ai compris qu’il s’agissait de lui…

PLSL : Mais vos conversations n’étaient pas courtes !

SJ : Non, en effet. Au fur et à mesure qu’il me demandait des nouvelles de Siddick Islam, il m’a proposé Rs 500 000 en échange d’un travail illégal…

PLSL : Il vous demandait de faire quoi ?

SJ : Je ne sais pas ! J’ai refusé de travailler pour lui. Je ne vous cacherais pas que j’ai été tenté. Je suis humain, après tout. Et Rs 500 000, ce n’est pas une petite somme… Mais j’ai beaucoup réfléchi. J’ai pensé au serment que j’ai prononcé en prenant de l’emploi comme Prison Officer. J’ai pensé à l’honneur de porter cet uniforme. Et j’ai pensé à mon fils que je dois élever ; je dois subvenir à ses besoins. Pour cela, je ne peux me permettre de perdre mon travail. C’est pour cela que j’ai refusé l’offre. Et c’est à ce moment qu’il m’a dit qu’il était Siddick Islam…

Invité à expliquer « comment (…) Siddick Islam a eu votre numéro de téléphone », l’officier de la prison a déclaré que « c’est simple : n’importe qui peut avoir les coordonnées d’un officier. Quand on appelle à la réception d’une prison et qu’on demande à parler à tel officier, on vous balance le numéro de portable de celui-ci. Il n’y a aucune sécurité à l’égard de l’officier ». Dans le même souffle, il a déclaré, suivant les questions du président et de ses assesseurs, qu’il a bien rapporté le fait qu’« un détenu, Siddick Islam, m’avait contacté au téléphone et m’a proposé de l’argent en retour d’un travail illégal. J’en ai parlé à mon supérieur, qui m’a dit de ne pas accorder d’importance à cela, que c’est ainsi qu’agissent les détenus. Il m’a conseillé de continuer à faire mon travail consciencieusement. Je l’ai écouté. Mais je crois comprendre qu’il n’a pas eu davantage de considération à mon égard, et relativement à ce que je lui ai rapporté. Même quand il s’est agi de l’incident où j’ai été agressé à Barkly (voir plus loin)… Sinon, je ne serais pas devant la Commission aujourd’hui à me justifier ».

Divers dépôts en liquide sur deux comptes bancaires du Prison Officer ont longuement intéressé le président et ses deux assesseurs. En effet, un versement cash de Rs 99 000, de même qu’un chèque de Rs 250 000, entre autres, ont soulevé une foule de questions de la part de l’ancien juge. Stephan Justine a expliqué que « les deux comptes bancaires sont des joint accounts que je détiens avec ma mère. Elle travaille au Casino de Maurice. Elle fait des dépôts sur ces comptes ». D’autre part, il a avoué que « la décision de faire des joint accounts avec ma mère est survenue depuis assez récemment. Vous savez, je suis jeune, et j’ai tendance à être dépensier… Elle garde ainsi un contrôle sur l’argent ». Questionné sur le salaire de sa mère, Stephan Justine a répondu qu’il allait demander à celle-ci.

Paul Lam Shang Leen a également posé une série de questions à Stephan Justine à propos de diverses personnes qui ont été retracées par le biais de son compte bancaire, à qui il aurait « soit prêté de l’argent, soit rendu ». Le garde-chiourme a expliqué qu’« il s’agit de mes amis. Quand ils me demandent de l’aide, comme alimenter leur téléphone ou leur prêter de l’argent, je le fais… » Un certain Jusub figurant parmi les noms relevés devait intriguer Paul Lam Shang Leen, celui-ci rappelant que « quand je vois ce nom de famille, cela me ramène évidemment vers un trafiquant de drogue qui porte également le même patronyme ». Stephan Justine devait répondre que « non, ce n’est pas la même personne. Ce Jusub est une connaissance, un ami ».

L’officier de prison dispose d’une quinzaine de jours pour produire des documents pour justifier la provenance des dépôts en liquide sur ses comptes, entre autres.

Bagarre à Barkly : « Tegn sa zafer-la »

Sam Lauthan a souhaité que Stephan Justine élabore sur l’incident qui s’est produit à Barkly il y a quelque temps, et où il a été pris à partie et agressé. L’officier de prison a expliqué qu’il se trouvait à moto et qu’il circulait « quand un groupe de personne m’est tombé dessus. Pann dir moi narien, nek inn kogne. Je pense que ces personnes m’ont confondu avec un agent de l’ADSU. Peut-être qu’ils circulent sur des motos comme la mienne et qu’ils s’habillent de la manière dont j’étais habillé ». Invité à s’expliquer sur cette éventuelle confusion, le gardien de prison a relaté qu’« une fois au poste de Barkly, certains des agresseurs m’ont laissé comprendre qu’ils m’avaient pris pour un autre… De plus, certains des officiers de ce même poste m’ont encouragé à ne pas “faire de case”, parce que, m’ont-ils dit, “ek sa bann dimounn-la, to pou gagn problem si to met case… Tegn sa zafer la lamem” ». Et Stephan Justine d’ajouter que « je me suis aussi rendu au poste de police de Curepipe ce jour-là, mais là-bas, également, les officiers ont refusé de consigner ma déposition. Cet incident s’est produit à Barkly, c’est aux officiers de cette région de le faire, m’ont-ils dit ». Paul Lam Shang Leen a voulu savoir si « parmi vos agresseurs, il y avait des trafiquants ». Le garde-chiourme a répondu qu’il n’en savait rien. Sam Lauthan, pour sa part, a décrié le fait que « vous avez été agressé, vos droits bafoués, et vous n’en avez rien fait ? Des citoyens ordinaires cherchent justice quand leurs droits sont lésés, vous, vous êtes un agent de la sécurité de nos prisons, vous restez tranquille, et vous acceptez votre sort ! » Ce à quoi le Prison Officer a rétorqué : « Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis seul. Je n’ai personne pour m’aider… Je préfère me résigner ».

Sylvain Ladouceur « bon ami » du trafiquant Nevil Rome

Il était également au menu des auditions de la Commission Lam Shang Leen hier. Luc Sylvain Ladouceur, mécanicien actuellement, et ancien enseignant de français ayant travaillé sur le continent africain, a concédé qu’il est « un bon ami » de Nevil Rome. Ce dernier a écopé d’une peine d’emprisonnement de 30 ans en septembre 2011 pour trafic de drogue. La Commission lui reproche d’être en contact régulier avec ce détenu. En effet, en trois jours, pas moins de 96 échanges ont été enregistrés entre un cellulaire avec une SIM enregistrée au nom de Sylvain Ladouceur, habitant Plaisance, Rose-Hill, et un autre trouvé en prison sur le détenu Nevil Rome.

Luc Sylvain Ladouceur a expliqué à Paul Lam Shang Leen qu’il est actuellement mécanicien. « Je travaille avec un collègue. L’atelier où je travaille n’est pas le mien ». Et toutes ses rentrées d’argent, « je les garde. Je n’ai pas de compte bancaire ». La Commission Lam Shang Leen a d’ailleurs expliqué qu’elle n’est pas pour l’heure en présence des informations y relatives. En revanche, Sylvain Ladouceur a indiqué qu’un numéro de téléphone présenté par le président Lam Shang Leen, qu’il reconnaît être le sien, et qui a été trouvé en contact avec un détenu de la prison de Beau-Bassin, n’est plus en sa possession…

Paul Lam Shang Leen : Comment ça, « c’était » votre numéro ? Depuis quand il ne l’est plus ?

Sylvain Ladouceur : Je ne sais plus… J’ai oublié

PLSL : Selon l’opérateur, il est pourtant enregistré à votre nom !

SL : Oui, mais je change souvent de numéro. Cela aussi l’opérateur vous le dira

PLSL : Vous avez déjà eu des problèmes avec la justice, n’est-ce pas ?

SL : Oui, j’ai été placé en détention préventive. Et j’ai payé une amende

PLSL : Vous avez donc été en prison. La raison pour laquelle vous avez été convoqué, c’est parce que ce numéro de téléphone que vous dites être le vôtre, a été retracé parce qu’il est en communication avec un autre qui se trouvait en prison… Vous connaissez un certain Nevil Rome ?

SL : Oui, c’est mon ami

PLSL : Vous savez qu’il purge une peine de plus de 30 ans ? Pour importation de drogue ? Ce n’est certainement pas pour une affaire de possession, comme la vôtre, qu’il a eu une telle peine.

SL : C’est un très bon ami à moi…

PLSL : Vous avez déjà été lui rendre visite ?

SL : Oui, une fois, à Melrose

PLSL : En tant que son ami ?

SL : Bien sûr !

PLSL : Et il ne vous appelle pas ?

SL : Si. A partir de la cabine téléphonique de Melrose. Dont le numéro commence par 437…

PLSL : Je ne parle pas d’une cabine, mais d’un téléphone portable. Avec ce numéro que je vous ai donné…

SL : J’ai fait cadeau de ce numéro à quelqu’un…

PLSL : A qui ?

SL : Je ne m’en souviens pas… Si vous me permettez de m’expliquer. Je suis un ancien toxicomane. Vous savez, quand vous êtes sous l’emprise des drogues, vous etes prêt à tout pour votre dose… Kan ou fat yen, pena S4, S5, S6 ou ki valer enn telefonn. Enn drogue li zis koner ki li bizin so doz pou calmer li… Aussi, j’ai donné beaucoup de choses à plein de gens. Je ne me souviens pas de ce que j’ai donné ni à qui

PLSL : Ce qui veut dire que le numéro est donc resté enregistré à votre nom ?

SL : En effet

PLSL : Vous dites que vous avez fait de la détention préventive ?

SL : Oui, j’ai passé deux ans en prison. A Beau-Bassin

PLSL : Qui vous avez connu là-bas ?

SL : Personne

PLSL : C’était pour un cas important, n’est-ce pas ?

SL : J’ai été blanchi. J’avais prêté mon véhicule dans cette affaire, c’est tout

Paul Lam Shang Leen a aussi demandé à Sylvain Ladouceur s’il avait voyagé. Le mécanicien a alors expliqué qu’il a « travaillé comme enseignant de langues dans divers pays d’Afrique : Kenya, Tanzanie, Ouganda, Sierra Leone… » Le président de la Commission devait lui faire remarquer que « Tanzanie, Kenya… c’est le berceau du trafic de la drogue, ça ! » Ce à quoi Sylvain Ladouceur a rétorqué : « Et quand la Reine d’Angleterre se rend au Kenya, c’est aussi pour de la drogue ? » Rebondissant, l’ancien juge devait lâcher : « C’est son fils qui fait le voyage. La Reine est trop âgée… »

Sylvain Ladouceur dispose d’une quinzaine de jours pour se justifier devant la Commission Lam Shang Leen.

36 appels échangés en 3 jours

Paul Lam Shang Leen et Ravin Dhomun se sont longuement attardés sur surtout « trois jours et 96 appels qui ont été échangés entre le téléphone enregistré à votre nom, et un autre qui a été trouvé sur le détenu Nevil Rome ». En fait, a nuancé Paul Lam Shang Leen, « le téléphone en question, selon les enquêteurs, était à un autre détenu, Jonathan Agathe. Mais c’est avec Nevil Rome qu’il a été récupéré ». Sylvain Ladouceur a nié connaître Jonathan Agathe.

Le président de la Commission a indiqué qu’« en un jour, entre 13 h 15 et 16 h, 41 appels ont été passés entre ces deux téléphones. Il a dû vous donner une foule d’instructions… Nous savons comment le réseau fonctionne : eux sont à l’intérieur, ils donnent des instructions à ceux qui sont dehors pour exécuter des tâches. Quel était votre rôle ? Puis le lendemain, encore une fois, de midi à 14 h 30, vous remettez ça… » Ravin Dhomun devait faire ressortir : « Vous réalisez la gravité de la situation ? Tous ces appels d’un détenu vers un numéro que vous dites soi-disant perdu, ou soi-disant offert en cadeau… Et vous ne vous rappelez pas à qui vous avez donné ce numéro ? » Le président de la Commission devait faire la réflexion suivante : « Vous voyez où cela vous mène, de donner votre téléphone ? » Sylvain Ladouceur devait répondre : « Zordi monn aprann mo bizin aret donn portab. Ou alor si mo fer li osi, mo bizin cancel SIM la… »

Nevil Rome condamné à 30 ans en 2011

En septembre 2011, le juge Saheed Baukaurally a condamné Antonio Nevil Rome, Gino Gustave et Jean-Paul Snorden François, qui comparaissaient devant les Assises, à 30 ans de servitude pénale pour trafic d’héroïne. Les trois hommes avaient plaidé non coupable. Lors de la lecture de sa sentence, le juge Baukaurally a fait comprendre que les trois accusés avaient pleinement connaissance de la gravité de leurs actes. Le chauffeur Nevil Rome était âgé de 36 ans au moment des faits. Gino Gustave, alors âgé de 28 ans, était un pêcheur professionnel qui employait plusieurs personnes au sein de son entreprise. Quant à Jean-Paul François, il avait 22 ans et était membre des forces de l’ordre.

Le juge affirme que les trois accusés étaient au courant des dommages que cette drogue aurait causé au pays. Il a fait comprendre que les dommages physiques et mentaux sur la santé sont considérables. Il était reproché à Antonio Nevil Rome d’avoir, le 29 juin 2004 au New Aquarium de Pointe-aux-Biches, eu en sa possession 291,46 grammes d’héroïne destinées à la livraison. Gino Gustave et Jean-Paul Snorden François étaient accusés d’avoir tenté de prendre livraison de cette drogue. La valeur de la drogue saisie étant de plus de Rs 1 M, le Directeur des Poursuites publiques leur a intenté un procès pour trafic de drogue sous la Dangerous Drugs Act.