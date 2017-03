COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA DROGUE : Deux numéros de téléphone censés perdus utilisés en prison

Gino Miguel Letendrine, habitant Baie-du-Tombeau, a presque fait grincer des dents le Chairman de la Commission d’enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen, hier. En effet, convoqué pour expliquer comment deux numéros de téléphone enregistrés à son nom sont actifs à la prison, il a maintenu, à plusieurs reprises, qu’il n’en savait rien.

Gino Miguel Letendrine a déclaré devant la Commission Lam Shang Leen habiter à Baie-du-Tombeau. Cependant, devait faire ressortir l’ancien juge qui préside cette instance, « sur des formulaires de deux opérateurs téléphoniques, s’agissant de deux numéros que vous avez acheté, deux adresses différentes sont mentionnées. L’une, à Curepipe. L’autre, à Sainte-Croix. Comment expliquez-vous cela ? » Gino Miguel Letendrine devait répondre qu’il n’en savait rien pour l’un des deux numéros, tandis que pour le second, « je l’ai acheté à Sainte Croix. »

Répondant aux questions de Paul Lam Shang Leen, il ajoute qu’il avait « perdu ce numéro, du fait que la carte sim se trouvait dans le téléphone qui m’a été volé deux semaines après que je l’ai acheté. »

A une question du State Law Office, Letendrine a expliqué qu’il travaillait comme apprenti maçon, en juillet 2014, période lors de laquelle il a acheté ce numéro et perdu son téléphone. Il devait aussi déclarer qu’il n’a jamais rapporté le cas de vol à la police, du fait que « enn portab san valer sa… Mo pann al fer deklarasion lapolis. » Sur ce point, il devait être interrogé à nouveau par l’un des deux assesseurs de la Commission, Sam Lauthan : « Vous avez vous-même admis que vous avez déjà fait de la prison parce que vous étiez impliqué dans une bagarre. Or, un individu vous arrache votre portable et vous êtes resté sans réaction ? » Letendrine devait répondre par l’affirmative.

De la même manière, le témoin a maintenu à plusieurs reprises n’avoir « jamais acheté d’autre numéro », concernant celui où l’adresse enregistrée à son nom est Curepipe. Paul Lam Shang Leen devait laisser exprimer son irritation en ces mots : « Extraordinaire ! Et si je vous disais que, selon ces documents soumis par les deux opérateurs, vous avez acheté ces deux cartes sim le même jour ! Que répondez-vous ? » Ce à quoi le témoin a expliqué une nouvelle fois : « Monn aste enn nimero ki ou pe dir la. Me lott la, zame monn aste sa. » Ne cachant pas son exaspération, le Chairman de la Commission devait observer : « Ah ! Alors l’opérateur X ment alors ? C’est cela que vous voulez dire ? »

Paul Lam Shang Leen devait encore signaler à Gino Miguel Letendrine que « vous avez été convoqué devant cette Commission pour que vous nous expliquiez comment cela se fait que ces deux numéros enregistrés à votre nom sont, selon nos recherches, utilisés pour communiquer avec des personnes se trouvant en prison ? » Le témoin a répondu : « Mo pa kone. Mo finn viktim enn vol ; monn perdi mo portab ek sim la ti ladan. » Dans le même sens, il lui a été demandé s’il connaissait Jessica Gentil et il devait nier.

Letendrine a aussi expliqué avoir fait de la prison en 2011, à Petit-Verger, après avoir été impliqué dans une bagarre.

Faranaz Tafajoul sommée de présenter des documents officiels

La deuxième personne convoquée par la Commission Lam Shang Leen hier est Faranaz Zehbeen Tafajoul. Son époux et elle, a-t-elle expliqué, sont « les gérants de la boulangerie Tafa & Joomun Bakery depuis 2013. Nous avons un compte en banque au nom de notre commerce ». Cependant, questionnée par l’ex-juge Lam Shang Leen, cette habitante de Beau-Bassin devait laisser comprendre qu’elle dispose de « deux comptes bancaires, dans deux banques commerciales différentes, mais qui sont “dormant” ». Le Chairman devait acquiescer en déclarant que « sur l’un des comptes, il y a zéro sou. Tandis que sur le second, la balance est de Rs 403. Mais aucun de ces deux comptes n’est au nom de la boulangerie ». Pourtant, Faranaz Zehbeen Tafajoul devait expliquer à la Commission que « notre commerce est dûment enregistré auprès de la MRA et nous faisons régulièrement nos déclarations fiscales ».

Paul Lam Shang Leen lui a aussi demandé quelle adresse elle avait communiqué à l’ex-Bramer Bank quand elle a contracté un emprunt de la défunte banque, car selon le formulaire de l’époque, l’adresse mentionnée est 9e Mile, Triolet, alors que la principale concernée devait maintenir que « depuis mon mariage, j’habite à Beau-Bassin, dans une rue dont le nom a changé, et avant cela, j’habitais Curepipe. Je n’ai que ces deux adresses ».

Il a sommé Mme Tafajoul de produire des documents financiers relatifs aux comptes de sa boulangerie et elle sera de nouveau entendue le lundi 13 mars par la Commission. Elle a énergiquement refusé de se laisser prendre en photo et réclamé aussi que son nom ne soit pas mentionné.