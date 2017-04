COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA DROGUE : De gros dépôts liquides inexpliqués sur le compte de l’officier Ramchurn

Résidant Quartier-Militaire, Premanand Ramchurn est officier de la prison depuis 2002. Il a été convoqué devant la Commission d’enquête sur la drogue pour fournir des explications sur « de fortes sommes déposées, en liquide et par chèque », sur ses comptes bancaires.

Avant d’être transféré récemment à la prison de GRNO, Premamand Ramchurn a été toujours été posté à la New Wing à Beau-Bassin. « Ce qui a attiré notre attention à votre propos, ce sont divers dépôts en liquide et par chèque sur vos comptes bancaires », devait expliquer l’ancien juge Paul Lam Shang Leen. L’officier Ramchurn devait indiquer posséder « trois comptes bancaires, et en avoir un au nom de la compagnie de ma femme ». Il a ainsi expliqué à Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs, le Dr Ravind Dhomun et Sam Lauthan, que « ma femme a créé une compagnie en 2014, une agence de location de voitures ». Selon ses renseignements donnés à la Commission, ce business a été « racheté à son ancien propriétaire, qui n’a plus rien à faire avec nous désormais ».

Cependant, parcourant les documents relatifs, le président de la Commission ainsi que Sam Lauthan devaient attirer l’attention de l’officier sur le fait que « selon les informations fournies par le Registrar of Companies, cet ancien propriétaire est toujours actionnaire chez vous ». De plus, Premamand Ramchurn a été invité à expliquer la provenance de plusieurs rentrées d’argent liquide sur ses comptes bancaires : Rs 259 000 en 2011, Rs 469 000 en 2012, Rs 309 000 en 2013 et Rs 495 000 en 2014. « Il s’agit de l’argent provenant des emprunts que j’ai contractés pour financer la mise sur pied de la compagnie de ma femme », devait-il répondre. Or, a relevé Paul Lam Shang Leen, « vous nous avez dit que cette compagnie a été créée en 2014, mais je vous parle de rentrées d’argent avant cette année-là ».

L’ancien juge et ses deux assesseurs ont alors demandé à Premamand Ramchurn : « Allez chercher dans tous vos relevés bancaires, trouvez vos documents concernant la compagnie de votre femme, notamment la liste des actionnaires, et remettez tout cela à la Commission. » La Commission compte également revenir sur les données téléphoniques de l’officier Ramchurn, qui ne sont pas encore prêtes. « Peut-être avez-vous voulu éviter de payer des taxes, ou il se peut aussi que vous soyez en train de blanchir de l’argent via cette compagnie que dirige votre épouse : nous n’en savons rien, mais nous vous demandons de produire les documents relatifs pour étayer tout cela », a lancé Paul Lam Shang Leen.

Premanand Ramchurn sera rappelé de nouveau devant la Commission d’ici une quinzaine de jours.

Le garde-chiourme aux… 29 sim cards !

Neermal Chamroo, Prison Officer : « Ma mère cache mes portables, je dois en acheter un neuf à chaque fois »

Neermal Chamroo est Prison Officer depuis avril 2005. Célibataire, il vit chez ses parents, à Clemencia, et se décrit comme « l’unique gagne-pain de la famille ». Sauf que, a relevé Paul Lam Shang Leen, président de la Commission d’enquête sur la drogue, ce garde-chiourme « dont le compte en banque affiche souvent zéro », serait détenteur de « 29 sim cards à son nom, pour la période de 2009 à 2017… »

Pour se défendre, Neermal Chamroo soutient que « ma mère subtilise souvent mon portable et le cache… Je dois alors en acheter un neuf, quand j’ai de l’argent ». Invité à s’expliquer, il a déclaré : « Ma mère pense que mes amis m’entraînent à boire quand ils m’appellent. Ainsi, elle cache mon portable pour que personne ne m’appelle. » Il soutient qu’il possède « deux sim cards », dont il a communiqué les numéros à la Commission d’enquête. Ce Prison Officer a aussi expliqué qu’un des numéros « est à ma petite amie… », et un autre à sa mère. Il a aussi concédé avoir « beaucoup de petites amies ».

Neermal Chamroo est Prison Officer posté à la prison de haute sécurité de Melrose « depuis 2013 ». Le président de la Commission, Paul Lam Shang Leen, lui a expliqué que « la raison pour laquelle nous vous avons convoqué ici, c’est parce qu’en parcourant les détails relatifs à votre dossier, on découvre que votre compte en banque est vide quasiment tout le temps… Cela parce que votre salaire est très bas ». Sommé par l’ancien juge à expliquer comment il arrondit ses fins de mois, le garde-chiourme n’a fourni aucune réponse.

Paul Lam Shang Leen a expliqué au Prison Officer que « c’est en épluchant vos relevés bancaires que nous avons trouvé tous ces numéros de téléphone. Vous mettez de l’argent sur ces sim cards via votre compte bancaire… Pourquoi avez-vous autant de cartes sim ? » Sam Lauthan a sollicité de l’officier son avis pour savoir comment il y a « beaucoup de drogue et de téléphones portables qui circulent dans les prisons, notamment à Melrose ». Neermal Chamroo a déclaré à la Commission d’enquête qu’il n’a « jamais commis aucun délit » en ce sens.

Neermal Chamroo sera rappelé devant la Commission d’enquête une fois que celle-ci aura « le détail de vos relevés téléphoniques ».

« Trop de familiarité envers les détenus nuit aux officiers »

Le troisième Prison Officer à avoir été convoqué hier devant la Commission d’enquête sur la drogue est Mohamad Reza Beelontally. Cet habitant de la capitale a exercé plusieurs métiers avant de s’engager comme officier de la prison en août 2011. « Vous avez été convoqué par la Commission en raison de nombreux dépôts en liquide sur votre compte bancaire », devait expliquer le président Paul Lam Shang Leen. L’officier, marié religieusement et qui a concédé qu’il n’a jamais fait de déclaration fiscale, « parce que mon salaire est en dessous du seuil taxable », a expliqué qu’il a contracté « trois emprunts à la Mutual Aid, et un autre, d’une valeur de Rs 1, 3 M, d’une banque commerciale ». Il a aussi expliqué avoir eu « deux voitures, une Datsun qui n’était plus en état de prendre la route, et une Peugeot que j’ai revendue l’an dernier à Rs 61 000 ». En 2016, toujours, Mohamad Reza Beelontally devait faire l’acquisition d’une Nissan March d’une valeur de Rs 95 000. De plus, en 2015, il a admis avoir acheté un terrain de Rs 1, 5 M, « d’où les emprunts ». Paul Lam Shang Leen a sollicité de cet officier de la prison de GRNO qu’il remette « tous les documents relatifs aux ventes et achats des voitures et achat du terrain à la Commission. Si nous trouvons que tout est en règle, nous n’allons pas vous inquiéter ». Cependant, devait rappeler le président de la Commission, « si jamais il est trouvé que votre numéro de téléphone est ou a été en contact avec des détenus, préparez-vous… »

Invité par Sam Lauthan à expliquer comment, selon lui, la drogue et les téléphones se retrouvent « en libre circulation dans les prisons », l’officier devait laisser comprendre qu’il existe « une foule de facteurs pour cela. Par exemple, s’il y a trop de familiarité entre détenus et officiers. Ou si certains officiers vivent au-dessus de leurs moyens, ils deviennent des proies faciles pour les trafiquants ».