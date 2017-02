COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA DROGUE : Interrogatoire serré d’un proche d’un détenu de Melrose

C’est un jeune habitant de Moka, qui a déclaré être “designer” travaillant pour le compte d’une firme au Mozambique, qui a donné le coup d’envoi hier à la reprise des travaux de la Commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge Paul Lam Shang Leen. Pour le Chairman, « les très fréquents déplacements de l’homme, soit une vingtaine en quatre ans, sur l’axe Mozambique, Johannesburg et Tananarive, le fait qu’il n’y ait pas de mouvement d’argent sur son compte bancaire prouvant ces déplacements et l’utilisation d’argent sont autant de zones d’ombre qui lui donnent un profil suspect ». Le fait aussi qu’il change fréquemment de numéro de téléphone et qu’il soit « parenté à un détenu de la prison de Melrose, qui purge 32 ans pour importation d’héroïne » ont éveillé les soupçons de la Commission Lam Shang Leen.

« Ce “designer” de jeans, qui avance être employé par une firme privée mozambicaine, s’est déplacé une vingtaine de fois depuis 2012, principalement pour aller au Mozambique, à Johannesburg et à Tananarive », a expliqué, avec détails et documents à l’appui, Paul Lam Shang Leen. Soumis à un interrogatoire serré, le “designer” a admis qu’il touche « entre Rs 20 000 et Rs 60 000 comme salaire ». « Mais votre compte en banque est vide ! Comment cela ? », devait demander Paul Lam Shang Leen. « J’ai eu un “case” de “larceny” en octobre 2016… », a répondu le “designer”.

Revenant à la charge, le Chairman de la Commission d’enquête sur la drogue devait questionner l’habitant de Moka sur la provenance d’un chèque d’un montant de Rs 250 000 ainsi que l’existence de Rs 175 000 sur le compte bancaire de Mme N. K., que l’homme a déclaré être sa mère. L’ancien juge Lam Shang Leen poursuit : « Avec vos fréquents déplacements spécifiquement sur l’axe Mozambique, Johannesburg et Tananarive, soit une vingtaine de voyages de 2012 à aujourd’hui, le fait que vous concédez avoir effectué 11 de ces voyages avec un cousin, le fait qu’il n’y ait aucun mouvement d’argent s’agissant du paiement de vos billets d’avion ou vos séjours en terre étrangère, et surtout, les fréquents appels téléphoniques entre vous et un détenu qui se trouve actuellement à la prison de Melrose, où il purge une peine d’emprisonnement de 32 ans, ayant été trouvé coupable d’importation d’héroïne, font de vous un suspect à nos yeux. Nous souhaitons que vous apportiez des éclaircissements sur nombre de ces zones d’ombre qui subsistent. »

Le “designer” a par la suite admis que « le détenu se trouvant à Melrose est mon beau-frère ». Et de poursuivre : « Il m’appelle souvent, à toute heure du jour et de la nuit, pour me demander de l’argent. Il appelle à partir de différents numéros. » L’habitant de Moka a aussi expliqué que même s’il n’était pas un grand “gambler”, « j’ai quelques fois gagné au poker, au casino ». Il a aussi expliqué qu’il a « très souvent été accompagné d’un cousin » lors de ses déplacements ces trois dernières années. Il a été soumis à un feu roulant de questions de la part du Chairman de la commission d’enquête, cherchant à obtenir des détails sur ses nombreux déplacements vers Mozambique, Johannesburg et Tananarive, ses liens de parenté avec le détenu et le fait que son compte bancaire soit vide.

Paul Lam Shang Leen a convoqué à nouveau ce “designer” pour une nouvelle comparution, le 8 mars prochain, « avec documents officiels faisant état de l’entreprise pour laquelle vous travaillez au Mozambique, et des relevés bancaires, à l’appui ». L’interrogatoire du premier convoqué de la commission a duré environ une heure. Les travaux reprendront ce mercredi 1er mars. À noter que l’ASP Hector Tuyau, qui a été attaché à la Commission d’enquête, et nombre de ses hommes étaient présents à l’audience d’hier.