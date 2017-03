COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LA DROGUE : L’épouse de Polocco sur la sellette

Pour la deuxième séance de cette année, la commission d’enquête sur la drogue a convoqué hier deux personnes, dont Véronique Serret, l’épouse de Polocco, qui purge une peine d’emprisonnement relatif au meurtre de Denis Fine, survenu en février 2013. Le Chairman de la commission, l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, a eu fort à faire face à l’épouse de Polocco, qui s’est montrée très vague dans ses réponses. Le portable de la principale intéressée a par ailleurs été saisi par la commission pour être examiné.

V. Serret, épouse et mère de deux fils, âgés de 10 et 12 ans, a déclaré être « employée de maison » tout en précisant gagner « Rs 2 500 mensuellement pour le repassage et Rs 3 000 pour le nettoyage ». Hormis cela, elle perçoit également « une pension de Rs 3 400, du fait que mon mari se trouve en prison ». Raison pour laquelle elle a été convoquée par la commission d’enquête : « D’abord, de nombreux numéros de téléphone sont enregistrés à votre nom et auprès de divers opérateurs. De ces numéros, plusieurs appels ont été faits à une personne se trouvant en prison », a expliqué le Lam Shang Leen. D’autre part, les mouvements d’argent sur le compte bancaire de l’épouse de Polocco. « Pour 2015, les dépôts en cash et en chèque s’élèvent à Rs 384 000. Et pour 2016, Rs 200 000 ont été versées », a indiqué le Chairman, qui s’est demandé « comment une personne qui dit toucher environ Rs 7 000 en salaires et pension par mois se retrouve avec ces sommes mentionnées sur son compte bancaire ? ».

Sollicitée pour donner des éclaircissements sur la provenance de cet argent, la principale concernée s’est évertuée à expliquer que « c’est ma tante, qui habite en France, qui envoie ces sommes pour payer la caution de mon petit frère ». Mme Serret a déclaré : « Mo frer ti aste ene motosiklett ek ene missie. Li ti donn li Rs 25 000 mai missie la finn donn li ene fos horsepower. Mo ti frer ti arete par la polis ek linn res dan remand 9 mois… Sa larzan la, se ser mo mama, ene matante ki res lafrans kinn ed nou pou paye so caution. » Et d’expliquer recevoir « plusieurs fois des chèques en euros, que je touche à Port-Louis, dans le quartier où il y a le marché central ».

Cependant, le volet de l’interrogatoire sur les cartes à puces enregistrées au nom de l’épouse de Polocco a donné plus de fil à retordre à la commission. Le Chairman a en effet, à plusieurs reprises, demandé à la principale concernée « quel numéro utilise votre fils de 12 ans ? ». Ce à quoi elle a répondu : « Mo pa kone. » Citant un numéro spécifique, « enregistré à votre nom », et duquel « plusieurs appels ont été passés à un détenu, selon les relevés communiqués par les opérateurs de téléphone mobile », Lam Shang Leen a essuyé plusieurs « mo pa kone ki nimero mo garson servi », «mo bizin ale check bann starter pack ki ena lakaz», «sa nimero la inn perdi sa», ou encore « mo pa o kouran » de la part de l’épouse de Polocco.

S’agissant d’une certaine Jessica Gentil, que la principale concernée a identifiée comme étant « la maîtresse de mon mari », l’épouse de Polocco a nié avoir contact avec celle-ci. « Pourtant, a renchéri Paul Lam Shang Leen, d’après les relevés des opérateurs toujours, vous avez fréquemment communiqué avec ce numéro. » Ce à quoi l’interrogée a rétorqué : « Est-ce que vous croyez que je vais parler avec celle qui a brisé mon foyer ? » V. Serret a été sommée par la commission d’enquête de « venir nous prouver que vous n’avez aucun lien avec un trafiquant de drogue ». En outre, son portable a été saisi afin d’être passé au crible.

MAIRIE DE BBRH

Un employé achète une voiture de Sada Curpen

La seconde personne ayant été appelée par la commission Lam Shang Leen hier est un habitant de Belle-Rose, Anthony Sundanam. Cet employé de la mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill a fait l’acquisition d’une voiture ayant appartenu à Sada Curpen…

« J’ai fait confiance à mon neveu, a-t-il expliqué à Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs, Sam Lauthan et Ravind Domun. Je ne me suis jamais méfié et je n’ai pas pensé que cette transaction allait m’attirer des ennuis. » M. Sundanam, qui compte 27 ans de service à la municipalité des villes sœurs, admet que « quand mon neveu était en procédures de divorce, il m’a demandé de lui rendre un petit service et de signer l’acte de vente » de la voiture. « Je n’ai jamais ni vu ce véhicule et je l’ai encore moins conduit ! » À un certain moment, il devait même demander à Paul Lam Shang Leen de lui expliquer « kouma sa loto la pou mwa ? ».

Sam Lauthan a demandé à l’employé s’il n’avait pas tiqué quand son neveu lui a demandé de faire cette transaction. « Mo pa finn pens sa pou mett mwa dan sa lembara-la », a-t-il répondu. Par ailleurs, cet homme a aussi déclaré qu’outre son emploi à la municipalité, « ma deuxième femme, D. Chowrimootoo, et moi avons un élevage d’animaux à St-Martin, qui rapporte bien ». Expliquant de ce fait des mouvements d’argent sur ses comptes bancaires, l’un personnel et l’autre, qu’il gère conjointement avec son épouse.

L’homme a déclaré toucher « Rs 19 000 mensuellement ». La commission l’a alors confronté avec des rentrées successives d’argent, soit de Rs 301 000 en novembre 2011, Rs 282 000 quelques jours après, Rs 98 000 en mars 2016, Rs 81 000 en avril 2016 et, enfin, Rs 86 000 en août 2016. Sommes que l’homme a affirmé provenir « du business d’élevage que nous avons, ma femme et moi, et que nous gérons avec deux de mes fils ».