COMMISSION D'ENQUÊTE : Anshila Pullia présente ses excuses mais ne convainc pas

Anshila Pullia-Desvaux s'était déjà présentée devant la Commission Lam Shang Leen le 6 mars dernier. Elle avait été confrontée au fait qu'un numéro de téléphone, enregistré à son nom, était fréquemment utilisé pour communiquer avec une détenue. Les relevés produits par la commission attestaient que cette détenue n'est autre que Lena Gentil, l'amie de Steve Serret, alias Polocco. Hier, Anshila Pullia-Desvaux est revenue devant la commission, où elle a présenté ses excuses en pleurant.

« Exkiz mwa missie mazistra. Monn batt dan abriti lot fwa la, monn koz menti… Oui, j'ai effectivement fait des appels à la prison. Mais je ne fais des appels que pour parler à ma mère. J'ai beaucoup de problèmes et elle est la seule à pouvoir m'aider. Je ne connais pas du tout cette madame Lena Gentil. » Ce sont en ces mots, émaillés de ses larmes, que Anshila Pullia-Desvaux s'est présentée à la Commission Lam Shang Leen hier. L'ancien juge ne s'est nullement laissé attendrir et a questionné la femme pour obtenir des éclaircissements sur ses appels en prison. Il convient de souligner que la mère d'Anshila Pullia, son frère ainsi que son beau-père sont tous actuellement incarcérés. Ils ont été arrêtés et traduit en cour pour une affaire de trafic de drogue.

Paul Lam Shang Leen : Madame, vous n'êtes pas dans une cour. Ici, c'est la commission d'enquête. Nous avons ici un relevé d'appels téléphoniques sur huit pages… Des appels entre le numéro que vous avez et un autre utilisé en prison par Lena Gentil. Comment vous expliquez cela ? Ce numéro vous appartient bien ?

Anshila Pullia : Oui.

LSL : À part vous, est-ce que vos enfants ou votre mari utilisent votre téléphone ?

AP : Non.

LSL : Alors ?

AP : Je présente mes excuses encore une fois. Oui, c'est bien moi qui ai fait des appels. Mais c'est uniquement pour parler à ma mère. Je ne connais pas Lena Gentil.

LSL : Pourtant, il y a une conversation d'environ 39 minutes… Vous n'avez parlé qu'avec votre mère ?

AP : Oui. Je vis dans un voisinage où habitent d'autres parents. Quand on s'appelle, elle parle aussi avec ma grand-mère, ma tante…

LSL : Mais comment expliquez-vous que c'est le numéro de Lena Gentil qui apparaît sur les relevés ?

AP : Je ne sais pas. Peut-être que ma mère partage le même dortoir avec cette Lena Gentil. Je ne la connais pas moi. Peut-être qu'il serait bon que vous la convoquiez pour lui demander plus de détails…

À leur tour, les deux assesseurs de Paul Lam Shang Leen, Sam Lauthan et le Dr Ravind Dhomun, ont également interrogé Anshila Pullia-Desvaux sur ses appels : « Pour rien au monde je ne voudrais être à votre place ! » a indiqué l'ancien ministre de la Sécurité sociale. « Mais vous comprenez que cette commission a un travail à faire. Il y a, en prison, des trafiquants de drogue. Pour que leurs affaires prospèrent, ils font appel à des gens qui sont à l'extérieur. Nous vous redemandons de bien réfléchir à cela. Car tout cela fait partie d'une enquête. Le relevé d'appels que nous avons est entre vous et une personne qui est une plaque tournante à l'intérieur de la prison. Dissipez nos doutes ! » Le Dr Ravind Dhomun devait carrément lancer : « N'avez-vous pas eu des instructions de la part des trafiquants de drogue ? » Ce à quoi Anshila Pullia a répondu par la négative. Malgré toutes ses réponses, les membres de la commission n'ont pas été convaincus par la principale concernée.

Reprise des sessions le 13 avril

Pas de sessions de travail ces 10 et 12 avril pour la commission d'enquête sur la drogue. L'ancien juge Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs, Sam Lauthan et le Dr Ravind Dhomun, remettront le couvert le jeudi 13.