COMMISSION D'ENQUÊTE : Des sim cards « perdues » mais utilisées pour contacter Jessica Gentil suscitent la curiosité

Véronique Serret, l'épouse de Polocco, avait désigné Jessica Gentil comme « la maîtresse » de son mari

Trois convocations pour la commission d'enquête sur la drogue hier, soit Vishneou Belle-Etoile, Marie Danielle Levaillant et Rajkumari Persand, qui étaient sur la sellette. Dans les trois cas, a relevé le président de la commission, Paul Lam Shang Leen, « des “sim cards” enregistrées à vos noms ont été utilisées pour contacter des détenus purgeant des peines liées à des affaires de drogue ». Pour les deux premiers nommés, il s'agit de communications entre Jessica Lena Gentil et eux. Celle-ci avait été désignée par Véronique Serret, épouse de Steve Prinslet Serret, alias Polocco, comme « la maîtresse » de ce dernier…

Vishneou Belle-Etoile a fait de la prison de 2009 à 2011 pour une affaire remontant à son adolescence : « Mo ti gayn sa case la kan mo ti enkor adolesan. Me se kan monn vinn majeur ki monn ale krazer. » Il dit aussi avoir eu, à l'époque, beaucoup de problèmes : « Mo ti bizin compose SC. Me finn bizin paye kosion pou kapav fer lexame. » Puis, quand il est incarcéré, « mo zanfan ti fek ne », poursuivant : « Li ena maladi trisomie 21. Kan monn ale prizon, mo finn fer konesans impe dimun. Me mo pena narien a fer ek personn. Akoz monn perdi bokou kan monn pass dezan dan prizon. Monn perdi mo fami. Separasion ek mo zanfan ti bien difisil. » À plusieurs reprises durant son interrogatoire, Vishneou Belle-Etoile a brandi ces arguments.

Expliquant à l'ancien juge Paul Lam Shang Leen qu'il « utilise deux numéros de téléphone, de deux opérateurs différents », le jeune homme, qui travaille comme caissier dans un restaurant, admet aussi qu'il a « perdu » un autre numéro. « Je savais que vous alliez nous dire que vous avez “perdu” ce numéro ! » devait s'esclaffer le président de la commission. « Vous savez combien de personnes viennent nous dire qu'ils ont “perdu” leurs numéros ? C'est ahurissant ! » Vishneou Belle-Etoile a déclaré qu'il « roulait à moto quand mon téléphone est tombé ». Cette “sim card”, « selon les documents des opérateurs, vous l'aviez achetée en juin 2015; ça ne remonte quand même pas à trop longtemps ça… », a fait ressortir Paul Lam Shang Leen, histoire de rafraîchir la mémoire du jeune homme.

Paul Lam Shang Leen : Ou perdi ou telefonn ek ou sim, mais ou pa fer ni operater la ni la polis konne ?

Vishneou Belle-Etoile : Mo pa gayn letan fer sa bann demars la… Mo travay six lor sept, de 9h30 à 22h30. Tigit letan ki mo reste, mo prefer pass li ek mo zanfan. Pa ti fasil ditou pou mwa sa dezan dan prizon san mo zanfan la.

LSL : Nous avons retrouvé ce numéro que vous déclarez avoir perdu… Il a été utilisé pour communiquer avec une détenue du nom de Jessica Lena Gentil. Vous connaissez cette femme ?

VBE : Non.

LSL : Vous savez que chaque téléphone a une identité propre ? Que chaque appel peut être retracé ? Vous comprenez ce que je vous dis ? Voilà d'où vient le problème… Ce numéro a été enregistré à votre nom. Vous dites l'avoir perdu et n'avoir rien fait pour signaler cette perte. Or, ce numéro a été utilisé pour contacter une détenue purgeant une peine…

Mieux encore, devait ajouter le chairman de la commission, « ce numéro a été utilisé pour “top up”, c'est-à-dire recharger le solde du téléphone de Jessica Gentil quand elle n'avait plus de crédit ». À maintes reprises, Vishneou Belle-Etoile devait nier connaître des détenus, bien qu'il ait passé « un peu plus d'une année à la prison de Beau-Bassin », après qu'il ait effectué un premier séjour à la New Wing et terminé sa peine à la “medium security prison” de Petit-Verger. Vishneou Belle-Etoile sera à nouveau convoqué après que deux numéros de téléphone, enregistrés à son nom et qu'il a soumis à la commission hier, aient été passés au crible par les enquêteurs de l'ASP Hector Tuyau.

Dans le cas de Danielle Levaillant, habitante de Rivière-Noire et gérante d'une boutique avec sa mère, dans cette même localité, Paul Lam Shang Leen devait, une nouvelle fois, demander : « Ce numéro, enregistré à votre nom, et que vous dites avoir “perdu”, a été en communication avec Jessica Lena Gentil… Connaissez-vous cette femme ? » Devant la réponse négative de Danielle Levaillant, le président de la commission d'enquête sur la drogue devait lui expliquer que « non seulement des appels ont été passés de ce numéro pour contacter Jessica Gentil, mais il y a eu également un échange de SMS, voire même que votre numéro a rechargé le solde de cette détenue ».

Danielle Levaillant devait craquer face à ces arguments. Devant les larmes de la jeune femme, Paul Lam Shang Leen devait lui demander : « Ces informations vous choquent ? » Acquiesçant de la tête et essuyant ses yeux, Danielle Levaillant expliqua qu'elle avait « acheté deux “sim cards” pour ma sœur, Sorenza Vencatachellum, et ma tante, Diane Rene », ajoutant : « Je ne me souviens pas des numéros de ces cartes. Kapav zot ki ena sa nimero la. »

Paul Lam Shang Leen devait rappeler à Danielle Levaillant : « Il y a des règlements en prison. Un détenu n'a pas le droit d'utiliser un portable. C'est un délit si cela arrive. Et c'est aussi un délit si quelqu'un appelle un détenu sur un portable. » Le chairman de la commission a renvoyé Danielle Levaillant, lui recommandant d'aller « faire vos recherches, allez trouver qui utilise ce numéro que nous vous avons donné car à cause de cette personne, c'est vous qui avez des embrouilles ».

Le cri du cœur de Lauthan

« Croyez-moi, Mr Belle-Etoile, je compatis à votre peine quand vous dites que vous avez souffert de la séparation avec votre enfant qui, de surcroît, est atteint d'une maladie rare. Et je fais appel à votre compassion justement. Parce que des larmes des parents qui ont perdu leurs enfants à cause des overdoses causées par la drogue, j'en vois depuis des dizaines d'années ! Alors par pitié, réfléchissez bien et rappelez-vous que vous êtes sous serment devant cette commission. Comme vous avez souffert, pensez aux familles qui souffrent à cause des trafiquants de drogue ! » Vishneou Belle-Etoile devait lâcher : « Oui, je sais cela. Mais je me suis repenti. Je ne pense plus à la drogue. Quand j'ai été en prison, j'ai mis tout cela de côté pour me concentrer uniquement sur mon enfant. C'est pour cela que depuis que je suis sorti, en décembre 2011, je n'ai eu aucun “case”. C'est une preuve, non ? »

L'ancien ministre de la Sécurité sociale a réitéré le même appel à Danielle Levaillant : « Les trafiquants qui sont incarcérés utilisent des personnes comme vous, qui êtes à l'extérieur et dans la société, pour exécuter leurs basses besognes… Je vous demande de bien réfléchir, Madame. Si vous les aidez de quelque façon que ce soit, ou peut-être votre sœur ou votre tante, réfléchissez bien aux drames qui surviennent à cause de cela. »

Rajkumari Persand présente ses excuses

Fonctionnaire du ministère de la Santé, Rajkumari Persand a présenté ses excuses à la commission Lam Shang Leen, et ce pour avoir appelé son fils, Kevin, qui se trouve en prison. « Mon fils a de mauvaises fréquentations, devait avouer cette mère de quatre fils, séparée de son époux depuis 17 ans. Il fait souvent le va-et-vient en prison… C'est lui qui m'avait fait un “miss call” et je l'ai rappelé pour avoir de ses nouvelles. Je ne peux pas l'abandonner. Mo donn li ene soutien. » C'était en réponse au chairman de la commission quand celui-ci lui a expliqué que « ce numéro, enregistré à votre nom, a été en communication avec le détenu Prosper ».

Rajkumari Persand est repartie de la commission avec les recommandations de Paul Lam Shang Leen : « Évitez à l'avenir de refaire cela ! C'est un délit grave que de communiquer avec un détenu par téléphone portable. Il existe des procédures légales pour les contacter. Respectez les règlements ! » À noter que le fils de Rajkumari Persand purge actuellement une peine et se trouve à la prison de Pointe-aux-Sables.