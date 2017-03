COMMISSION D'ENQUÊTE JHURREEA : Après la mère, la fille convoquée

Le Chairman de la commission d'enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen, se heurte de plus en plus aux « mémoires sélectives » des personnes convoquées par cette instance. Après Marie-Josée Jhurreea ce mercredi 8, c'était hier au tour de sa fille, Joanie Rachel Jhurreea, d'être interrogée. Cette mère de trois enfants a admis avoir « plusieurs numéros de téléphone portables » mais nié avoir communiqué avec des détenus de la prison, et cela malgré le fait que Paul Lam Shang Leen lui ait brandi des relevés téléphoniques à cet effet.

« Ne jouez pas à l'innocente avec moi ! Comment se fait-il que deux détenus, qui ont été condamnés pour des peines liées au trafic de drogue, et se trouvant en prison, vous ont appelé sur votre numéro de téléphone, que vous prétendez avoir perdu ? » devait s'exaspérer l'ancien juge Lam Shang Leen, las de rencontrer les réponses évasives et les « mo pa kone » de Joanie Rachel Jhurreea. Cette dernière, fille de Marie-Josée Jhurreea – elle-même convoquée la veille par la même commission –, a nié de bout en bout avoir des contacts avec des détenus. Et Paul Lam Shang Leen de renchérir : « Et vous avez même échangé des SMS avec eux. Pourtant, vous continuez à nier. Comme votre mère hier. Elle aussi, elle a dit qu'elle ne se rappelait pas… Vous savez qu'elle avait été convoquée, n'est-ce pas ? Ce numéro que vous nous avez donné, que vous avez dit être le vôtre, que vous avez “perdu”, revient à plusieurs reprises dans les relevés qui nous ont été soumis par l'opérateur. »

Lam Shang Leen : Outre ce numéro 5713-XXXX, combien d'autres numéros avez-vous utilisé ?

Rachel Jhurreea : Je ne sais pas. J'ai perdu mon téléphone.

LSL : Et la carte sim dedans ?

RJ : Oui.

LSL : Qu'avez-vous fait à ce moment-là ?

RJ : Rien. C'était un téléphone sans grande valeur.

LSL : Une carte sim, c'est une responsabilité, Madame ! Vous la perdez et vous ne faites rien ? Avant cela, quels autres numéros avez-vous utilisé ?

RJ : Je ne m'en souviens pas.

LSL : Je vais vous rafraîchir la mémoire…

L'ancien juge Paul Lam Shang Leen devait alors produire plusieurs autres numéros communiqués par un opérateur et tous enregistrés au nom de Rachel Jhurreea. Celle-ci devait, à chaque reprise, répondre par « mo pa rapel ». Poussé à bout, le chairman de la commission devait lâcher : « À part vous, il y a une autre personne qui répond au nom de Joanie Rachel Jhurreea ? » La principale concernée devait répondre par la négative. « C'est pour cela que c'est vous que nous avons convoquée, ici, Madame ! C'est pour savoir comment des détenus qui se trouvent derrière les barreaux ont communiqué avec vous. Rien qu'en deux jours, en avril 2015, 39 appels ont été passés sur des numéros saisis dans la prison et le vôtre. »

Paul Lam Shang Leen devait également questionner Rachel Jhurreea au sujet de son frère : « Il est actuellement en prison, n'est-ce pas ? » Elle acquiesça. « Nous allons poursuivre cette enquête, devait encore soutenir Paul Lam Shang Leen. Nous vous avons convoqué ici, aujourd'hui, pour vous donner la chance de vous expliquer. Mais puisque vous persistez à tout nier… Ne me faites pas perdre mon temps, Madame. Je vous rappelle que vous êtes sous serment. »

Intérêt pour un businessman de Quartier-Militaire

La Commission Lam Shang Leen a également entendu un habitant de Quartier-Militaire hier en seconde partie des travaux. L'homme a expliqué mener des affaires au Mozambique, à Madagascar et à Maurice. Il a déclaré avoir comme partenaire un certain Irshaad Teemul. Marié et divorcé à deux reprises, cet homme a été invité à produire, le 5 avril prochain, plusieurs documents relatifs à ses affaires à Maputo et Tana. S'agissant de ses numéros de téléphone et interrogé par le Paul Lam Shang Leen, il devait laisser comprendre que « ce sont sûrement mes enfants qui utilisent ces numéros ». Il a avoué d'autre part avoir « un penchant pour des numéros spécifiques… comme ceux se terminant par 4 ou 5 ». Dans le même esprit, il a aussi admis être « proche d'un employé d'une compagnie de téléphone privée, qui m'aide à avoir ces numéros spécifiques ».

Cet habitant de Quartier-Militaire devra également produire des relevés bancaires à sa prochaine comparution devant Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs, en avril. « Nous n'allons pas vous presser de questions, devait à cet effet expliquer le chairman de la commission, puisque nous préférons avoir tous les éléments d'informations en mains avant de procéder à votre interrogatoire. »