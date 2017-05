COMMISSION D'ENQUÊTE : La 'mémoire défaillante' de l'officier Naga...

Le PO/SPO Naga suspendu pour avoir été trouvé en possession de cinq doses de drogue synthétique

Sur 36 appels recensés, 17 ont été passés par le PO/SPO Ashif Naga vers le numéro saisi sur l'ex-détenu Abdool Joosub. Certains appels ont même duré « jusqu'à 47 minutes », ont soutenu, narquois, Paul Lam Shang Leen et Sam Lauthan, respectivement président et assesseur de la commission d'enquête sur la drogue. Malgré tout, le jeune officier a, à maintes reprises, soit répondu par la négative, soit avancé qu'il ne se souvenait pas des communications passées entre l'ancien détenu et lui…

Le PO/SPO Ashif Naga a admis avoir au moins trois numéros de téléphone enregistrés à son nom. Cet habitant de Phœnix est actuellement sous le coup d'une suspension pour avoir été trouvé en possession de « cinq doses de drogue synthétique » (voir plus loin). Le jeune homme, qui a rejoint les rangs des gardes-chiourmes depuis 2013, était affecté à la prison de haute sécurité de Melrose et a nié connaître les détenus Stevenson Perrine, Alexi ou Pasnin en répondant aux questions du président de la commission, Paul Lam Shang Leen. Par contre, le nom de Abdool Rahim Joosub ne lui était pas inconnu : « Ce nom me dit quelque chose… C'est un détenu que j'ai connu quand j'étais affecté à la prison de Melrose. »

Paul Lam Shang Leen : Avez-vous déjà communiqué avec les détenus Peroumal Veeren ou Abdool Rahim Joosub ?

Ashif Naga : Non.

PLSL : Réfléchissez bien avant de répondre. C'est votre dernière chance. Avez-vous déjà appelé l'un de ces détenus ou répondu à leurs appels au téléphone ?

AN : Non.

PLSL : Ce numéro (il cite le numéro, Ndlr) est bien le vôtre ?

AN : Oui.

PLSL : Alors c'est très étrange… Parce que ce numéro a contacté le téléphone cellulaire qui a été saisi sur le détenu Joosub. On y a trouvé un appel datant du 25 décembre 2015 et qui a duré… 32 minutes !

AN : Non.

PLSL : Pourtant, à la lumière des informations qui nous ont été fournies par l'opérateur chez qui vous avez acheté ce numéro de téléphone, nous avons plusieurs appels similaires. Le 1er janvier 2016, vous avez appelé le détenu Joosub pendant 30 minutes. Le même jour, vous l'avez rappelé et vous avez conversé avec lui pendant 47 minutes. Et le 3 janvier, rebelote, 47 minutes d'appel…

AN : Je ne m'en souviens pas.

PLSL : Nous ne savons pas quelle est la relation entre vous et cet ex-détenu, qui a recouvré la liberté récemment… Vous paraissez surpris !

AN : Je ne me souviens pas du tout… Ça remonte a un peu loin/

PLSL : Entre août 2015 et février 2016, plus de 36 coups de fils ont été échangés entre ce détenu et vous…

AN : Je ne m'en souviens pas.

PLSL : Le détenu Joosub a été libéré tout récemment…

AN : Je ne le connais pas.

PLSL : Ah bon ? Vous ne le connaissez pas et pourtant, selon nos informations, vous avez discuté avec lui à plusieurs reprises, vous l'avez même appelé de votre propre chef. Vous avez la mémoire courte...

AN : Ça remonte à trop loin…

Le reste de l'audition s'est ensuite axé sur les comptes bancaires du PO/SPO Naga. En l'absence de certaines données, a expliqué l'ancien juge Paul Lam Shang Leen, « et comme vous avez un nouveau compte bancaire, dont nous attendons les relevés, nous vous demandons de produire ces documents dans une semaine et vous serez à nouveau convoqué ». Pour sa part, et s'agissant des appels passés entre l'officier Naga et l'ex-détenu Joosub, l'assesseur Sam Lauthan devait relever : « Sur les 36 appels échangés entre vos deux numéros, vous l'avez appelé 17 fois ! Ça fait presque 50%… »

L'officier Omrawoo admet « connaître Curly Chowrimootoo »

L'autre PO/SPO convoqué par la Commission Lam Shang Leen hier était Jaykishan Singh Omrawoo, un habitant de Rivière-des-Anguilles. Lui aussi est suspecté d'avoir entretenu des liaisons téléphoniques avec des détenus pour la période 2015/2016. Le jeune homme a admis avoir complété sa formation « en même temps que mon collègue Ashif Naga, mais on s'est perdu de vue quand il a été posté à Melrose et moi à GRNO ». Concédant avoir « deux numéros de téléphone à mon nom », le jeune officier a déclaré, pour sa défense : « Souvent, je reçois des appels anonymes… Et je continue d'en recevoir. Je ne décroche pas parce que je ne sais pas qui m'appelle. » Aux questions du président, il devait admettre connaître le détenu Curly Chowrimootoo.

Paul Lam Shang Leen : Vous avez fait sa connaissance à la prison de Beau-Bassin ?

Jaykishan Omrawoo : oui

PLSL : On a retrouvé votre numéro de téléphone dans son “diary”. Pourquoi ? Vous êtes ami avec lui ? Vous avez été vous plaindre de vos soucis avec lui ?

JO : Non.

PLSL : Vous savez qu'il est un trafiquant de drogue ?

JO : Oui.

PLSL : Vous savez que les trafiquants ont besoin d'officiers comme vous, qui sont vulnérables et qui ont besoin d'argent, pour faire leurs besognes… Vous aurez à vous expliquer là-dessus.

De plus, devait lui indiquer Paul Lam Shang Leen, « selon nos informations, votre numéro a aussi été en communication avec le détenu Prosper ». Lorsque le président de la commission lui demande s'il connaît ce dernier, l'officier Omrawoo répond : « J'ai entendu parler de ce détenu. Il a été libéré. Mais je ne le connais pas personnellement. » Ce qui n'a pas empêché le président de la commission de revenir à la charge : « Toutefois, d'après ce que nous avons eu comme informations, vos numéros et un numéro qui a été saisi sur l'ex-détenu Prosper ont été en communication plus de… 55 fois ! Et les relevés indiquent que vous l'avez appelé pas moins de 28 fois ! » A cela, l'officier a répondu qu'il « rappelle quelquefois les numéros anonymes ». Ce à quoi Paul Lam Shang Leen lui a alors demandé : « Et les SMS ? Vous les avez envoyés aussi pour savoir qui vous appelait ? »

Le président de la commission d'enquête sur la drogue n'a pas mâché ses mots : « Écoutez, nous savons que les trafiquants mettent à profit les officiers vulnérables comme vous, qui n'avez pas un gros salaire et qui peinez à joindre les deux bouts. Nous pensons que vous avez été sollicité par les trafiquants pour réalimenter en crédit leurs téléphones, entre autres…Nous ne pouvons pas croire à votre version selon laquelle vous recevez des appels anonymes et que vous rappelez pour demander qui vous appelle. You are in trouble, officer ! » A cela, Jaykishan Omrawoo devait répondre qu'il n'a « jamais fait cela ».

Paul Lam Shang Leen devait aussi lui demander s'il connaît un autre officier des prisons partageant le même patronyme que lui : « Parce que cet officier-là a, à son actif, des arrestations de détenus trouvés en possession de drogues ! Il a aidé à faire arrêter des détenus à GRNO et à Richelieu. Tandis que vous, votre parcours n'est pas du tout aussi éloquent ! » Sur ce point, l'ancien juge devait demander à l'officier s'il connaît « un certain Bashir ». Répondant par l'affirmative, Paul Lam Shang Leen devait lui faire remarquer que « c'est un trafiquant de drogue notoire du Sud ». Jaykishan Omrawoo sera à nouveau convoqué par la commission. Entre-temps, il a été invité à produire des relevés bancaires.

Joosub libre depuis février

Abdool Rahim Joosub a été relaxé en février dernier. L'homme avait été arrêté le 26 juin 2001 pour avoir essayé de vendre de l'héroïne d'une valeur de Rs 4,5 millions. Condamné le 13 juillet 2004 à 30 ans de prison par la Cour intermédiaire, il avait contesté cette peine en appel. Il avait dit ne pas avoir bénéficié de la liberté conditionnelle tout au long du procès. En novembre 2008, sa peine a été réduite de moitié, la Cour d'appel lui donnant gain de cause et estimant que sa peine de 30 ans était « anticonstitutionnelle ». Abdool Rahim Joosub s'est aussi vu infliger une amende de Rs 100 000. De même, ses biens immobiliers ont été gelés et il ne peut non plus effectuer de retraits de ses comptes bancaires. Il est l'époux de Naseeha Omarsaïb, qui avait été convoquée par la commission le 30 mars dernier.

Naga : « Mo latet fatige »

Le PO/SPO Ashif Naga a sollicité du président Paul Lam Shang Leen de pouvoir s'expliquer sur sa suspension, causée pour avoir été trouvé en possession de drogue synthétique. « Je suis marié à une Rodriguaise, devait-il expliquer. Ma belle-mère est aveugle et mon épouse doit donc rester au chevet de sa maman. À moult reprises, j'ai entrepris des demandes pour mon transfert à Rodrigues. Ce n'est pas facile du tout pour moi : avoir ma femme à Rodrigues tandis que moi je suis ici… Mo latet fatige ! » Écoutant attentivement le récit de l'officier, Paul Lam Shang Leen lui a alors demandé : « Et c'est pour cela que vous avez consommé des drogues synthétiques ? Votre histoire ne tient pas debout ! Qui plus est, certains appels remontent à une époque où vous n'étiez pas encore marié ! »