COMMISSION D'ENQUÊTE : Lam Shang Leen bute encore sur des « amnésies sélectives »

Naseeha Omarsaïb et Bashir Uddhin Joosub ont tous deux été appelés à déposer devant la commission Lam Shang Leen hier. La première nommée, épouse du trafiquant Abdool Rahim Joosub, qui est sorti de prison il y a quelques semaines, a admis qu'elle « communiquait avec lui par téléphone portable » tandis que le frère aîné, Bashir Uddhin, a pour sa part invoqué l'amnésie sélective quand il a été sommé d'expliquer comment une carte de téléphone enregistrée à son nom avait pu être retrouvée en prison et utilisée par Abdool Rahim…

L'ancien juge Paul Lam Shang Leen n'est pas au bout de ses peines, en attestent les dépositions consécutives, hier, de l'épouse d'un trafiquant condamné à 30 ans de prison, en l'occurrence Abdool Rahim Joosub (voir plus loin), et du frère aîné de ce dernier. Le cas de Bashir Uddhin Joosub est très particulier. L'homme, qui a déclaré être colporteur et ne pas avoir d'autre métier, détient un casier plutôt impressionnant. Il a notamment été arrêté et condamné à la prison pour possession et trafic d'héroïne et de gandia, et ce à trois reprises : 5 ans pour vente d'héroïne en 1994, 4 ans pour possession d'héroïne en 2002 et 4 ans encore pour possession de gandia en 2010. Mais il a surtout marqué le chairman et ses assesseurs et tous ceux présents dans la salle en déclarant, avec tout le sérieux imaginable, qu'il a « des trous de mémoire ». Et d'ajouter : « Vous savez, souvent mes proches rient de moi parce que j'oublie tout ! Mo mem mo riy mwa… Ena kout mo bliye kot mo reste tou ! »

Mais ce n'est pas seulement cette partie de la déposition de Bashir Uddhin Joosub qui a fait dérider l'assistance. Dans la première partie de son interrogatoire, l'homme devait pousser le chairman Lam Shang Leen à bout. C'est sur la question de savoir « comment une sim card que vous avez achetée en juillet 2015, enregistrée auprès de l'opérateur sur votre nom, s'est retrouvée pas moins de deux mois plus tard, soit en septembre 2015, en possession de votre frère, Abdool Rahim Joosub ? ».

Lam Shang Leen : Concernant cette “sim card”, il est écrit sur ce document soumis par l'opérateur, et portant votre signature, que vous l'avez acquise en juillet 2015. Vous n'avez aucune idée de comment elle a pu atterrir en prison avec votre frère ?

Bashir Joosub : Je ne me rappelle pas…

LSL : On a retrouvé cette carte téléphonique en prison…

BJ : …

LSL : Comment expliquez-vous que votre frère ait pu avoir cette “sim card” ? C'est vous qui avez remis la carte quand vous avez été lui rendre visite ?

BJ : Non, je n'ai pas de contact avec lui quand je vais le voir. Il n'y a pas de contact physique avec le détenu.

LSL : En effet, vous le savez bien, les détenus n'ont aucun contact physique avec les visiteurs. Alors comment et par quel moyen est-ce que votre “sim card” s'est retrouvée en sa possession si vous ne lui avez pas donnée ? Il était à l'hôpital et vous êtes allé lui rendre visite, c'est alors que vous lui avez donné la carte ?

BJ : Non… S'il avait été à l'hôpital, ça aurait été à l'hôpital de Rose-Belle. Je ne vais pas là-bas moi.

LSL : Alors il y a eu complicités.

BJ : Non, non, non !

LSL : A qui avez-vous remis la carte pour la donner à votre frère ? Est-ce votre belle-sœur, qui vient de déposer devant la commission ?

BJ : Non…

LSL : Vous êtes en bons termes avec elle ? Vous vous parlez ?

BJ : Oui.

LSL : Donc, si ce n'est pas elle, comment cette carte est arrivée en prison ? Votre frère n'était pas en “remand” en 2015. Il était condamné. Donc, il ne pouvait pas sortir et avoir de contacts avec l'extérieur. Comment s'est-il retrouvé en possession de votre carte ? C'est par magie qu'il l'a eue alors ?

BJ : Mo pann donn li sa mwa… Mo pe sey rapel mem.

LSL : Alors quoi ? C'est l'opérateur qui a dépêché la carte sim par DHL pour votre frère ?

BJ : …

LSL : Vous avez vous-même été incarcéré M. Joosub. Comment les téléphones portables arrivent-ils en prison ?

BJ : Mo kone parfwa zot avoy telefonn par miray…

LSL : Inn avoy sim-la osi par miray alor ?

Bashir Uddhin Joosub devait expliquer à Paul Lam Shang Leen qu'il a été incarcéré « dans de petites institutions », ajoutant : « Je n'ai fait que trois mois en “remand” à Beau-Bassin. La situation est différente, dans les petites prisons. » Aux questions de Sam Lauthan, également assesseur de la commission, le frère aîné d'Abdool Rahim Joosub devait expliquer qu'il a « récemment décroché de la drogue ». Paul Lam Shang Leen devait lui rappeler : « Lors d'une de vos premières condamnations, vous avez eu la chance d'aller vous faire soigner dans un centre… Vous aviez été référé au Centre Idrice Goomany (CIG). Pourquoi vous n'avez pas réussi votre traitement ? » Bashir Joosub devait expliquer : « Je n'étais pas prêt. Récemment, j'ai pris la décision d'arrêter. Pour l'heure, je suis “clean”. Mais je ne sais pas si ça va durer. Je commence à sentir le poids de l'âge. » Et de préciser qu'il aura bientôt 60 ans.

Pour sa part, questionnée par le président de la commission sur des “sim cards” enregistrées à son nom, Naseeha Omarsaïb devait aussi prétexter l'oubli. « J'ai oublié », « je ne m'en souviens pas » ou encore « mo pa mazine », devait-elle déclarer à plusieurs reprises. Le chairman de la commission d'enquête sur la drogue a alors expliqué à Naseeha Omarsaïb que « pas moins de 30 appels téléphoniques ont été répertoriés entre votre numéro et une sim card confisquée en prison sur le détenu Abdool Rahim Joosub pour l'année 2015 ». Élaborant, l'un des deux assesseurs de la commission, le Dr Ravind Dhomun, devait insister auprès de Naseeha Omarsaïb : « Comment expliquez-vous le fait que le 12 juillet 2015, 18 appels ont été passés entre votre mari et vous ? Qu'est-ce qu'il y avait d'aussi grave pour communiquer 18 fois ? » Marquant un temps d'arrêt, Naseeha Omarsaïb devait finir par lâcher : « Nous nous étions disputés. À chaque fois, il appelait, je raccrochais. Ça a duré un moment… C'est pour cela qu'il y a autant d'appels. »

Le Dr Dhomun devait la relancer : « Puis, le 12 août, c'est la même chose. Ensuite le 12 septembre… Qu'est-ce qu'il y a de si particulier le 12 de chaque mois ? » L'épouse de Abdool Rahim Joosub devait expliquer qu'il s'agit de « simples coïncidences, c'est tout » ! Puis elle ajouta : « Peut-être que c'est à cette date que mon mari pouvait obtenir un portable pour m'appeler. Parce qu'il n'avait pas de téléphone quand il était en prison. Il devait emprunter à ses amis. »

Le président Lam Shang Leen devait alors lui demander : « Donc, si je suis votre logique, chaque détenu a un jour spécifique durant lequel il bénéficie d'un portable avec lequel il passe ses appels ? Avec tous ces portables qui circulent en prison, vous voulez me faire croire qu'il lui fallait attendre un jour spécifique pour vous appeler ? » Naseeha Omarsaïb devait infirmer : « Oui, kumsa ki sa passe laba. »

À noter que Naseeha Omarsaïb a elle-même été incarcérée. Elle a en effet, à deux reprises, été arrêtée pour possession d'héroïne, soit en 2002 et en 2014. Lors de sa première arrestation, elle avait été condamnée à 7 ans de prison.

LÉGENDES

REF 786 + 789

Bashir Uddhin Joosub et Naseeha Omarsaïb, proches d'Abdool Rahim Joosub, étaient convoqués devant la commission Lam Shang Leen

HT 1

Abdool Rahim Joosub relaxé il y a quelques semaines

Naseeha Omarsaïb devait indiquer à la commission d'enquête sur la drogue que son époux, Abdool Rahim Joosub, « a retrouvé la liberté il y a trois ou quatre semaines ». L'homme avait été arrêté le 26 juin 2001 pour avoir essayé de vendre de l'héroïne d'une valeur de Rs 4,5 millions. Condamné le 13 juillet 2004 à 30 ans de prison par la Cour intermédiaire, il avait contesté cette peine en appel. Il avait plaidé ne pas avoir bénéficié de la liberté conditionnelle tout au long du procès. En novembre 2008, sa peine a été réduite de moitié, la Cour d'appel lui donnant gain de cause et estimant que sa peine de 30 ans était « anticonstitutionnelle ». Abdool Rahim Joosub s'est aussi vu infliger une amende de Rs 100 000. De même, ses biens immobiliers ont été gelés et il ne peut non plus effectuer de retraits de ses comptes bancaires. Naseeha Omarsaïb a expliqué à l'ancien juge Paul Lam Shang Leen qu'elle « ne connaît pas son numéro de téléphone depuis qu'il est sorti de prison », précisant toutefois qu'ils sont toujours « en contact ».

HT 2

Rs 15 430 pour réalimenter le mobile de Lena Gentil

Une habitante de Baie-du-Tombeau, Anne-Marie Gustave, a également été invitée à déposer devant la commission d'enquête hier. Paul Lam Shang Leen souhaitait lui demander si elle connaît « une détenue du nom de Lena Gentil », ce à quoi elle a répondu par l'affirmative : « Oui, je l'ai connue quand j'étais en prison moi-même. » En effet, Anne-Marie Gustave a effectué un séjour en “remand” à la prison de Beau-Bassin en 2015 : « C'est là que j'ai fait la connaissance de cette femme. » Cependant, confrontée au fait qu'un numéro de téléphone, « enregistré à votre nom, a été utilisé pour communiquer avec Abdool Rahim Joosub quand il était en prison, en 2015, et utilisé également pour réalimenter en crédit un cellulaire utilisé par la détenue Lena Gentil », Anne-Marie Gustave devait clamer : « Non, mo pena okenn konsesans sa bann zafer-la. » Aux questions de Paul Lam Shang Leen, cette habitante de Baie-du-Tombeau a expliqué ne connaître « personne du nom d'Abdool Rahim Joosub ». Cependant, elle a laissé entendre que son époux, Roland Christian Gustave, condamné à cinq ans d'incarcération dans une affaire de drogue, et qui est sorti de prison en janvier dernier, l'aurait « peut-être connu »…

La commission d'enquête s'est surtout intéressée, face aux souvenirs vagues d’Anne-Marie Gustave, au fait qu'elle ait réalimenté un téléphone utilisé en prison par Lena Gentil : « Votre téléphone a été régulièrement utilisé pendant 15 mois, entre 21h30 et 22h, pour réalimenter le téléphone de Mme Gentil. Au total, Rs 15 430 ont été envoyées sur son téléphone à partir du vôtre. Quel est votre lien avec cette détenue ? » Anne-Marie Gustave devait déclarer que ce n'était pas elle qui avait effectué ces transactions : « Bokou dimun servi mo telefon. Mo missie, mo bann zanfan… Mem mo vwasine. »

Paul Lam Shang Leen a renvoyé Anne-Marie Gustave, lui rappelant qu'elle avait admis avoir commis un délit en utilisant un portable pour communiquer avec son mari quand celui-ci se trouvait en prison : « S'il se trouve que vous avez aussi commis un parjure, ce sera un autre délit que vous aurez commis. Réfléchissez bien ! Vous avez dit que vous alliez demander à votre mari si c'est lui qui a utilisé votre téléphone pour réalimenter celui de Lena Gentil. Revenez avec une explication plausible. Sinon, vous aurez affaire à la justice ! »