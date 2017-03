COMMISSION D'ENQUÊTE : Lam Shang Leen se heurte à la « mémoire sélective » d'Anshila Pullia

C'est Anshila Pullia, habitante de Ste-Croix, où elle gérait jusqu'à l'an dernier un commerce, qui a déposé devant la commission d'enquête sur la drogue ce 6 mars. Elle a nié, à plusieurs reprises, avoir utilisé un certain numéro de téléphone présenté par le Chairman, Paul Lam Shang Leen, et qui, selon les informations de la commission, « a été utilisé pour passer pas moins de 36 appels avec une personne se trouvant à l'intérieur de la prison ». De ce fait, le président de la commission n'a eu d'autre choix que de l'avertir qu'elle a « commis un parjure, puisque vous avez menti », ajoutant : « Nous allons en rendre compte dans notre rapport et vous en découdrez avec les autorités au moment venu. »

Anshila Pullia est sortie en larmes de la commission d'enquête sur la drogue. Prenant son nourrisson des mains d'une proche, qui l'a accompagnée hier, elle ne cessait de maudire son sort. Pendant la trentaine de minutes qu'a duré la séance d'hier, cette jeune mère de deux enfants a été sérieusement cuisinée par le Chairman de la commission, Paul Lam Shang Leen.

Celui-ci lui a présenté, d'entrée de jeu, un numéro de téléphone enregistré à son nom et qu'elle aurait acquis auprès d'un opérateur privé. « Selon les documents officiels fournis par l'opérateur, a déclaré Paul Lam Shang Leen, ce numéro est à votre nom et est actif depuis le 16 janvier 2015. » Anshila Pullia, mariée à un ex-apprenti jockey, devait à plusieurs reprises nier connaître ce numéro : « Mo pa pe kone… Mo pa rapel sa nimero-la. »

Elle devait même, à un certain moment, dire à Paul Lam Shang Leen : « Ou pe enkoler ek mwa pou narien missie. Mo pe koz la verite. Mo pa konn sa nimero-la. » Elle devait donner un numéro qu'elle aurait « acquis en 2015 et que j'ai perdu en 2016 ». Concédant cependant avoir « souvent changé de numéro de téléphone », Anshila Pullia a également nié mordicus avoir passé des appels à une personne se trouvant à l'intérieur de la prison quand elle a été questionnée à ce propos par l'assesseur Ravind Dhomun.

Lam Shang Leen : Soit vous mentez grossièrement à cette commission, dans lequel cas, Madame, vous commettez un parjure !

Anshila Pullia : Mo pe koz vre missie. Mo pa rapel. Monn sanz plizir nimero. Mo pa pe dir ou non mo pena sa nimero-la. Me mo pa rapel…

LSL : Si mo dir ou depi sa nimero la finn ena kominikasion ek prizon ?

AP : Monn deza appel prizon, mo mama laba. Me touletan mo mama inn apel depi dan cabin.

LSL : Selon bann releve ki loperater finn donn nou, ena 36 lappel entre ou nimero ek ene nimero dan prizon… Ek bann sms osi. 36 lapel e ou pa rapel ene sel ladan ?

AP : Mo pa rapel missie.

LSL : Ena ene madam ki souvan oune telefone laba, li apel Lena Gentil. Ou konn li ?

AP : Non.

LSL : Ou pa konn li selma 36 fois oune apel li ?

S'appuyant toujours sur les documents fournis par l'opérateur privé, l'ex-juge Lam Shang Leen devait élaborer : « Selon ce relevé, vous avez fait au moins 16 appels ! Et vous me dites que vous ne vous rappelez pas ? C'est trop facile, Madame, de venir nous dire que vous ne vous souvenez pas ! » De ce fait, devait souligner le Chairman, « ce que vous avez fait en téléphonant à un détenu se trouvant en prison, c'est une offense aux yeux de la loi ». Et d'ajouter : « Qui plus est, vous avez commis un parjure en mentant devant cette commission. Tout cela sera consigné dans le rapport que nous allons soumettre et vous aurez à en répondre aux autorités concernées en temps et lieu. »

L'autre assesseur de la commission, Sam Lauthan, devait revenir sur le même point, rappelant à l'interpellée : « Le 8 avril 2015, neuf appels sont enregistrés, pour un seul jour. Et le lendemain, le 9 avril, 10 nouveaux appels… Et vous nous dites que vous n'avez jamais fait d'appel ? Comment voulez-vous que nous n'ayons pas de doutes ? » Anshila Pullia devait aussi expliquer que « ma mère, mon frère et mon beau-père se trouvent actuellement en prison, pour une affaire liée à la drogue ».