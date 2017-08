COMMISSION D'ENQUÊTE : Navind Kistnah veut déposer, selon Me Neelkanth Dulloo

Paul Lam Shang Leen félicite Me Dulloo pour sa « capacité à garder la tête froide et résister à la tentation de se faire de l'argent facile »

Me Neelkanth Dulloo, junior de Rama Valayden, et surtout connu pour être l'avocat de la “star witness in waiting”, Navind Kistnah dans l'affaire de l'importation record de 157 kilos d'héroïne dans le port, a déposé devant la Commission Lam Shang Leen, hier. L'homme de loi a confirmé que son client « souhaite déposer » devant la commission. « Je me suis déjà entretenu avec lui sur ce sujet, et il est partant ». Reste à attendre puisque « plusieurs enquêtes sont en cours dans cette affaire, et Navin Kistnah doit d'abord compléter ses dépositions avec les autorités concernées. »

Une fois ces interrogatoires et dépositions achevés, celui qui souhaite devenir témoin de l'État « sera en mesure de venir déposer devant la Commission d'enquête sur la drogue », a assuré Me Neelkanth Dulloo au président Paul Lam Shang Leen, hier. Cet homme de loi qui a prêté serment en septembre 2010 est attaché à Rama Valayden, dont il est le “junior”, rappelle-t-il.

Sa convocation par la Commission Lam Shang Leen, hier, avait pour motif des appels passés de son téléphone portable à un détenu en particulier. Il s'agit d'un ancien kickboxeur, Raoul Angelo Thomas. En décembre 2015, suivant la saisie de 23 boulettes d’héroïne, d’une valeur totale de Rs 6,63 millions, dans une maison à Ste-Croix, ce sportif avait été arrêté. Lors de la perquisition de son domicile, les limiers de l'ADSU y ont trouvé Rs 37 000.

Me Dulloo a confirmé qu'il avait été l'avocat d’Angelo Thomas. « Je me souviens très bien de ce client. Je l'ai assisté lors de ses dépositions aux officiers de l'ADSU ». Paul Lam Shang Leen a toutefois fait remarquer à l'avocat que « c'est vous qui l'avez appelé en premier », et lui a demandé « comment expliquez-vous cela ? » Me Dulloo a déclaré « ne pas me rappeler exactement ». À sa décharge, il a confié aussi que « je reprends contact avec ceux qui m'ont appelé sur mon portable quand je note des appels manqués alors que je suis en cour ». Et d'ajouter : « Le portable est l'unique moyen pour que des clients me contactent. Il se peut que j'aie appelé Angelo Thomas de cette façon. »

Me Dulloo a été réprimandé par le président de la Commission « pour le délit commis d'avoir communiqué avec un détenu se trouvant en prison par un moyen non-autorisé ». L'avocat a, de ce fait, présenté ses plates excuses, précisant que « je ne ferais jamais intentionnellement une entorse pareille si, en connaissance de cause, je sais que la personne à l'autre bout du fil se trouve être en prison ».

Le gros morceau de la déposition de Me Neelkanth Dulloo concerne ses relations avec des clients liés à des affaires de drogue. De ce fait, l'ancien juge Paul Lam Shang Leen a évoqué plusieurs noms de détenus connus, tant des Mauriciens que des étrangers, afin que l'avocat puisse apporter des éclaircissements.

Paul Lam Shang Leen : Vous avez représenté une Malgache ?

Neelkanth Dulloo : En effet, je me suis occupé de cette affaire à la demande de l'Église anglicane. Elle avait un bébé et un prêtre m'a contacté pour prendre cette affaire. Je l'ai fait sur une base “pro-bono” (ndlr : sans toucher d'honoraires). Elle a regagné Madagascar, je crois…

PLSL : Il y a un autre détenu, Peter Wayne Roberts, son nom vous dit quelque chose ?

ND : Puis-je savoir de quelle affaire il s'agit s'il vous plaît ?

PLSL : Ce qui intrigue, c'est qu'en parcourant le Records Book de la prison, on voit que ce détenu avait plusieurs représentants légaux.

ND : Est-ce que l'un d'eux était Me Rama Valayden ?

PLSL : Je crois que vous êtes allé rendre visite à ce détenu une fois. Alors qu'il avait déjà deux Senior Counsels à son service.

ND : Est-ce que j'ai été lui rendre visite un samedi ?

PLSL : Je n'ai pas vérifié cela.

ND : Je dis cela parce que chaque samedi j'accompagne Me Valayden pour rendre visite à ses différents clients. Me Valayden ne conduit pas. Il se peut que ma rencontre avec Peter Wayne Roberts ait été l'une de celles-là… S'agirait-il du même Peter Wayne Roberts d'origine sud-africaine ? (ndlr : homme d'affaires sud-africain arrêté à Maurice dans l'affaire du meurtre de sa petite amie, Lee-Ann Palmarozza, retrouvée dans une piscine d'un hôtel en décembre 2014). Car si c'est bien de lui qu'il s'agit, mes services ont été retenus par les autorités sud-africaines. Me Rama Valayden et moi-même avions été contactés pour ce Peter Wayne Roberts alors que son cas était référé aux Assises.

PLSL : Even then… Il avait six hommes de loi autre que vous ! Selon la procédure, vous n'avez pas le droit de représenter un client qui n'a pas retenu vos services.

ND : Tout à fait. Ce Roberts à qui je fais allusion avait sollicité notre point de vue parce que nous avions travaillé sur le cas de Sandeep Moonea. Il souhaitait des informations sur le déroulement de l'enquête par les limiers de la MCIT.

PLSL : Qui de l'Afrique du Sud a fait appel à vous ?

ND : Ses parents.

PLSL : Nous avons d'autres noms de détenus qui ont émergé en ce qui vous concerne. Des détenus à qui vous avez rendu une seule fois. J'ai là le nom d'une femme, Etiennette. Cela vous dit quelque chose ?

ND : En effet, cette dame a été ma cliente. Elle est une voisine. Je m'en souviens très bien.

PLSL : Etait-elle concernée dans l'affaire Petricher ?

ND : Mme Etiennette a été arrêtée, de même que sa fille et son gendre…

PLSL : C'est cela même !

ND : L'époux de Mme Etiennette gère une gym où j'étais client. C'est de cette manière que je l'ai connue. Elle avait été détenue au poste de Beau-Bassin, qui se trouve près de la piscine et non à la prison des femmes.

PLSL : Qu'en est-il de Suzanne Dalziel ?

ND : Mes services avaient été retenus par son frère qui voulait que Me Valayden et moi rouvrent son dossier et demandent un nouveau procès.

PLSL : Le nom de David Stockhall vous dit quelque chose ?

ND : Non, je n'ai jamais rencontré cette personne. Puis-je savoir…

PLSL : Cela fait longtemps que son affaire est passée, mais vous lui avez rendu visite une seule fois.

ND : S'agit-il du Canadien ?

PLSL : C'est cela même. Il y a un autre nom célèbre : Kanamwanje. Vous et Me Valayden lui avez rendu visite.

ND : Puis-je avoir le nom complet de ce détenu, s'il vous plaît ?

PLSL : James Kanamwanje. Un autre nom qui nous frappe, c'est Fabre.

ND : Oui, je m'en souviens.

PLSL : Vous lui avez rendu visite à deux reprises.

ND : Me Valayden et moi l'avons représenté en Cour suprême.

PLSL : Voilà, je ne comprends pas pourquoi vous rendez visite une fois à des détenus et vous disparaissez par la suite ?

ND : Si, je peux m'expliquer, je reçois des demandes de parents de détenus. Mais je dois avouer que je suis très sélectif. De fait, pour avoir une idée si je vais prendre un cas ou pas, je préfère m'entretenir une première fois avec le détenu concerné avant de prendre une décision finale. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de suivi dans le cas de ceux que je n'ai pas souhaité représenter qu'il y a cette perception.

PLSL : La raison pour laquelle j'ai évoqué l'affaire Petricher avec vous, c'est parce qu'il y avait interférence avec ceux concernés dans cette affaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des ingérences auprès de certains témoins ou accusés pour qu'ils modifient leurs dépositions ou qu'ils plaident coupables…

ND : Je peux vous assurer que cela ne m'est jamais arrivé et je ne ferais jamais une telle chose.

PLSL : Vous avez intérêt ! Vous n'êtes pas sans savoir non plus que des menaces sont proférées à l'égard de certains de ces accusés et témoins. Comme il en est pour l'un des clients que vous représentez actuellement, nommément Navind Kistnah.

ND : Tout à fait. Et nous avons, à la lumière de ces menaces, décidé de réclamer une enquête. Nous avons, de ce fait, fait une déposition au CCID afin que la protection requise soit assurée pour le témoin.

PLSL : Votre client serait-il prêt à collaborer avec la Commission d'enquête ?

ND : En effet. Mon client est actuellement en plein processus de complétion des dépositions s'agissant de l'importation des 157 kilos d'héroïne. Il termine avec un officier et doit passer à une autre étape de l'enquête. Je dois remercier, d'ailleurs, la commission de nous donner une occasion d'aider les autorités à faire la lumière sur ce réseau. J'ai effectivement discuté avec Navind Kistnah sur l'idée de venir déposer devant la commission d'enquête et je dois dire qu'il est très favorable à cette perspective. Nous devons attendre qu'il ait terminé ses dépositions avec les officiers de l'ADSU et il viendra devant cette commission pour parler.

PLSL : Soit ! Nous allons attendre et comptons sur vous pour nous garder informés de l'état des choses.

ND : I will do that. I can assure you that my client is more than happy to help…

PLSL : J'admets que j'ai été plutôt surpris de voir votre nom apparaître en ce qu'il s'agit de ces visites que vous avez effectuées une seule fois à certains détenus. Vous avez intérêt à bien faire attention.

Sam Lauthan, l'un des deux assesseurs de la Commission d'enquête sur la drogue, a souhaité que Me Neelkanth Dulloo apporte ses éclaircissements sur certains aspects des enquêtes relatives aux personnes liées au trafic de drogue. Il s'est surtout attardé au droit du silence respecté dans certains cas et fait allusion à l'omerta qui est observée dans quelques situations « afin de faire le jeu de certains qui envoient d'autres payer à leur place ». Me Neelkanth Dulloo a élaboré son système de fonctionnement, prenant quelques exemples de cas défendus, rappelant que « parfois, nous légistes avons affaire à des détenus très, très dangereux.»

Félicité par Lam Shang Leen

Une fois n'est pas coutume, l'ancien juge Paul Lam Shang Leen a loué Me Neelkanth Dulloo :« Its good to hear from you ! Vous vous révélez être un professionnel qui prend toutes les bonnes précautions, en respect de l'éthique. Gardez la tête bien froide et évitez de céder à la tentation de l'argent facile. Vous êtes un des jeunes professionnels et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons, ici, à la commission, des informations très préoccupantes s'agissant de certains seniors ». Auparavant, Me Neelkanth Dulloo a souligné, expliquant sa méthode de travail, qu'il prend toutes les précautions nécessaires. « Je rappelle surtout aux clients que je suis là pour les aider dans le processus légal. Je suis conscient de certains clients qui n'hésitent pas à faire pression sur mes confrères ». Il a rappelé justement un conseil transmis par Paul Lam Shang Leen alors que lui débutait dans la profession : « vous avez dit qu'il faut être au service des clients et non pas se laisser mener par eux ». Le président de la Commission d'enquête sur la drogue a profité de l'occasion pour demander à Me Neelkanth Dulloo « de mettre à profit votre maîtrise et vos compétences pour nous aider à éradiquer le mal que représentent les “unsolicited visits” et autres entorses que commettent certains membres du barreau relativement à la prison. »