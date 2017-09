COMMISSION DOMAH : Le deal de la vente de Britam passé au crible

Ce témoin prend à contre-pied Roshi Bhadain et Akhilesh Deerpalsing, avançant qu’ils étaient au courant de la conclusion de la vente

La 14e séance des travaux de la commission d’enquête sur Britam s’est tenue hier avec l’audition du Special Administrator de la BAI et Managing Partner de BDO, Yacoob Ramtoola. Ce dernier a été questionné sur l’accord à Rs 2,6 milliards conclu avec la firme Plum LLP pour la vente des actifs dans Britam Kenya et sur le rôle des différents protagonistes dans cette vente. Yacoob Ramtoola devait indiquer notamment qu’il y avait bien eu de nombreuses réunions au ministère des Services financiers au sujet de cette vente, avançant aussi qu’il y a eu un accord entre le gouvernement mauricien et celui du Kenya pour la vente des actifs du group BAI. Il ne pouvait s’y opposer et le prix agréé « was fair », vu les circonstances, avec la valeur des actions de Britam qui avait chuté drastiquement, dit-il.

L’ex-juge Bushan Domah, qui préside cette commission d’enquête sur Britam aux côtés de ses deux assesseurs Sattar Hajee Abdoula et Imrith Ramtohul, a voulu savoir du Special Administrator de la BAI combien de réunions il y a eu à propos de la vente des actifs de Britam Kenya et comment le montant de Rs 2, 6 milliards a été convenu alors que les Kényans avaient évoqué leur intérêt de racheter les parts de Britam Kenya au même prix que l’offre de la firme sud-africaine MML Holdings Ltd.

Bushan Domah : Combien de réunions y a-t-il eu entre vous et le ministère concerné ?

Yacoob Ramtoola : Il y a eu de nombreuses réunions, en présence de hauts fonctionnaires du ministère des Services financiers, soit le Permanent Secretary Dev Phokeer, le Deputy Permanent Secretary Somduth Nemchand, et aussi les deux ex-Advisors du ministère, Akhilesh Deerpalsing et Fadil Ramjanally, ainsi que le CEO de la NPFL, le secrétaire financier Dev Manraj et l’Acting CEO de la FSC Padassery Kuriachen.

Domah : Où est-ce que ces réunions ont eu lieu ?

Ramtoola : Au bureau de l’ex-ministre Roshi Bhadain.

Domah : Le PS Phokeer a indiqué dans son audition qu’il n’avait pas participé à ces réunions.

Ramtoola : Je ne peux me prononcer mais je peux dire qu’il était présent à certaines de ces réunions.

Domah : Quel était le rôle des Advisors du ministère des services financiers ?

Ramtoola : Les deux Advisors étaient présents aux réunions, leur principal objectif était de trouver des fonds pour rembourser les victimes du Super Cash Back Gold.

Domah : Comment en est-on arrivé à une somme de Rs 2,6 milliards ?

Ramtoola : C’est à la suite des transactions avec Plum LLP. MMI Holdings avait offert une somme de Rs 4,3 milliards, calculée sur le prix de l’action de Britam et une prime de 50 %. Au moment de l’offre de la MMI, l’action de Britam était à 26,90 shillings kényans. Par la suite, quand les négociations ont été avortées, les Kényans ont fait la même proposition mais à ce moment-là l’action de Britam en bourse n’était qu’à 12 shillings kényans.

Domah : Quand Peter Munga est venu à Maurice, a-t-il rencontré le ministre des Services financiers ?

Ramtoola : C’était une visite de courtoisie.

Domah : Pourquoi une visite de courtoisie, ce n’était pas une visite pour qu’il communique sa position, une transaction meeting ?

Ramtoola : Peter Munga est venu pour faire part de son intérêt concernant le rachat des actions de Britam.

Domah : Est-ce que Peter Munga a rencontré d’autres personnes ?

Ramtoola : Non.

Domah : A-t-il eu une rencontre avec la BDO ?

Ramtoola : Une fois lorsque le Memorandum of Understanding (MoU) a été signé.

Domah : Il est étrange que pour ces réunions importantes, il y ait une absence de records, est-ce normal ?

Ramtoola : Il y a des records quand le MoU a été signé…

Domah : Il y a aussi un document, le Share Purchase Agreement, qui l’a préparé ?

Ramtoola : ce document a été préparé par nos conseils légaux.

Le juge Bushan Domah devait aussi interroger le Special Administrator sur le refus de l’offre sud-africaine, avançant qu’il y aurait bien pu avoir un accord entre des États, qui se trouvent être membres de l’Union africaine et de la SADC. Ont suivi, des échanges avec le Senior Attorney Thierry Kœnig, représentant légal de Yacoob Ramtoola lors de cette audition. L’avoué a soutenu que des questions étaient de nature complexe et légale et que son client ne serait pas en mesure d’y répondre. Bushan Domah devait alors rétorquer que ce sont des « questions légitimes ».

L’audition s’est poursuivie sur la décision de vendre les actions à Rs 2,4 milliards et sur le rôle qu’a joué Yacoob Ramtoola.

Domah : Il semble que tous ont accepté le fait que les Kényans aient précisé que ce sont leurs affaires et que c’est à eux de racheter leurs parts. Maurice n’aurait pas pu argumenter ?

Ramtoola : C’était des échanges de correspondances entre le gouvernement de Maurice et celui du Kenya, je ne pouvais avoir mon mot à dire.

Domah : Mais qui a pris cette décision ? Est-ce que la somme de Rs 2,6 milliards était correcte ?

Ramtoola : Après que l’offre a été reçue, cela a été discuté au ministère des Services financiers et il a été décidé d’aller de l’avant avec cette offre.

L’assesseur Sattar Hajee Abdoula a repris l’interrogatoire par la suite, avec des questions sur le rôle de Roshi Bhadain et d’Akhilesh Deerpalsing.

Abdoula : Roshi Bhadain, dans son audition à la Commission d’enquête, a soutenu qu’il n’y avait pas eu de réunions à son ministère concernant la vente de Britam. Est-ce que c’est un mensonge ?

Ramtoola : Je peux dire qu’il y a eu de nombreuses réunions à son ministère concernant Britam et qu’il y a eu des discussions sur cet accord.

Abdoula : En quelle capacité Akhilesh Deerpalsing était-il présent lors de ces réunions, car il n’était plus l’Advisor du ministre des Services financiers depuis décembre 2016 ?

Ramtoola : Je n’étais pas au courant qu’il n’était plus Advisor au ministère des Services financiers.

Abdoula : Il était devenu le consultant de la Financial Service Commission (FSC). Est-ce qu’il en a fait mention lors de sa participation à ces réunions ?

Ramtoola : Non. Mais j’étais au courant qu’il était consultant de la FSC.

Abdoula : Roshi Bhadain et Akhilesh Deerpalsing soutiennent n’être au courant de rien concernant cette transaction.

Ramtoola : Je ne pense pas…

Abdoula : Akhilesh Deerpalsing a indiqué dans son audition que la vente des actions était sous la responsabilité du Special Administrator.

Ramtoola : J’aurais souhaité que cela soit vrai. J’aurais pris toutes les décisions (avec une pointe d’ironie)…

La Commission d’enquête a ajourné ses travaux à une date ultérieure, en attendant que Roshi Bhadain soit disposé à venir déposer à nouveau devant elle. Ce dernier devrait rentrer au pays vendredi et a demandé à être reçu après le 2 octobre.