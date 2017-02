COMMISSION DE L’OCÉAN INDIEN : Maurice présidera l’organisation cette année

Maurice assurera la présidence de la Commission de l’océan Indien à partir du 1er mars prochain à l’occasion de la 32e session du Conseil des ministres qui se tiendra le 1er mars prochain à La Réunion.

Cette session sera la première à laquelle participera le nouveau secrétaire général de la COI, Hamada Madi Balero. Ce dernier devrait présenter un bilan des activités pour l’année écoulée et présentera également sa nouvelle vision de la COI sur la base d’une étude effectuée avec l’aide d’experts internationaux. Le suivi de la mise en place des projets de connectivités aérienne, maritime et numérique sera mentionné, de même que la sécurité au sens large du terme dans cette partie du monde.

Les finances de l’organisation régionale seront une question délicate qui figure à l’ordre du jour. Il sera question notamment de l’aide internationale à l’organisation largement financée par l’Union européenne ainsi que de la participation d’autres bailleurs de fonds, dont la Chine et les pays arabes. La gestion financière et l’audit des comptes de l’organisation pourraient donner lieu à un débat intense entre les ministres et représentants des pays membres de la Commission.

C’est le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui représentera le gouvernement mauricien et qui assurera la présidence de l’organisation à partir de la semaine prochaine. La commission de l’océan Indien est composée des Comores, de Maurice, de Madagascar, des Seychelles et de La Réunion.