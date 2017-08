COMMISSION LAM SHANG LEEN : Navin Ramgoolam met l’accent sur la connexion Pravind Jugnauth - Geeanchand Dewdanee

Intervenant jeudi après-midi lors d'une conférence de presse à l'hôtel Voilà Bagatelle, le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, a exhorté la Commission Lam Shang Leen « à approfondir la connexion Geeanchand Dewdanee-Pravind Jugnauth » et les allégations du trafiquant Peroomal Veeren contre le Premier ministre. Il a en outre jugé « injustifiée » la récente augmentation des prix des carburants avant de présenter Arvin Boolell comme le « candidat idéal symbolisant les valeurs du PTr ».

Parlant des allégations du trafiquant de drogue Peroomal Veeren, et selon lesquelles Pravind Jugnauth serait « un des financiers du trafic de drogues à Maurice », Navin Ramgoolam a rappelé que le trafiquant « a déposé sous serment » devant la commission. « Comment se fait-il que quand le prisonnier Moorghesh Shummoogum a fait des allégations d'assassinat contre sir Gaëtan Duval, on est tout de suite allé arrêter ce dernier et on a même voulu le pendre, alors qu'aujourd’hui on ne veut pas prendre au sérieux les allégations de Peroomal Veeren ? » s'est-il demandé. « C'est pourquoi nous demandons à la commission d'approfondir la connexion Geeanchand Dewdanee-Pravind Jugnauth », a-t-il ajouté, en brandissant une photo montrant le Premier ministre en train d'être félicité par Geeanchand Dewdanee. Ce dernier a récemment été arrêté dans le cadre d'une enquête policière portant sur l'importation de 157 kg d'héroïne, d'une valeur marchande de Rs 2,5 milliards. Navin Ramgoolam a par ailleurs rejeté la « rumeur » selon laquelle ce serait « le PTr qui est derrière les allégations de Peroomal Veeren » contre le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Il a d'autre part félicité la Commission Lam Shang Leen pour le « travail formidable » qu'elle effectue.

Commentant d'autre part la récente augmentation des prix des carburants, le leader des rouges a affirmé que celle-ci « est totalement injustifiée ». Il poursuit : « Sept mois avant la première augmentation de février dernier, les prix des produits pétroliers baissaient sur le marché mondial. En outre, de février à août 2017, ces prix ont également baissé par 16% et, durant la même période, le dollar américain a déprécié par au moins 17%. » Selon Navin Ramgoolam, Maurice est « le seul pays au monde où les prix des produits pétroliers ont augmenté de 5,2% ». Il a de même prédit « une cascade d'augmentation » des prix suite à cette récente augmentation.

Le leader du PTr a auparavant rappelé que, le 7 août 1967, des élections générales avaient eu lieu à Maurice et avaient été remportées par le Parti de l'Indépendance, composé du PTr de sir Seewoosagur Ramgoolam, du Comité d'Action Musulmane (CAM) de Razack Mohamed et de l'Independent Foreward Bloc (IFB) de Sookdeo Bissoondoyal. « Une élection qui a changé le destin de tous les Mauriciens et libéré la nation du joug colonial », a-t-il fièrement souligné. Dans ce contexte, l'intervenant n'a pas manqué de tirer une flèche sur le gouvernement du jour. « Zordi, MSM ek ML pe detrwir tou seki nou finn konstrwir, akoz zot amaterism, nepotism, koripsion ek zot linkonpetans », s'est-il écrié.

Invitant le Arvin Boolell, le candidat de son parti à cette éventuelle élection partielle dans la circonscription de Belle-Rose/Quatre-Bornes, Navin Ramgoolam a rappelé que celui-ci est « le candidat idéal symbolisant les valeurs du PTr ». Dans le même souffle, il a rejeté la proposition de ceux souhaitant un unique candidat de l'opposition pour cette partielle. « Pa kestion enn kandida inik », a-t-il martelé. Pour sa part, Arvin Boolell a promis d'être un « député de proximité ». Et d’affirmer : « Seul le PTr représente un avenir pour la jeunesse mauricienne. » Il a par la suite exprimé son « inquiétude » par rapport au « law and order » à Maurice. « La circonscription No 8 cristallise tout le traumatisme de la population mauricienne par rapport à l'insécurité dans le pays », a-t-il précisé. Parlant du projet Metro Express, le candidat du PTr a déclaré que le gouvernement a « dénaturé » le projet de métro léger du PTr.