COMMISSION LAM SHANG LEEN—TRAFIC DE DROGUE: Protestation de Dev Hurnam contre le refus essuyé devant la commission

Dev Hurnam, dans une longue déclaration à la presse, proteste contre le refus de la Commission d’enquête sur la drogue d’entendre son témoignage, à moins qu’il soumette au préalable une copie des informations qu’il souhaite partager avec la commission.

Dev Hurnam considère que les attributions de la Commission telles qu’elles sont définies par la Présidente de la République dans la gazette du gouvernement ne donnent aucune indication que la commission peut déroger aux principes de la Law of evidence en vigueur au niveau du judiciaire. Selon lui, la proclamation de la commission comme indiqué dans la gazette du gouvernement « does not empower the Commission to screen and inspect the documents prior to a witness deposing, nor does the Commission of Inquiry Act ».

Il envisage la possibilité de demander une judicial review afin d’empêcher la commission de définir les conditions « to my proposed evidence and would further restrain it ».

Dev Hurnam a eu un échange de courriels avec le secrétaire de la Commission d’enquête, K. Conhye. Ce dernier a insisté sur le fait que la commission aurait le plaisir de l’entendre « only on one item namely any information that you may have regarding barristers, public, police officers, and politicians who may have something to do with drug traffikers ». Toutefois la commission insiste pour l’obtention d’une copie des informations qu’il souhaite partager « in order to consider whether to call you or not ».

Dev Hurnam a durant sa conférence de presse présenté une compilation comprenant des « plaint with summons », des plaidoyers des accusés et des coaccusés et d’autres documents concernant des affaires liées au trafic de drogue entendues devant la Cour suprême.

Il a expliqué avoir déjà eu recours à une judicial review pour contester la décision du DPP de ne pas aller de l’avant avec la poursuite d’un accusé.