COMMUNAUTÉ RASTAFARI : “Nous sommes victimes de persécution”

“Parce que nous voulons vivre notre culture librement, notre quotidien est fait de persécution, d’intolérance et d’humiliation.” C’est le triste constat que dresse la communauté rastafari de Maurice, encore une fois au cœur de l’actualité suite à l’arrestation de Siva Pareemanun et de Jahfazon. Entre allégations de brutalité policière, de fouilles arbitraires qui se succèdent, insultes en public ou sur les réseaux sociaux, les rastas se sentent exclus. Ce qui les pousse à vivre comme des reclus.

“Ena sertin lapolis kan trouv nou, zot pran plezir ar nou. Enn ta fwa kan nou pase lor sime, nou tann zot pe boufonn nou e pe riye dan zot van. Nou gagn linpresion ki zot anvi provok nou”, confie Allison André. Ce genre d’incident, la jeune femme qui a épousé la philosophie rasta dit en subir régulièrement, sans qu’elle ne puisse rien y faire. Elle confie que sa vie et celle de toute sa communauté sont actuellement un enfer. Cette provocation de la part de certains policiers dépasse l’entendement et la prive du bien-être et du droit de vivre en paix selon les préceptes de sa culture, comme peuvent le faire tous les autres Mauriciens.

Si les rastas sont les premiers à avouer que le gandia est partie prenante de leur culture, ils fustigent cependant les fouilles arbitraires dont ils seraient victimes régulièrement. Depuis les événements de décembre 2016, “mo’nn fer fas o mwin katorz lafouy parski mo enn rasta”, confie Imanbenjamin. “Ninport kiler lapolis kapav debark kot mwa, parski zot kone gandia form parti mo kiltir. Kouma li ilegal dan Moris, mo pli vilnerab ki zot tou.”

Sébastien Manikum se dit également victime de fouilles régulières. “En marchant en famille, que ce soit dans les concerts ou même dans les gares, la police m’arrête sans aucun respect, me fouille comme si j’étais un dangereux criminel et m’insulte sans aucun ménagement. Le langage qu’ils emploient à mon égard est humiliant et irrespectueux.” “Chaque jour est une épreuve pour nous. Nous ne nous sentons pas à l’aise car nous sommes les victimes préférées de la police. On nous arrête et on nous fouille à n’importe quel moment”, renchérit Patrice Amais, habitant de Mahébourg.

Persécution.

Cette persécution dont la communauté rasta se dit victime a pris de l’ampleur depuis l’épisode de mai 2016, lorsque la police avait usé de la force contre un groupe de rastas qui avait organisé une séance de nayabingi au Jardin de la Compagnie. Selon elle, les arrestations de Siva Pareemanun et de Jahfazon découlent de cet incident. La manière dont a été effectuée la perquisition au domicile de Jahfazon est pointée du doigt. “Le 10 desam, 7h di matin, 50 dimounn debark kot mwa alor ki mo tousel lakaz avek mo bann zanfan. A se pwin la zot pran rasta pou kriminel ?”, s’insurge Sandra Jhabeemissur, la compagne de Jahfazon.

Pascal Serieuse, qui était de ceux qui avaient subi des violences policières l’année dernière et qui a été arrêté en même temps que Siva Pareemanun, le 3 janvier, déplore que la police ait fouillé son portable à la recherche d’éventuelles photos de l’arrestation de Jahfazon. “Est-ce que la police a le droit de fouiller mon portable ?”, se demande-t-il.

Le regard de la population à leur encontre déplaît également aux rastas. “Kan ou marse lor sime, ena enn bann dimounn get ou kouma dir ou enn kriminel zis parski ena natty lor ou latet. Sa bann regar la, se lotorite ki ankouraz sa. Zot fer nou pas pou enn bann move dimounn. Bann dimounn ki sipoze sekiriz nou, zot mem fer nou plis ditor”, fustige un homme qui veut qu’on le nomme Jean-Marc Rasta. Mais là où le bât blesse, c’est quand le public les dénigre, “refusant de s’asseoir à côté de nous dans le bus ou nous regarde avec dédain”.

“Tou letan ena enn problem”.

Tout cela fait que la communauté rastafari se sent exclue de la société. “Nou santi nou pena nou plas isi”, confie Jean-Alain Résidu. Imanbenjamin souligne que sa communauté “est victime d’un génocide de la part des autorités, qui la détruit à petit feu”. Parce qu’ils ne sont pas comme les autres, “nos enfants doivent se couper les cheveux de façon conventionnelle pour avoir l’accès à l’éducation, qui est un droit pour tous. Pour intégrer un travail, les rastas doivent renier qui ils sont. Dans le secteur public, comme les hôpitaux ou les postes de police, vous ne verrez aucun rasta travailler. En revanche, les prisons sont remplies de rastas”. Le sentiment de rejet est éprouvé également lors de certains entretiens d’embauche. “Kan mo al rod travay, kouma dir tou letan ena enn problem. Souvan zot dir mwa pou mo kapav travay isi, mo bizin koup mo seve.”

Jean-Alain Résidu souligne qu’il y a de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux qui laissent penser que l’intolérance envers sa communauté n’est pas près de diminuer. “Dimounn montre ledwa rasta e zot tret nou de lisien lor Facebook.” Son message au peuple et aux autorités mauriciennes est que tout le monde a droit au respect de sa religion. Ce n’est pas sur la base de leur apparence physique et de leurs traditions ancestrales que les rastas doivent être moins respectés que les autres. “Nou osi nou ena drwa pratik nou relizion.” Il explique qu’on associe les rastas au plant de cannabis, “mais il faut savoir que cette plante, qui est là depuis la création, n’a rien de mauvais mais a des vertus thérapeutiques”.

“Les rastas ne sont pas là pour se battre et instaurer le désordre, mais plutôt l’amour et la paix”, dit Jean-Alain Résidu. “Nous ne sommes pas des criminels mais des humains. Nous vivons notre vie dans la paix et la tranquillité”, conclut Imanbenjamin.