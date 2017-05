COMMUNICATION SKILLS : Divergences dans le secteur catholique

La session de formation prévue aujourd’hui à l’intention des profs de la filière “Prevocationnal”, afin de leur permettre d’évaluer les compétences de leurs élèves prenant part au Primary School Achievement Certificate (PSAC) dans la matière “communication skills”, donne lieu à des opinions contraires dans le secteur catholique. Alors que leur syndicat a lancé le mot d’ordre de ne pas participer à cette formation, car « n’étant pas concernés par les examens du primaire », le Service de l’éducation catholique (SeDEC) insiste sur la participation du personnel concerné à ladite formation.

Dans une communication envoyée à ses collèges, le SeDEC informe que les profs de “Prévoc” enseignant la matière “communication skills” « must attend » cet atelier de travail s'ils ont des élèves prenant part au PSAC et que ces derniers se sont inscrits à cet examen au nom de l’école. « Il s’agit d’une formation organisée par le MES et nous avons en effet demandé aux managers et aux recteurs des collèges, dans le cas où des élèves participent à l’examen de PSAC, de faire le nécessaire pour que les professeurs concernés soient dans cette formation », explique au Mauricien Gilberte Chung, directrice du SeDEC.

Si ces enfants du “Prévoc” des collèges catholiques se sont inscrits au nom de l’école, en revanche, plusieurs établissements ne sont pas impliqués dans la préparation de ces candidats à cet examen. « Il y a une douzaine d’enfants qui y prennent part chez nous et, depuis le début de l’année, nous avons dit à leurs parents que nous ne ferons pas le programme d’études de PSAC car nous sommes pleinement dans le curriculum de “Prévoc”. Les parents ont dit que leurs enfants prendront des leçons particulières », dit un chef de département de “Prévoc” d’un collège catholique des basses Plaines-Wilhems.

Selon plusieurs recteurs de collèges catholiques, le SeDEC est au courant, depuis le début de l’année, de la décision de certains établissements de ne pas s’engager dans le curriculum de PSAC en raison des changements dans le nouveau programme d’études. « Cette question a été discutée lors d’une réunion des recteurs de notre secteur en début d’année. Il est bon de savoir que, dans les années passées, les élèves du “Prévoc” chez nous, et qui reprenaient part au CPE, s’inscrivaient au nom de l’école mais prenaient des leçons privées avec des profs du primaire pour se préparer. Les profs du “Prévoc” leur apportaient un soutien de temps à autre pour les langues mais la préparation des élèves aux examens de fin d’études primaires n’est pas leur responsabilité première », fait ressortir un recteur.

Ainsi, des profs du “Prévoc” du secteur catholique s’étonnent que le SeDEC les « oblige » à participer à cette session de formation en “communication skills” alors que leurs collèges ne préparent les élèves dans aucune autre matière figurant au programme d’études du PSAC. Interrogée à ce sujet, la directrice du SeDEC affirme que « plusieurs collèges sont impliqués dans la préparation des élèves du “Prévoc” ». Gilberte Chung réplique : « Il s’agit d’un “school based assessment” et la présence de ces profs là-bas est nécessaire. Nous avons à cœur l’intérêt des enfants et les profs doivent prendre leurs responsabilités. Qu’ils soient du primaire, du “Prévoc” ou du “main stream” du secondaire, les éducateurs doivent donner toutes les chances aux enfants de réussir leur parcours scolaire. »

Pour sa part, le syndicat des collèges confessionnels dénonce « des chantages et mesures de représailles » qu’auraient brandis certains recteurs envers des profs du “Prévoc” ayant signifié leur intention de ne pas participer à cet atelier de formation. « Des membres ont informé le syndicat que leur recteur leur a dit qu’ils sont obligés de se rendre à cette formation, ajoutant qu'au cas contraire, ils pourraient faire face à certains problèmes dans leur vie professionnelle. » Lysie Ribot, présidente de la Secondary & Preparatory Schools Teachers and Other Staff Union (SPSTSU), dit : « Nous dénonçons ce type de menaces, qui ne fait pas honneur à la fonction du recteur et nous allons en informer qui de droit. »

Par ailleurs, le sort des candidats du prévocationnel aux examens du PSAC, fréquentant des collèges d’Etat et des collèges privés subventionnés, risque de faire beaucoup de bruits dans les jours qui viennent en raison d’un manque flagrant de planification de la part des autorités pour la préparation de ces élèves.