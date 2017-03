COMPETITION COMMISSION : Panagora Marketing Co Ltd écope d'une amende de Rs 29,9 M

« Nous ferons appel de cette décision en Cour suprême », annonce Cédric Lagesse, managing director

Panagora Marketing Co Ltd, compagnie assurant la vente de poulets de table de la marque Chantecler, s'est vue imposer une amende de Rs 29,9 millions par la commission de la concurrence (Competition Commission) pour infraction aux dispositions de l'article 43 de la Competition Act de 2007. Panagora Marketing est accusée d'avoir conclu des accords avec ses revendeurs en vue du maintien du prix de revente de ses produits aux consommateurs, contraignant ces derniers à ne pas pratiquer de prix plus bas comparés à ceux offerts par leurs concurrents. La direction de Panagora, dans une déclaration officielle ce matin, dit contester la décision de la Competition Commission of Mauritius (CCM) et annonce qu'elle fera appel de cette décision en Cour suprême, comme prévu par la loi.

Dans le communiqué expliquant la décision prise le 16 mars dernier par les commissaires de la CCM d'infliger une amende à Panagora Marketing, la CCM fait d'abord état du contexte dans lequel elle a été appelée à prendre une telle décision. Elle rappelle à cet effet que Panagora Marketing vend du poulet de la marque Chantecler aux revendeurs (supermarchés, hypermarchés et petits commerces de détail), qui à leur tour vendent ces produits aux consommateurs. Le poulet de la marque Chantecler est disponible à la fois réfrigéré et congelé et dans différentes coupes et emballages. Les revendeurs rivalisent entre eux en termes de prix et de services pour attirer des clients. « Cette concurrence par rapport au prix se produit principalement de deux façons. Tout d'abord, les revendeurs peuvent proposer des promotions et, en second lieu, ils tenteraient de vendre leurs produits en dehors des périodes promotionnelles et des offres promotionnelles à des prix inférieurs par rapport à leurs concurrents. Cela profite aux consommateurs en termes de prix plus compétitifs. La restriction de la capacité des revendeurs à vendre des produits à des prix inférieurs peut fausser la concurrence », souligne la CCM.

Il est reproché à Panagora Marketing Co Ltd de s'être engagée dans diverses pratiques qui peuvent entraver la capacité des revendeurs de déterminer librement le prix qu'ils veulent offrir pour le poulet de la marque Chantecler. Une enquête menée par le directeur exécutif de la CCM a établi que Panagora Marketing Co Ltd a enfreint les dispositions de l'article 43 de la loi en concluant diverses ententes portant sur le maintien des prix de revente. Lors de l'audience convoquée par les commissaires de la CCM, Panagora Marketing avait contesté l'accusation selon laquelle elle s'est livrée au maintien des prix de revente. Mais les commissaires étaient d'un avis contraire. Selon eux, Panagora Marketing Co Ltd a conclu trois types d'accord portant sur le maintien des prix de revente : 1) avec des concessionnaires de produits Chantecler réfrigérés et préemballés de poids variable; sous ce premier accord, les commissaires ont infligé une amende de l'ordre de Rs 3,6 millions à la compagnie; 2) avec des négociants de poulet congelé de poids variable préemballé; pour ce type d'accord, les commissaires ont recommandé une amende de Rs 22,2 millions; et 3) des accords avec certains distributeurs de produits de poulet de marque Chantecler auxquels des ventes promotionnelles ont été faites, pour lesquels les commissaires ont imposé une amende de Rs 4,1 millions.

Sous les deux premiers ensembles d'accords, la CCM a reproché à Panagora Marketing d'avoir apposé une étiquette sur les emballages préemballés. Selon la commission, l'étiquette montre : 1) le prix de revente du produit comme déterminé par Panagora Marketing lui-même et non par les revendeurs individuellement; 2) le prix de revente tel qu'il était apposé sur les produits n'était pas seulement une simple recommandation de prix mais le prix de revente des produits; 3) Panagora Marketing a omis d'apposer les mots « Prix recommandé » à côté des prix, comme l'exige la loi;4) Panagora Marketing Co Ltd ne donnait pas aux revendeurs le pouvoir discrétionnaire de déterminer le prix à apposer sur cette étiquette.

La CCM constate qu'à un certain moment, Panagora Marketing a changé sa conduite en offrant aux revendeurs de son poulet réfrigéré le pouvoir discrétionnaire de déterminer le prix à apposer sur ces produits et en insérant les mots « Prix recommandé » à côté du prix du produit. Par conséquent, les commissaires ont estimé que la gravité de l'accord en ce qui concerne le poulet réfrigéré a été réduite en août 2011 et celle du poulet congelé en mai 2014.

En ce qui concerne le troisième type d'accords portant sur les accords relatifs aux prix promotionnels, la CCM est d'avis que Panagora Marketing a empêché les revendeurs ayant accepté l'offre promotionnelle de vendre ces produits en dessous d'un certain prix. De ce fait, la compagnie fixait un prix minimum à respecter par ces revendeurs. « La clause a été plus tard supprimée et l'accord rendu moins grave en mai 2014 », rapporte la CCM.

Outre les sanctions financières imposées à Panagora Marketing, les commissaires ont également recommandé à cette dernière certaines mesures relatives à la politique d'étiquetage des prix. Panagora Marketing a été interdit d'inclure dans ses accords avec les revendeurs des clauses qui visent à fixer des prix minimaux à observer lors de la revente du poulet Chantecler.

Panagora Marketing conteste

Réagissant à la décision prise par la CCM, Cédric Lagesse, managing director de Panagora Marketing, a fait savoir que sa société conteste l’amende imposée et qu'elle fera appel à cette décision en Cour suprême. « Contrairement à ce qui a été relayé dans certains médias ce matin, il ne s’agit pas d’une sanction liée à une hausse des prix du poulet en mai 2016, mais à un problème lié à l’étiquetage. La CCM a initié une enquête sur Panagora en 2014. Elle reproche principalement à Panagora l’absence de la mention “recommended” sur les prix des poulets à poids variable. Nous tenons à dire que c’est le « retailer » (supermarché, hypermarché, commerces de proximité) qui a la responsabilité de déterminer les prix de vente aux consommateurs. (...) Panagora affiche depuis 3 ans la mention “Recommended” sur ses prix, selon les directives de la CCM. Cela n’a jamais eu de conséquence sur le prix du poulet. Panagora n’a bien évidemment aucun intérêt à ce que ses produits soient revendus plus cher aux consommateurs », a fait ressortir Cédric Lagesse.