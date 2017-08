COMPÉTITION - DANSES FOLKLORIQUES EN BHOJPURI : Le collège Gaëtan Raynal primé

La compétition de danses folkloriques en bhojpuri organisée par le collège Hindu Girls a été remportée par le Gaëtan Raynal State College, qui est reparti avec un “cash prize” de Rs 10 000 et des “shields”. La Mahatma Gandhi Secondary School de Flacq a pris la deuxième place et le troisième prix a été décerné au Camp de Masque State College. Les autres finalistes – à savoir le Bon Accueil State College, l’Imperial College, le couvent de Lorette de Curepipe, la MGSS de Solférino, le Queen Elizabeth College et l’Universal College – n'ont pas démérité, rendant plus difficile la tâche du président du jury, Vikram Jootun, qui a eu fort à faire afin de départager les participants.

Cette compétition, portant la griffe du collège Hindu Girls, a exposé les multiples talents des élèves qui ont, avec une énergie prodigieuse, su saisir les subtilités de la danse folklorique en bhojpuri. Depuis l'inscription du Geetgawai au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, les initiatives en faveur de la promotion de la langue bhojpuri se multiplient. Les rythmes frénétiques des danseurs et les chorégraphies ont permis de présenter les différentes facettes d'un art légué par nos ancêtres. Ces marques du folklore, soulignant le mariage, la naissance d'un enfant et les saisons, étaient présentées sur une musique intemporelle et lancinante, permettant la renaissance de cette langue. Les danseurs ont d'emblée manifesté cette hardiesse fougueuse qui bouscule les clichés. La plupart des participants ont dansé sur les rythmes de Zubeida Loto Ke Jai et Naya Shiray.

Le collège Gaëtan Raynal était représenté par Simran Rughoo, Simran Ramlowat, Yetka Joyram, Manvi Boodhun, Estelle Zama et Rakshita Seeboruth. La palme de la meilleure chorégraphe est revenue à Nidhi Deerpaul, de cette même institution. La prestation des élèves n'a pas laissé insensible Sarita Boodhoo, la présidente de la Bhojpuri Speaking Union, qui a animé depuis vendredi dernier des ateliers de travail sur le théâtre à travers le pays.