COMPÉTITION DE KITESURF : Pas de plateforme dans le lagon du Morne

Après des semaines de contestations et d’incertitude, les organisateurs de la compétition de kitesurf, qui démarre au Morne aujourd’hui, ont décidé de ne pas ériger de plateforme dans le lagon. Les habitants du village, les pêcheurs, de même que les autres usagers de la mer avaient manifesté leur mécontentement à l’égard de cette structure qui devait se trouver dans la « buffer zone » du patrimoine mondial. Le ministère de l’Environnement avait réclamé une étude sur l'impact environnemental, qui n’a pu être réalisée. L’Unesco avait également été alertée sur la question.

Les contestataires avaient multiplié les démarches ces derniers jours contre l’installation d’une plateforme métallique dans la mer du Morne dans le cadre d’une compétition de kitesurf, et ce particulièrement après une réunion tenue dans les locaux du Morne Heritage Trust Fund, où une compensation à 47 pêcheurs de la localité avait été évoquée. « Nous ne sommes pas contre une compensation aux pêcheurs, car il est vrai qu’ils ne pourront travailler pendant les 15 jours que durera la compétition. Mais ce n’est pas une raison pour qu’on accepte l’installation d’une structure qui risque d’avoir des conséquences néfastes sur l’environnement », a déclaré un membre du comité Bien-être du Morne.

Dans la foulée, des organisations, œuvrant pour le respect de l’environnement, un collectif, comprenant des habitants du Morne, des surfeurs ainsi que des défenseurs du patrimoine ont écrit au ministère de la Pêche pour obtenir des garanties sur l’impact environnemental. Les pêcheurs, eux, ont manifesté jeudi dernier leur colère, menaçant même de bloquer la compétition, car ils n’avaient pas encore obtenu la compensation qui leur avait été promise. Toutefois, au dernier moment, les deux parties ont trouvé un compromis.

Le comité Bien-être du Morne regrette également que le Morne Heritage Trust Fund n’ait pas respecté les provisions du Lagoon Management Plan. Celles-ci stipulent que la gestion du lagon, qui se trouve dans la « buffer zone » du patrimoine mondial de l’Unesco, doit se faire à travers un comité comprenant les habitants du village, « dans un souci de transparence ». « Ce n’est qu’après nos contestations qu’une réunion a été organisée d’urgence. »

Lors de cette réunion, le nom de Vassen Kauppaymootoo avait été suggéré aux organisateurs pour mener une étude d’impact environnemental. Mais cela n’a pu se faire, car « le délai était trop court ». Sans cette étude, l’installation de la plateforme était plus « compliquée ». Le ministère de la Pêche avait déjà émis ses conditions : l’obtention du permis des autorités compétentes et du Morne Heritage Trust Fund, placer la plateforme sur le sable et non près des récifs, enlever la structure immédiatement après la compétition, prendre des mesures pour protéger l’espace marin, informer les pêcheurs de la région, trouver un compromis avec eux et, enfin, tenir le Fisheries Post de la localité au courant des travaux d’installation. Un porte-parole insiste sur le fait que le ministère avait bien recommandé que la structure soit fixée « sur le sable ». Les organisateurs avaient, eux, souligné que l’installation de cette plateforme était nécessaire pour permettre aux juges de mieux suivre la compétition. Mais ils ont finalement abandonné l’idée.