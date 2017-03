COMPÉTITIONS AFRICAINES : Les clubs tunisiens décoiffent, les grands tremblent

Les compétitions africaines semblent porter chance aux clubs tunisiens. Les quatre clubs de ce pays engagés en compétition africaine se sont livrés à un véritable festival offensif au cours des seizièmes de finale aller.

C'est le Club Africain qui a été le plus virulent lors de sa dernière sortie, en Coupe de la CAF. Face aux Forces Armées de Sierra Leone, les Tunisiens se sont régalés, passant neuf buts à la défense du RSLAF FC, avec un quadruplé de son attaquant Ibrahim Chenihi. Le but d’Ibrahim Sylla, pour les visiteurs, n’apparaissant que purement anecdotique par la suite. La veille, toujours dans la même épreuve, le CS Sfaxien avait montré le chemin face aux inexpérimentés Camerounais de la Yong Sports Academy en leur passant cinq buts.

Dans la Ligue des champions cette fois, les deux représentants tunisiens ont fait un peu moins bien, mais ils ont quand même fait mouche à trois reprises chacun, l’Espérance contre le Horoya AC de Conakry (3-1) et l’Étoile du Sahel devant les Ivoiriens de l’AS Tanda. Au total, 21 buts marqués en quatre rencontres et seulement deux encaissés. On parle d'expérience ?

Si les clubs tunisiens ont le sourire, quelques ténors en lice de la Ligue des champions ont du souci à se faire avant les matches retours. A commencer par le tenant du titre, les Mamelodi Sundowns. Champions d'Afrique en titre, les Sundowns ont éprouvé les pire difficultés pour s'imposer contre les Ougandais de Kampala Capital City Authority FC (2-1) après avoir pourtant mené 2-0.

Le TP Mazembe, qu'on ne présente plus, a eu moins de chance. Les Zimbabwéens de Caps United ont forcé les puissants Congolais au nul (1-1). Pire : ils ont été les premiers à concéder le premier but. Il aura fallu le génie du Zambie Rainford Kalaba pour permettre aux Corbeaux d'espérer mieux au retour.

Les Soudanais d'El Merreikh n’ont pas été plus heureux. Si leurs compatriotes d'Al-Hilal ont facilement dominé les Mauriciens de l'ASPL 2000, ils ont subi une lourde défaite face aux Nigérians de Rivers United. Le retour à Omdurman ne sera pas une partie de plaisir.

Statistiquement, toutes les équipes équipes qui recevaient ont gagné à l’exception de Mazembe, des Young Africans tenus en échec par les Zambiens de Zanaco, et des Gambiens de Ports Authority soumis au même régime par l’AS V Club de Kinshasa.

La seule victoire à l’extérieur, la surprise de cette manche aller, a vu le succès du champion éthiopien Saint-George. Une courte victoire (1-0) à Dolisie, remportée dans le fief de l’AC Léopards, au Congo. Reste, maintenant, aux Éthiopiens à confirmer leur succès au retour, à domicile, à Addis-Abeba.

Dans la Coupe de la CAF, pas davantage de réussite pour les clubs en déplacement. Seize matches joués et un seul nul enregistré entre l’Étoile du Congo et la JS Kabylie.

Les résultats des matches aller

Mamelodi Sundowns (RSA)/Kampala CC Authority (UGA) 2-1

Young Africans (TAN)/Zanaco (ZAM) 1-1

Al Ahly (EGY)/Wits (RSA) 1-0

Espérance (TUN)/Horoya (GUI) 3-1

Wydad Casablanca (MAR)/CF Mounana (GAB) 1-0

USM Alger (ALG)/Rail Kadiogo (BUR) 2-0

Ferroviario Beira (MOZ) /Barrack Young Controllers (LBR) 2-0

Al Ahly Tripoli (LBA)/FUS Rabat (MAR) 2-0

TP Mazembe (COD)/CAPS Utd (ZIM) 1-1

AC Léopards (CGO)/Saint George (ETH) 0-1

Coton Sport (CMR)/CNaPS Sport (MAD) 1-0

Rivers Utd (NGR)/El Merriekh (SUD) 3-0

Ports Authority (GAM)/AS V Club (COD) 1-1

Etoile Sahel (TUN)/AS Tanda (CIV) 3-0

Al Hilal (SUD)/ASPL 2000 (MRI) 3-0

Zamalek (EGY)/Enugu Rangers (NGR) 4-1