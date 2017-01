COMPLICITÉ DE MEURTRE: Polocco et Christophe Legrand écopent de 7 ans de prison

Steeve Serret, alias Polocco, et Christophe Jérôme Legrand ont été fixés sur leur sort ce matin. Les deux hommes, poursuivis pour complicité de meurtre, ont écopé de 7 ans de prison chacun. Le verdict a été prononcé par le magistrat Vijay Appadoo en Cour intermédiaire.

Polocco et Christophe Legrand avaient été reconnus coupables de complicité de meurtre en Cour intermédiaire le 12 janvier. Ils avaient été poursuivis sous une charge de “conspiracy to do harm to another person”. Polocco est accusé d’avoir abattu Denis Fine, un Mauricien établi en France, d’une balle en pleine tête dans la nuit du 3 janvier 2010. La victime se trouvait sous la véranda de sa maison à Résidence Maison-Blanche, Pamplemousses, où elle donnait une fête. Selon quelques témoignages entendus en cour dans cette affaire, dont celle du témoin clé Catherine Castor, c’est Sada Curpen, blanchi dans cette affaire, qui aurait demandé à Polocco de se charger de Denis Fine, car il craignait que celui-ci devienne le parrain du trafic de Subutex entre la France et Maurice. Catherine Castor avait affirmé qu’elle avait entendu une conversation téléphonique alors qu’elle vivait avec Polocco, dans laquelle Sada Curpen donnait des directives pour éliminer quelqu’un rentrant au pays. Sada Curpen avait réfuté toutes ses allégations à la police, soutenant qu'il n'était pas mêlé au meurtre de Denis Fine. Il devait obtenir gain de cause en cour le 12 janvier, le tribunal statuant qu'il n'y avait aucune preuve de son implication dans cette affaire. Quant à Polocco et Jérôme Legrand, la cour avait conclu qu'il avait pu être établi que les deux hommes avaient agi de concert pour éliminer Denis Fine.

Dans ce procès, le ministère public était représenté par Me Mohana Naidoo. Me Neelkanth Dulloo représentait les intérêts de Christophe Legrand alors que Polocco avait, lui, retenu les services de Me Rama Valayden. Me Raouf Gulbul représentait Sada Curpen.