COMPLOT - BRAQUAGE D'UNE STATION-SERVICE : Un présumé complice blanchi faute de preuves

Le présumé complice d'un vol à mains armées dans une station essence en 2011 était poursuivi en Cour intermédiaire sous une charge d'entente délictueuse. Il lui était reproché d'avoir informé de tierces personnes qu'un plan pour commettre un hold-up avait été établi. Une somme d'argent et des téléphones portables avaient été volés lors du braquage.

Un des complices de ce hold-up, poursuivi et condamné à s'acquitter d'une amende de Rs 50 000 en cour, avait été assigné comme témoin à charge dans le procès intenté au présumé cerveau. Toutefois, ce témoin n'avait pas reconnu l'accusé lors d'un exercice d'identification aux bureaux de la CID de Grand-Baie. Il avait indiqué aux enquêteurs que l'accusé n'était pas impliqué dans ce braquage et qu'il avait mentionné son nom sous la panique.

En cour, le complice avait admis qu'il y avait bien eu un braquage dans une station-service en 2011 mais devait nier que l'accusé était celui qui l'avait informé qu'il planifiait un braquage. Confronté à ses dépositions données dans le sillage de cette affaire, dans laquelle il mentionne le nom de l'accusé, le complice devait soutenir qu'il avait été oppressé par les enquêteurs et forcé à signer sa déposition. Il devait ajouter qu'il avait par la suite fait une nouvelle déposition à la police, déclarant que sa première déposition était incorrecte car il avait été victime de brutalité policière avant de la donner. L'accusé pour sa part avait réfuté les allégations portées contre lui.

En raison du manque de preuves prouvant la culpabilité de l'accusé, notamment du fait que le témoin à charge n'a pas identifié l'accusé, le magistrat Azam Neerooa a rendu un verdict d'acquittement à l'égard de l'accusé.

COUR | Attentat à la pudeur

Un chauffeur de van acquitté

Un chauffeur de van était poursuivi en Cour intermédiaire pour avoir attenté à la pudeur d'une passagère. Selon cette dernière, l'accusé aurait eu « les mains baladeuses » lorsqu'ils se sont retrouvés seuls à l'intérieur du véhicule de 15 places. D'après sa version, le chauffeur aurait effectué un trajet inhabituel, longeant des champs de cannes, et lui avait demandé de lui tenir compagnie sur le siège passager, à côté de lui. Réticente, elle avait fini par accepter après qu'il ait insisté. C'est lorsqu'ils se sont retrouvés l'un à côté de l'autre que le chauffeur en aurait profité pour lui faire subir des attouchements alors qu'il l'avait incitée à tenir le volant et passer les vitesses pour apprendre à conduire.

La passagère avait indiqué dans sa déposition qu'elle était retournée chez elle en pleurs. Elle avait décidé de raconter sa mésaventure à son copain par la suite. Selon la victime, la femme de l'accusé l'avait appelée quelques jours après l'incident, lui demandant de retirer sa plainte car son mari allait s'excuser. Toutefois, le magistrat n'a pas été convaincu par la version de la victime, notamment en raison des nombreuses incohérences concernant les détails de l'incident. De plus, le magistrat a trouvé « farfelu » le fait qu'un chauffeur de van demande à une étrangère de venir s'asseoir du côté passager pour qu'il lui apprenne à conduire alors qu'elle n'en avait pas fait la demande. De plus, le magistrat devait trouver que l'accusé avait été clair dans ses explications des faits, qui n'avaient pas été remises en question en cour, tout en réfutant catégoriquement les allégations de la victime alléguée. Le magistrat devait ainsi estimer que la poursuite n'a pu prouver sans le moindre doute apparent la culpabilité de l'accusé.