À COMPTER DE CE MATIN : Le nouveau gouvernement régional entre en fonction

Suivant la répartition officielle des responsabilités entre les différents commissaires de la majorité, dirigée par l’Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR), le nouveau gouvernement régional entre en fonction ce matin. Les responsabilités attribuées au chef commissaire et aux commissaires de la quatrième Assemblée régionale de Rodrigues sont désormais officielles. La présidente de l’Assemblée régionale de Rodrigues, Angela Pricie Spéville, a procédé hier après-midi à la remise des lettres à ces derniers lors d’une rencontre à la Résidence à Port-Mathurin. Les commissaires, qui étaient en réunion hier matin, ont regagné leur nouveau bureau dès ce matin alors que la première séance de l’Assemblée régionale a été ajournée au vendredi 3 mars.

Dans les grandes lignes, les attributions des commissaires de l’Executive Council sont restées sensiblement les mêmes, sauf que Nicolson Lisette est devenu le nouveau Deputy Chief Commissioner à la place de Franchette Gaspard Pierre Louis. De ce fait, le nouveau N°2 du gouvernement régional de Rodrigues cumulera également les portefeuilles des Infrastructures publiques (routes et bâtiments publics), Ressources en eau et Transport public.

De son côté, Simon-Pierre Roussety, dont la nomination en tant que commissaire était en ballottage, a été nommé à la Santé en remplacement de feu Maël Vallimamode. Toutefois, des indications recueillies de sources autorisées à Port-Mathurin font comprendre que Simon-Pierre Roussety assumera les fonctions de commissaire à l’État Civil, au Développement communautaire, à la Santé, au Judiciaire (Administration), à la Météorologie, aux Services des Douanes (Administration), aux Services des Pompes, et aux Services Postaux (Administration), pendant une période initiale de deux ans. Roxana Collet, autre élue de l’OPR, lui succédera pour les autres trois années du mandat.

Par ailleurs, la décision de Serge Clair de s’approprier le portefeuille du Tourisme aux dépens de Richard Payendee est diversement commentée. Dans l’entourage de Richard Payendee, l’on avance que ce développement n’est pas accueilli favorablement d’autant plus que celui-ci n’a nullement démérité au plan de la performance. Certains soutiennent que le chef commissaire devra être approché en vue de revoir cette décision au sujet de la responsabilité du tourisme.

En tout cas, Richard Payendee, qui aura la responsabilité de l’Agriculture, l’Environnement, de la Pêche, des Forêts, de la Production alimentaire, des Quarantaines et des Parcs marins, a du pain sur la planche en ce début de mandat. En effet, avec la sécheresse qui sévit à Rodrigues, l’élevage arrive difficilement à rebondir des séquelles de la fièvre aphteuse. Des éleveurs de la région est de l’île voient leurs troupeaux être décimés ces derniers temps.

Si des éleveurs attribuent ce taux élevé de morbidité de leur élevage aux incidences conjuguées des effets de la vaccination contre la fièvre aphteuse et de la sécheresse, dont un manque de paturage, le chef-vétérinaire Samoisy se veut rassurant en soutenant que « le principal problème qui guette l’élevage à Rodrigues demeure la sécheresse et non les vaccins ». Toutefois, les éleveurs, dont certains ont perdu jusqu’à huit têtes de bétail, sollicitent l’intervention des autorités en vue de les soutenir sous forme de subsides et de possibilités d’écouler le bétail sur le marché.

Les attributions des autres commissaires du conseil exécutif sont les suivantes :

Chef commissaire, Louis Serge Clair, avec pour responsabilités l’Administration centrale, l’Aménagement du territoire, l’Aviation civile (Administration), l’Éducation (Administration), les Inscriptions (Enregistrement), la Marine (Administration), les Services légaux, les Statistiques par rapport à Rodrigues, les Terres de l’État et le Tourisme.

Rose Marie Franchette Gaspard Pierre Louis, commissaire à l’Artisanat, au Bien-être de la famille, aux Coopératives, aux Commerce et Licences, au Développement de l’Enfant, Femme, à la Formation professionnelle, aux Technologies de l’Information et de la Communication, au Développement industriel, aux Prisons et Institutions Réformatrices,

Louis Daniel Baptiste, commissaire à l’Emploi, au Logement, à la Protection des Consommateurs, à la Sécurité sociale (Administration), au Travail et aux Relations Industrielles, et

Marie-Rose de Lima Edouard, commissaire aux Arts et Culture, aux Archives, au Musée, aux Patrimoines historiques, à la Jeunesse et aux Sports, et aux Services des bibliothèques.