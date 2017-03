CONCERT - LE 10 MARS : Des petits aux grands musiciens, l'accord parfait

La salle de concert du centre Audi de Réduit accueille le 10 mars, à 19h30, un concert en deux parties, qui est résolument marqué par l'idée des grands commencements… Les petits violonistes de l'école Vent d'un Rêve vont y connaître leur première expérience scénique et l'ensemble 415, bien connu pour son répertoire baroque sous la direction de Guy Noël Clarisse, renaît avec la violoniste Simone Strohmeier dans un répertoire inattendu, de Ravel à Debussy en passant par Brahms et Schumann.

L'ensemble baroque 415 fait silence depuis quelque temps car son premier violon et chef, Guy-Noël Clarisse, ainsi que deux de ses musiciens sont partis reprendre leurs études à l'étranger… Autant dire que les concerts de la seule formation mauricienne spécialisée dans ce style musical manquent à la programmation du pays ! Heureusement, Simone Strohmeier, une violoniste allemande installée en Suisse, spécialiste du répertoire baroque, est venue prendre la relève pour permettre à l'orchestre de renaître, au moins le temps d'un concert et des répétitions qui l'ont précédé. Le pianiste français Mathieu Grenouilleau s'est joint au projet, qui a permis de programmer un récital exceptionnel ce vendredi 10 mars à 19h30 à l'Audi Zentrum.

Cette soirée sera aussi marquée par un grand moment d'émotion avec la première expérience scénique des petits violonistes de l'école de musique de Cité Mangalkhan, Vent d'un Rêve. Ces dix musiciens en culottes courtes ont entre 7 et 10 ans et assureront la première partie du concert sur un attendrissant menuet de Bach. Ensuite, plus expérimentées, les flûtistes de la même école, fondée et admirablement développée par Leslie Merven, entraîneront les auditeurs dans les fastes de la Renaissance avec des pièces anglaises et italiennes, étonnantes de fraîcheur. Ne connaissant quasiment pas d'abandons et ne cessant de se développer depuis qu'elle a été créée, cette école de quartier a largement démontré que la musique peut changer la vie d’un lieu a priori défavorisé. Entendre ces jeunes musiciens offrira une belle raison d'espérer de l'art et de ses acteurs.

Simone Strohmeier, Mathieu Grenouilleau et les musiciens restés au pays de l'ensemble 415 enchaîneront pour la deuxième partie de concert avec, notamment, des sonates pour piano et violon de Maurice Ravel et Johannes Brahms. Des morceaux de Schumann et Debussy seront également interprétés lors de cette soirée. Simone Strohmeier travaille avec les musiciens de l'ensemble depuis quelques semaines avec une approche participative où, plutôt que de diriger au sens propre du terme, elle préfère s'adapter aux musiciens. Si la méthode peu pratiquée à Maurice a créé un léger flottement au départ, elle a ensuite favorisé une véritable symbiose au sein de l'orchestre.