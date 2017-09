CONCERT - 12E ÉDITION DE BLUES DAN JAZZ : Électrifiante prestation de Guillaume Perret

Électrique et mémorable, sans l’ombre d’un doute. Le public présent vendredi dernier à l’Institut Français de Maurice, lors de la douzième édition de Blues dans Jazz, a assisté à un concert hors-norme de Guillaume Perret.

C’est en solo que le saxophoniste français a ouvert le concert. Pendant près d’une heure, Guillaume Perret a totalement hypnotisé l’assistance avec sa lumière rouge placée dans l’embouchure de son saxo. Il ne lui restait plus à l’entraîner dans son hallucinante escapade musicale.

Comme promis, la tête d’affiche de cette douzième édition de Blues Dan Jazz a livré une prestation à la croisée des genres, où la musique est libre. Qualifier le style d’electro-jazz ou de rock expérimental serait trop simpliste tant il est unique, personnel et inédit. Sur un même morceau, le voyage passe d’un rock presque classique à des sonorités ethnique jazz, puis à une rythmique hip-hop, pour finir dans un stupéfiant vacarme.

Les morceaux tirés de son dernier album solo Free sont à la fois troublants et envoûtants. Mais c’est l’émotion qui a dominé, éveillé les sens et provoqué de très fortes sensations. L’électrification de son saxophone et les effets utilisés sur scène lui permettent de remplir tous les rôles des instruments d’un grand orchestre, offrant un concert agréablement déconcertant.

Personne n’est sorti indemne de sa prestation. Yeux fermés, oreilles grandes ouvertes, tous ceux présents vendredi dernier ont été électrifiés par les nombreuses machines utilisées par le saxophoniste. Le voyage a réservé de belles surprises. La venue sur scène de Philippe Thomas, Christophe Bertin, Nada Cunden et du Sud-Africain Benjamin Jephta, avec lesquels Guillaume Perret a partagé une résidence de création pendant une semaine, ne pouvait qu’être une fin de soirée en apothéose. De La Rivière Tanier à Roseda de Ti-Frer, la bande a navigué sous des tonnerres d’applaudissements dans des champs où jazz, séga et autres variantes occidentales et africaines s’entremêlaient à la perfection.

Quoi de mieux pour conclure cette douzième édition de Blues Dan Jazz sur des notes prouvant une fois de plus que la musique n’a pas de frontières.