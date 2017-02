CONCERT LE 16 AVRIL-ATIF ASLAM : Un tiers des billets déjà vendus

La rockstar pakistanaise Atif Aslam avait fait fondre les cœurs romantiques lors de son dernier concert à Maurice en décembre 2013. Il nous revient plus fort que jamais avec sa chanson Tere Sang Yaara, du film Rustom – qui a remporté le titre de chanson de l'année en 2016. Il donnera un unique concert soutenu par 16 musiciens le 16 avril à 20h au centre Swami Vivekananda, à Pailles, à l'initiative de Super Unic Events, dont le directeur, Dooshiant Ramluckhun, affiche la satisfaction concernant l'engouement du public. Il note avec satisfaction que depuis l'ouverture de la billetterie chez Otayo le 9 février, jour du Thaipoosam Cavadee, quelque 1 200 billets ont déjà trouvé preneurs.

Avec sa guitare en bandoulière et ses solos lancinants, Atif Aslam a toujours fait un tabac lors de ses précédents concerts chez nous avec Woh Lamhe, Doorie, Bheegi Bheegi Yaadein, Hum Kis Galli, O Re Piya et Meri Kahani. Pendant plus de deux heures, et même plus si le public l'exige, le charismatique artiste séduira le public par son look et les morceaux qui ont nourri son style et établi sa notoriété, dont Jalpari, Jeene Laga Houn, Mahi Ve.

Selon Dooshiant Ramluckhun, son père, Ram, avait entamé les négociations depuis novembre 2016. Et d'ajouter que, comme les précédents concerts organisés par Super Unic Events, le but recherché est « de promouvoir la culture, et non de faire de l'argent ». Véronique Mongelard, la directrice Otayo, se réjouit pour sa part de cette première collaboration avec Super Unic Events, ajoutant que le système de billetterie mis en place est connu pour sa fiabilité. Les billets sont disponibles dans ses dix points de vente à travers l'île et sur le 466-9999. Le public pourra réserver son siège et tous les billets seront dotés d'un code-barres pour empêcher toute manipulation. « Le public trouvera facilement le siège qui lui est destiné », souligne Véronique Mongelard.

Les billets sont en vente chez Otayo, les magasins Mikado et Super Unic, à Quatre-Bornes, à Rs 5 000 (VVIP), Rs 2 500 (VIP), Rs 2 000 (Platinium), Rs 1 500 (Gold), Rs 1 200 (Silver) et Rs 900 (Bronze). Rappelons enfin que Dooshiant Ramluckhun est l'homme derrière les succès des concerts de Jonita Gandhi-Irfaan Mohammed, Arijit Singh, Sunidhi Chauhan et Ustad Rahat Fateh Ali Khan.