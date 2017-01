CONCERT - LE 16 AVRIL À PAILLES : Atif Aslam chantera Tere Sang Yaara, disque de l’année 2016

À l’initiative de Super Unic Events de Ram et Dooshiant Ramluckun, Atif Aslam, crooner pakistanais très populaire à Maurice et ayant remporté la palme de meilleur chanteur dans le cadre du concours disque de l’année avec Tere Sang Yaara de Rustom se produira pour la cinquième fois chez nous le dimanche 16 avril à 20 heures au centre Swami-Vivekananda à Pailles. Son dernier concert remonte à décembre 2013.

Selon Dooshiant Ramluckhun, les négociations ont débuté en décembre dernier et vu la popularité du chanteur à Maurice et les vacances scolaires, le concert devrait être, estime l’organisateur, sold out encore une fois.

Atif Aslam a été chaudement applaudi samedi dernier lorsqu’il est venu à la rescousse d’une jeune fille victime de harcèlement sexuel au cours d’un concert à Karachi. Les agents de sécurité, sur sa demande, ont dégagé la fille de la foule et l’ont conduite ensuite sur la scène.

Atif Aslam, le chouchou de ces dames et auteur des tubes tels que Woh Lamhe, Doorie, Meri Kahani, Aadat, Tere Bin, Ehsaas, Pehli Nazar, Jeene Laga Hoon et Tu Jaane Na, entre autres, est l’un des playback singers les plus sollicités à Bollywood.