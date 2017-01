CONCERT - 16 AVRIL À PHOENIX : Kids United sur les murs du J&J

Un million d’albums vendus en une année après la sortie d’Un monde meilleur, suivi de Tout le bonheur du monde. Kids United compte parmi les meilleures ventes de France. L’aventure continue pour Erza, Esteban, Gabriel, Gloria et Nilusi. Le 16 avril, après le Zénith, l’Olympia et d’autres salles de France, ils seront au J&J Auditorium avec leurs célèbres reprises.

Deuxième gros événement pour GL Events, qui enchaîne avec Kids United, quelques mois après La Reine des Neiges. Au programme : On écrit sur les murs, Sauver l’Amour, L’envie d’aimer, Toi + Moi, Parce qu’on vient de loin, Papaoutai, Tout le bonheur du monde, Qui a le droit, Laissez-nous chanter, Sur ma route, Heal the World et tous les autres succès repris par les cinq enfants qui déchaînent les passions et remettent la chanson française au goût du jour au sein de Kids United.

Parrainé par Hélène Ségara et Corneille, le groupe, initialement composé de six enfants âgés de 8 à 15 ans, avait comme ambition de reprendre les plus belles chansons célébrant la paix et l’espoir pour reverser un euro de chaque vente d’album à l’UNICEF. Ainsi, Carla et Gloria, toutes deux découvertes dans The Voice Kids, Esteban et Erza, 10 ans, révélés dans La France a un incroyable talent, mais aussi Gabriel et Nilusi, 15 ans, aperçu dans L’école des fans, ont décroché un tube avec leur reprise d’On écrit sur les murs de Demis Roussos.

Dès 2015, le groupe remporte un immense succès, qui n’est jamais retombé. En quelques mois, le disque affiche 500,000 exemplaires vendus. Tout le bonheur du monde, sorti le 19 août 2016, est d’ores et déjà certifié quadruple disque de platine, avec 400,000 exemplaires vendus.

Message universel.

Très vite, le groupe devient incontournable et les six jeunes artistes multiplient les prestations, font l’objet de documentaires et sont les invités de nombreuses émissions. Ils ont même leur propre show au profit de l’UNICEF, en prime time sur W9, en juin 2016, où c’est à leur tour d’inviter leurs artistes préférés. Avec, toujours, ce message porté pour les enfants du monde.

En mai 2015, à la fin d’un concert qui affiche complet dans la salle mythique de l’Olympia, les Kids United remettent à l’UNICEF un chèque de 400,000 euros. Une somme qui permettra d’agir concrètement pour les enfants défavorisés, au travers des programmes sur le terrain de l’organisation. Depuis, et au moins jusqu’au printemps 2017, ils sont en tournée. Le succès des Kids United et le message universel qu’ils portent ne s’arrêtent pas aux frontières…

Gloria, Erza, Gabriel, Nilusi et Esteban (Carla ne faisant pour sa part plus partie des Kids United) grandissent, mûrissent, s’affirment artistiquement et trouvent chacun leur voie au sein de ce groupe qui est vite devenu une véritable famille, où les grands accompagnent les plus jeunes avec bienveillance. Gabriel transcende les titres funk, Nilusi nous transporte dans des univers emplis de douceur, Esteban nous fait voyager vers des rythmes latinos, Erza transmet l’émotion à l’état pur, tandis que Gloria étonne toujours par sa puissance vocale.

Erza

Erza est née en 2005 à Sarreguemines, dans le département de la Moselle. Ses parents sont originaires du Kosovo, elle a deux grandes sœurs et un frère. Erza a participé à l’émission La France a un incroyable talent (saison 9) en 2015, où elle chanta notamment Papaoutai (Stromaë) à sa première audition, Éblouie par la nuit (Zaz) en demi-finale et La vie en Rose (Edith Piaf) en finale. Elle finit alors à la troisième place. Elle prend des cours de piano et de chant à Sarralbe et son professeur de musique poste régulièrement des vidéos d’elle en train de chanter sur Internet. Elle avait 10 ans lors de la création du groupe Kids United.

Esteban

À 16 ans, Esteban vient du département de la Seine-Saint-Denis et est d’origine espagnole. Esteban participe à la sixième saison de La France a un incroyable talent en 2011, à l’âge de 11 ans (avec son cousin Diego, âgé de 14 ans) et en Italie à la quatrième saison de Italia’s Got Talent en 2013 à l’âge de 12 ans (également avec son cousin Diego Losada). En 2013, il participe aussi, toujours avec son cousin Diego, à Belgium’s Got Talent, puis de nouveau en France lors de la première édition de The Voice Kids, en 2014, à l’âge de 13 ans. Il possède une chaîne YouTube, nommée Esteban y Diego, avec son cousin Diego. Ils habitent tous deux en région parisienne. Il avait 15 ans lors de la création du groupe Kids United. Il forme un duo avec son cousin Diego (Esteban y Diego).

Gabriel

Gabriel, 14 ans, est d’origine anglaise et partage sa vie entre la France et l’Angleterre : il coache donc volontairement ses camarades des Kids United pour les musiques en anglais. Il vit à Tourcoing et a également des origines antillaises et sénégalaises. Il avait 13 ans lors de la création du groupe Kids United. Précédemment à Kids United, ce jeune artiste roubaisien a participé à Teen Star, un télécrochet anglais. Ensuite, il a eu le choix entre deux castings, celui de The Voice Kids et celui de Kids United. Gabriel a choisi ce dernier car l’idée d’aider des enfants lui a plu.

Gloria

Benjamine de la bande, Gloria, 9 ans, est originaire de Metz, dans le département de la Moselle. En 2014, à 6 ans, elle participe à la première édition de The Voice Kids. Intégrée dans l’équipe de Jenifer, elle va jusqu’aux battles en demi-finale, en perdant face à Carla, ancien membre des Kids United. Elle est la plus jeune du groupe Kids United; elle était âgée de sept ans lors de la création du groupe.

Nilusi

À 16 ans, Nilusi vit en région parisienne et est originaire du Sri Lanka. Elle participe en janvier 2014 à L’École des fans, nouvelle génération, avec Tal. Elle remporte le jeu avec deux voix de la part du jury contre une pour Sheraz. Elle ouvre alors sa propre chaîne YouTube sur laquelle elle partage des vidéos de reprise. Nilusi avait 15 ans lors de la création du groupe Kids United. Elle est la plus âgée du groupe. Elle est en terminale économique et sociale et pratique plusieurs instruments, dont la guitare, le piano et la batterie.