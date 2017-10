CONCERT—LE 1ER NOVEMBRE AU SVICC : Rahat Fateh Ali Khan arrive mardi avec ses 20 musiciens

Le centre swami Vivekananda à Pailles vibrera le mercredi 1er novembre aux sons de la musique bollywoodienne, soufie et quawali distillée par l’un de ses plus brillants ambassadeurs: Rahat Fateh Ali Khan. Le chanteur à la voix suave qui s’est produit pour la première fois chez nous en 2012 sera accompagné de 20 musiciens. La compagnie Spelmedia dirigée par Shailen Sookha et Star International offrira plus de trois heures de bonheur aux mélomanes mauriciens.

Rahat posera aussi sa voix suave sur les compositions de son oncle, le légendaire ustad Nusrat Fateh Ali Khan avec, Dam Mast Qalandar, Sanu Aik Pal Chain Na Aave, Tumhe Dillagi et Mere Rashke Qamar.

Selon Shailen Sookha, il ne reste que très peu de billets disponibles dans les différentes catégories au magasin Mikado à Bagatelle. Le promoteur conseille au public de ne pas attendre la dernière heure car les billets s’écoulent rapidement.

Rahat Fateh Ali Khan a fait salle comble lors de ses tournées en Europe et aux Etats-Unis et ils sont impatients à Maurice pour accueillir ce grand artiste qui depuis son dernier passage chez nous en 2012 n’a récolté que des lauriers pour les morceaux Jag Ghoomeya de Sultan, Teri Meri de Bodyguard et de Sajda de My Name is Khan.

Rahat Fateh Ali Khan se donne à la musique avec une rare générosité et sans l’ombre d’une concession. Il s’est imposé comme playback singer avec Mann Ki Lagaan du film Paap en 2004. Il a aussi remporté le Filmfare Award de meilleur chanteur avec le morceau, Dil To Bachcha Hai Ji de Ishqiya.Il a prêté sa voix à Salman Khan avec la chanson, Tere Mast Mast Do Nain dans Dabangg, Jiya Jiya Dhadak de Kalyug, Jag Soona Soona Lage de Om Shanti Om.