CONCERT - LE 25 SEPTEMBRE : Hariharan, les billets Silver et Bronze épuisés

Les organisateurs Spelmedia et MNSS Bloom Ltd notent un engouement pour le concert de Hariharan, prévu le 25 septembre à 19h au J&J Auditorium, à Phoenix. Les billets des catégories Silver et Bronze ont tous été vendus et il n’en reste que très peu des catégories VIP, Platinium et Gold.

Hariharan, qui peut chanter dans plusieurs langues indiennes, a travaillé avec les grands compositeurs de musique, dont AR Rahman et le virtuose du tabla Ustad Zakir Husain. Son album Aabshar-e-ghazal, avec Asha Bhosle, s'est vendu à des milliers d’exemplaires. Il a obtenu en 2004 le Padma Shri et a fait un tabac avec le groupe Colonial Cousins, de Leslie Lewis. Le chanteur s’est aussi distingué par divers morceaux, à l’instar de Tu Hi Re de Bombay, Kabhi Main Chaloon de Lamhe et Yun Ki Chala Chal de Swades, entre autres. Les billets sont en vente dans tous les magasins Mikado.