CONCERT - 6 MAI – STADE GERMAIN COMARMOND : Toutes les couleurs du Festival Reggae Donnsa 7

Le 6 mai, la grande messe du reggae reprendra ses droits après presque six ans. Pour cette septième édition, Reggae Donnsa brasse large, avec comme tête d’affiche Gentleman, qui s’inscrit dans la relève du mouvement en Europe. Toujours dans l’esprit roots de ses débuts, le festival s’ouvre également vers d’autres horizons. Naviguant entre reggae et seggae, la programmation comprend The Prophecy, Jason Heerah et Lin & Otentik Groove. Il faut également compter avec les anciens tels que Ras Natty Baby et une Linzy Bacbotte toujours aussi enthousiaste pour porter haut les couleurs du reggae féminin.

Un festival reggae à toutes les sauces, mais qui brandit le même message universel d’amour et de fraternité…

Gentleman & The Evolution

“Une sélection de mes meilleurs titres”

Principal invité de cette édition de Reggae Donnsa, Gentleman a prévu d’offrir une sélection de ses meilleurs titres aux Mauriciens. Attendu chez nous au début de cette semaine, le reggaeman allemand vient aussi pour découvrir le peuple et la culture locale.

Grand voyageur et aventurier de la musique, c’est en Jamaïque qu’il s’est familiarisé avec le reggae. D’où une musique roots et engagée qui perpétue la vraie tradition de cette musique, là où d’autres la sacrifient sur l’autel de la facilité et de la poésie à deux balles. “Chaque révolution a eu son hymne. Le reggae a aussi joué un rôle dans les révolutions qu’il a accompagnées. Il ne faut pas le sous-estimer. Il est à la fois spirituel et politique. Le reggae est une musique qui interroge et qui remet les choses en question. Il a en lui une part de rébellion. C’est une musique qui porte en elle beaucoup de courage”, a déclaré Gentleman à Scope.

Lors du concert à Bambous, il espère vivre intensément l’instant avec le public. “Je demeure très attentif au public. Je le regarde dans les yeux et je m’adapte en fonction de ses réactions. C’est pourquoi je suis polyvalent afin de pouvoir m’orienter dans le sens souhaité par le public. Ceux qui sont devant moi, je les regarde dans les yeux. Je leur communique une énergie qu’ils me retournent, et c’est ainsi que chaque concert devient ce moment unique.”

Gentleman sera accompagné de ses musiciens, choristes et techniciens.

Bruno Raya

“Un festival roots et évolué”

La septième édition a “connu une évolution nécessaire dans son organisation, son marketing et sa programmation”. Un marketing beaucoup plus axé sur le numérique et les réseaux sociaux, et une programmation locale et internationale qui comporte des têtes d’affiche au goût du jour. Pour redonner au festival toute sa force, il fallait un artiste d’actualité de la trempe de Gentleman & The Evolution, souligne Bruno Raya. “Pour l’avoir déjà vu en live, mo kone ki li vo lor lasenn. Se enn artis ki pa bliye so roots, me ki realize ki evolision li inportan, e li pas enn mesaz prop a so zenerasion.” La vedette allemande colle tout à fait à l’esprit de cette nouvelle édition.

“Reggae Donnsa est un festival toujours aussi roots mais qui a évolué avec son temps.” Bruno Raya précise qu’il y a des incontournables comme Ras Natty Baby, mais aussi une ouverture, avec une programmation locale composée de nouvelles voix du reggae comme The Prophecy, Jason Heerah et Lin. “Je veux montrer que le reggae, ce n’est pas uniquement passer des messages militants, mais qu’il a une portée plus large, comme Lin, qui fait du reggae love. Le tout est de rester positif et ne pas dénigrer les gens, la femme ou la société.” L’objectif est d’arriver à voir, dans toute sa grandeur, ce que le reggae peut nous amener en termes d’unité nationale : “reggae la pou donn sa”.

Ras Natty Baby

Nouvel vizion dan lorizon

Militant incontournable du seggae à Maurice, Ras Natty Baby sera pour la première fois sur la scène de Reggae Donnsa. L’artiste compte tirer profit du temps qui lui sera imparti pour propager les valeurs et messages du reggae, avec un appel a leve mo pep vers enn nouvel vizion. “Li inportan ena bann platform koumsa pou kapav defann le reggae et kontign konba la. Se enn lamizik kot Morisien retrouv li dan so ritm.” Il confie que “Gentleman se enn artis ki mo respekte e mo konsider li kouma enn solda dan nouvel zenerasion mouvans reggae eropein.” Ras Natty Baby estime que le reggaeman allemand apportera une certaine “décrispation” dans le milieu, brisant le stéréotype “que ce sont uniquement les rastas qui font du reggae. J’ai grandi dans le reggae et le seggae roots, mais je crois qu’on ne peut pas arrêter l’évolution”.

The Prophecy

Révélation

Une nouvelle édition du festival ne pouvait se faire sans un groupe comme The Prophecy, meilleure révélation reggae 2015, avance Bruno Raya. Alors qu’il se penche assidûment sur son nouvel album aux couleurs reggae et seggae qui devrait atterrir au mois de septembre dans les bacs, Mervin Clélie confie “qu’être sur une scène de haute facture comme Reggae Donnsa est un grand honneur”. De plus, “la partager avec une star du reggae comme Gentleman qui, après Bob Marley, est l’artiste le plus écouté dans le milieu, est un immense plaisir”.

Pour faire honneur à cette scène, Mervin Clélie promet une belle énergie, avec des titres reggae comme Music Heals my Soul, ainsi que des chansons qui l’ont fait connaître, notamment Nou pou sirmonter ou L’amour compliqué. Et, pour le plus grand bonheur de ses fans, des exclusivités, avec un ou deux morceaux de son prochain opus…

Jason Heerah

Seggae paradise

Jason Heerah est un homme qui oscille entre l’ombre et la lumière dans la sphère du reggae. Oscillant entre l’anglais et le kreol, Jason Heerah souligne “qu’en Australie, il n’y a pas une aussi grande audience reggae pour créer un courant dominant. C’est pourquoi c’est un grand honneur pour moi de renouer avec cette connexion roots à travers Reggae Donnsa, que je suis depuis sa quatrième édition. Je suis fan de son line up et suis flatté de partager la scène avec des artistes qui ont une grande force dans le reggae et le seggae”. Même s’il a plutôt été influencé par des légendes comme Bob Marley, il considère que “Gentleman est un artiste qui vient d’une autre génération, et je respecte et apprécie son travail. Ce n’est pas un rasta, mais il fait du reggae aussi bien”.

Jason Heerah, qui a débarqué la semaine dernière, propagera ses bonnes vibes lors du festival. Lors de son séjour, il travaillera également sur son prochain album, qui promet d’être beaucoup plus large et varié en termes de répertoire, avec des titres en kreol en bonus. À suivre…

Lin et Otentik Groove

Du reggae love sur scène

Proclamé sans conteste chanteur de l’année 2016, Lin s’est distingué grâce au reggae et au seggae. L’artiste, en tournée en Europe, est impatient de rentrer pour participer à cet événement. Il considère la plate-forme Reggae Donnsa comme le plus grand festival reggae à Maurice et dans l’océan Indien. “J’ai suivi ce festival depuis ses débuts. Je dois dire que j’ai apprécié tous les artistes internationaux qu’il a accueillis. Y participer à mon tour et partager la scène avec un vrai Gentleman, c’est énorme.”

Pour faire honneur à cette scène, Lin & Otentik Groove offriront les meilleurs reggaes de leur répertoire, notamment les inévitables Sans Ou, Propaz li ou Mo Récompense.

FAQ

Date et horaire : Le festival organisé par Live’N’Direk Entertainment, en collaboration avec Island Stage, se tiendra le samedi 6 mai au stade Germain Comarmond à Bambous, de 18h jusqu’aux petites heures du matin.

Billetterie : La prévente est toujours ouverte et les billets sont à Rs 500. Ils passeront à Rs 700 à la porte; les places VIP coûtent Rs 1,200. Les billets peuvent être récupérés aux points suivants : Danny Music Shop et Harbour Music Shop (Port-Louis), Pierpol (Chamarel), DJ Beat et Deejay Music Shop (Rose-Hill), Master Sound (Bambous), Metro Music (Super U Grand Baie et Belle-Rose), Katty Depaul Hairstylist (Roche Bois) et Supermarché Lo Yeung.

Interdiction : Il est strictement interdit de venir avec sa propre nourriture et sa boisson. Des points de vente pour s’approvisionner seront disponibles sur place.

Sécurité et parking : Les organisateurs ont mis les bouchées doubles, avec plusieurs agents de sécurité mobilisés. Des dispositions sont prises pour assurer un maximum de parkings. Les voitures seront canalisées vers des espaces appropriés par des policiers.

Autres : Le sound system sera assuré par Kingdom et Master Krazy (Mahébourg).

Linzy Bacbotte

Lioness is on the rise

Troisième participation à Reggae Donnsa et toujours le même enthousiasme pour Linzy Bacbotte-Raya. “D’autant que cette année, je suis la seule représentante féminine. Je vais porter très haut les couleurs de la femme. Nous avons notre place dans le paysage reggae dancehall autant que les hommes.” Sans trop dévoiler ce qu’elle compte proposer sur scène, la chanteuse laisse uniquement entendre “que les lions ont beau être les rois de la jungle, mais les vraies guerrières, celles qui vont chasser, ce sont les lionnes”. Un petit clin d’œil au titre Lioness is on the rise de son album De l’ombre à la lumière.

La jeune femme est heureuse de partager de bonnes vibrations reggae avec des artistes comme Ras Natty Baby et Gentleman, avec une musique qui véhicule autant d’expressions et de messages.