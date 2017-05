CONCERT - AUJOURD'HUI À PETITE-RIVIÈRE : Levée de fonds pour célébrer les 46 ans de la Communauté FIAT

Ras Natty Baby, Zulu, Jasmine Toulouse, Ja Wess et Ras Minik sont quelques-uns des artistes qui seront sur scène aujourd'hui à compter de 13h au Jam Inn de Petite-Rivière. Intitulé “Opération M25”, ce concert est destiné à lever des fonds pour célébrer, le 4 juin, les 46 ans de la Communauté Fiat. « Pour les 46 ans de la Communauté Fiat, on ira dans différents villages pour partager de la joie, et aussi à manger », relate Fanny Goparah, coordinatrice générale du projet. Et afin de ne pas s'éloigner de l'esprit de la Communauté Fiat, un appel est lancé aux jeunes qui souhaitent être formés aux travaux sociaux. « On enverra un formateur dans leur région et on leur remettra toutes les infos nécessaires », indique la coordinatrice générale.

La Communauté Fiat a, pendant des décennies, formé des gens pour aller à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin. Le concert d'aujourd'hui est un tremplin à une célébration digne de 46 ans de travaux sociaux. Le spectacle s'étendra jusqu'à 18h. Les billets sont en vente à Rs 200.