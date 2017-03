CONCERT : Christine Salem plus que jamais

Toujours cette voix profonde et inspirée qui se marie aux rythmes du rouler, toujours ce souffle qui semble émaner des entrailles de la terre et faire vibrer les arbres… le nouvel album de Christine Salem « Larg pa lo kor » nous entraîne sur de nouveaux sentiers au pays du maloya et du blues, dans une orchestration relativement dépouillée, et comme à chaque fois qu'elle sort un nouvel album, on expérimente la rencontre d'un monde mystérieux. À son propos, l'artiste déclare qu'elle « avait envie d'aller au bout de ses envies »… comme par exemple composer à la guitare ou au piano, aller vers le blues, la mélodie et l'harmonie.

En se dépouillant de toute habitude et toute obligation, en travaillant ce nouvel album en solo, puis avec l'apport de Seb Martel qui y a trouvé les accents du blues, frôlant les rives du Mississipi et les bas-fonds du bayou, Christine Salem offre une déambulation singulière, libre et rassérénante qui exhume les arcanes du maloya. Au journal Le temps, elle confie sa tendresse pour le Rimbaud de la Réunion, ce va-nu-pied flamboyant qu'a été Alain Péters, le poète maloyeur qui a donné une nouvelle impulsion aux musiques de l'île sœur et remis la poésie au cœur de la création.

Le 1er avril prochain, des ravaniers et spécialistes du sega mauricien joueront en première partie de son concert, chauffant l'amphithéâtre ouvert de l'Institut français de Maurice, avant que la grande prêtresse du maloya n'arrive dans l'arène, accompagnée des musiciens Ary Périgone et David Abrousse. Elle éprouve une prédilection pour le kayamb, mais elle peut aussi s'accompagner au rouler (Komor blues), et prendre la guitare de temps à autre, sans prétention. Les morceaux du nouvel album qu'elle présentera au public mauricien sont magnifiquement épurés, ouvrant à cette voix des profondeurs tout le champ nécessaire pour respirer, s'épanouir, moduler ses vibrations.

Cette voix intrigue par son calme et sa substance, elle ne clame pas, elle dit, elle énonce, sussure parfois des paroles qu'on ne comprend pas, une langue inconnue héritée des ancêtres, un langage étranger dont les sonorités nous sont pourtant familières. Christine Salem chante en créole réunionnais mais aussi en malgache, en swahili et comorien, en anglais. Qu'importe au fond car elle nous dit tout par les nuances de son phrasé, elle dit que le combat continue, elle dit son admiration aux grands hommes (Mandela), l'infinitude de sa tendresse dans Mama don't give up, et ne cesse de nous insuffler son courage : Mi parg pa lo kor, Mi larg'ra pa lo kor, Larg pas lo kor… en tout cas nous ne renoncerons pas à l'écouter ! Marqué gardé !

On a souvent voulu sexuer sa voix, s'étonnant de sa gravité, mais là n'est pas l'essentiel. Nourrie par la transe qu'elle laisse venir à elle comme un cadeau du ciel, comme un bienfait des esprits, une forme d'extase profondément humaine, cette voix est habitée, et l'écouter ne serait-ce que quelques minutes peut projeter dans un univers indicible : c'est que cette voix habite et imprègne aussi très vite son auditeur.

La soirée de samedi 1er avril sera un événement car cela fait longtemps qu'on n'a pas entendu Christine Salem en live à Maurice, et cette grande dame à la coupe Angela Davis a plus d'un tour dans son sac. Cette soirée nous réservera assurément de belles surprises, des moments intenses et uniques, et des dialogues musicaux inédits.