CONCERT : Damian Marley au SVICC le 4 juin

Le musicien, producteur de disques et reggaeman Damian Marley sera en concert au SVICC le 4 juillet à 19h. Né à Kingston, il est l'un des fils de Bob Marley, d’où son surnom de Junior Gong, qui lui vient de son père. Lors de son concert à Maurice, organisé avec la collaboration de Sakifo et l'agence Immedia, il sera accompagné de 15 musiciens. Rama Poonoosamy, directeur d'Immedia, rappelle que Damian Marley a remporté trois Grammy Award. « C'est un artiste qui dégage une belle énergie sur scène. Il sera à Maurice le dimanche 4 juin et le soir, il sera au SVICC pour un unique concert, qui durera 1h45 », dit-il.

Pour rappel, Damian Marley a fait son arrivée dans les charts mondiaux avec l'album Welcome to Jamrock en 2005. Il devient alors rapidement une figure emblématique dans le monde du reggae. Âgé aujourd'hui de 39 ans, Damian Marley est qualifié de chanteur et musicien prolifique. Les billets sont en vente sur le Rezo Otayo (466-9999), One Distribution Shop (5846-8181) et chez Immedia à Rs 900 (debout) et Rs 1 500 (assis).