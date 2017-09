CONCERT DEMAIN AU SVICC— SHAAN : « It will be my best ever show in Mauritius »

Shaan, célèbre chanteur indien, est arrivé à Maurice ce matin en provenance de Mumbai pour un concert riche en émotions demain soir à 19 h au centre Swami-Vivekananda à Pailles. Pour son cinquième tour de piste à Maurice, l’interprète de Chand Sifarish et Bum Bum Bole s’est assuré de la collaboration de la jeune chanteuse Arpita Mukherjee qui l’accompagnera sur les duos. Son épouse Radhika, six musiciens et trois ingénieurs ont également fait le déplacement et ils logeront à l’hôtel La Pirogue à Flic-en-Flac.

Shaan a été accueilli à l’aéroport SSR par Rama Poonoosamy, le directeur de l’agence Immedia et son assistante, Kamini Bubooa. Le crooner indien a déclaré que « I’m glad to be back in Mauritius and I’m sure that we will have a wonderful show tomorrow. It will be my best ever show in Mauritius ». Celui qui répond toujours présent depuis 2004 à l’invitation de l’agence Immedia promet un show spécial baptisé Sing and Swing with Shaan à l’occasion des 30 ans de l’agence. Le concert sera d’une durée de trois heures incluant un entracte de 15 minutes et Shaan se fera un plaisir d’interpréter les morceaux qui ont assuré sa réputation et également ses récents succès. L’illustre artiste ne manquera pas de rendre hommage aux grosses pointures qui ont disparu, Jagjit Sing, Kishore Kumar, Mohammad Rafi et les evergreens qui ont permis au regretté Rajesh Khanna de gravir les échelons à Bollywood. Les répétitions avaient déjà débuté à Mumbai avec comme avant-goût Mere Shamne Wali Khidki Me du film Padosan.

Shaan distillera sans aucun doute une ambiance électrique lorsqu’il reprendra pour le plus grand plaisir du public Mera Dil Laile de Claudio Veeraragoo, qui sera présent sur scène pour la version originale, Ensam Ensam, ainsi que la version hindoustani de cette chanson. Avec son sourire indélébile et son talent, il posera sa voix sur Musu Musu Hai, sa première chanson à Bollywood et Behti Hawa Sa Tha Woh (3 Idiots), Jab Se Tere Naina (Seawariya) et Chand Sifarish (Fanaa), morceaux qui lui ont permis de remporter le National Award, le Filmfare Awards, entre autres. Il y aura aussi des morceaux entraînants, du rock et des ballades romantiques. Après 2004, 2005, 2008 et 2012, Shaan proposera une soirée inoubliable demain soir au SVICC.

Les billets sont en vente à Rs 1700 (Gold), Rs 1200 (Silver), Rs 600 (Bronze), Rs 1000 (Retractable Premium) et Rs 700 (Retractable Standard) chez Otayo (4669999) et Immedia (2081030).