CONCERT -EN NOVEMBRE : Kailash Kher le roi du soufi à Maurice

Kailash Kher, une des plus grosses pointures de Bollywood, donnera un unique concert au début de novembre au centre Swami Vivekananda, à Pailles. Il sera accompagné de son orchestre le Kailasa Band, composé de dix musiciens. Kailash Kher s’est produit pour la première fois en mai 2012 devant une salle comble. Son groupe et lui viennent de compléter une tournée mondiale aux États-Unis à guichets fermés. Les deux célèbres musiciens du groupe, Naresh et Paresh Karnath, se sont à eux seuls jour produits dans une centaine de pays dont la Malaisie, Singapour, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Kailash Kher a pour sa part lancé en juillet son cinquième album Ishq Anokha après les succès de Kailasa, Jhomo Re, Chaandan Mein et Rangeele, qui contiennent les chansons populaires que sont Teri Deewani, Tauba Tauba et Saiyaan. Il a aussi connu la gloire avec Allah Ke Bande, extrait du film Waiwa Bhi Hota Hai et Ya Rabba de Salaam-E-Ish. Depuis l’annonce du concert à Maurice sur les réseaux sociaux, la page annonciatrice a recueilli plus de 75 000 likes. À noter que cette initiative provient de la compagnie Inbox Communications.