CONCERT : Hélène Tysman joue Chopin à Maurice

La société musicale invite pour la première fois à Maurice la jeune pianiste française Hélène Tysman, dont les prix honorifiques impressionnent autant que son parcours en tant que soliste. Cette jeune trentenaire ne se contente pas d'interpréter avec un respect absolu les œuvres des plus grands compositeurs, elle sait aussi être iconoclaste et en renouvelle profondément l'appréhension. Rendez-vous est donné pour le mardi 13 septembre à la Maison Eureka, à 19h30.

Le jeu d'Hélène Tysman n'est pas tari d'éloges. Qualifiée par le New York Times comme « poétique », « mêlant ferveur et éloquence » ou encore « un toucher chaud à la sensibilité rêveuse », le talent de la pianiste pourra être apprécié à Maurice lors d'un unique concert à la Maison Eureka, Moka, le mardi 13 septembre à 19h30. Hélène Tysman interprétera notamment deux ballades de Frédéric Chopin (les No 1 et 4) ainsi que trois préludes de Claude Debussy, à savoir La cathédrale, On dine et Feu d'artifice. Ce récital se terminera par trois morceaux appréciés de Maurice Ravel, compositeur auquel elle consacre un nouvel album en automne en France : Valse noble et sentimentale, Pavanne pour une infante défunte et La valse.

À la remarque d'une journaliste de la BBC, qui estimait que son interprétation de Chopin allait à l'opposé du cliché du compositeur sentimentaliste, « au romantisme exacerbé un peu kitch », elle répond : « Certes Chopin est un romantique, mais pourquoi vouloir à tout prix en faire une musique de salon, agréable ? Soit, il était élégant et raffiné, mais on oublie sa modernité. Si on observe ses partitions en détail, on s'aperçoit de choses audacieuses et violentes alors qu'on ne retient de Chopin que sa fragilité et le fait qu'il ne pouvait jouer fort (…) Il y a une réelle modernité chez Chopin, modernité de l'écriture, des harmonies. » Pour rappel, la talentueuse pianiste a remporté en 2010 le Concours international Chopin à Varsovie quelques années après avoir remporté celui de Darmstadt.

Un nouveau Ravel

Formée au conservatoire national de Paris, où elle a étudié avec Pierre-Laurent Aimard et Bruno Rigutto, Hélène Tysman a poursuivi ses études à Cologne, Vienne, Hambourg puis Weimar, où son principal mentor n'était autre que Grigory Guzman. Si elle a été couronnée d'une pléthore de prix prestigieux et est lauréate des Fondations Cziffra à Senlis (France) et Chopin à Hanovre (Allemagne), Hélène Tysman a décidé il y a quelques années de se consacrer entièrement à sa carrière de soliste et de ne plus participer aux concours internationaux. Cette décision lui permet désormais de « se vouer pleinement et librement à la création, à son public et à la scène ».

La pianiste, pleine de sève, se produit régulièrement en récital, ainsi qu'en soliste avec orchestre (Thüringen Philharmonie Orchester, orchestre d'Avignon, Riverside Symphony Orchestra, etc.), en musique de chambre ou avec chanteur dans les plus grandes salles de France et à travers le monde (Gaveau, Carnegie hall, Lincoln center de New York, Cairo Opera House, City Hall Theater de Shanghai…) Prisée dans les émissions musicales de radio et de télévision, Hélène Tysman a d'ores et déjà consacré deux albums à Chopin en solo (chez Oehms Classics) et un à Robert Schumann en musique de chambre pour ensemble à cordes avec les solistes de l'orchestre de Paris. Le nouveau solo qu'elle dédie à l'automne en France à Ravel sort sous le titre Des antiques aux démons. Hélène Tysman collabore aussi ponctuellement avec des comédiens tels Francis Huster, Jacques Gamblin ou Michel Robin. Elle a notamment créé un spectacle avec le conteur-chanteur Yanowski du Cirque des Mirages, qui a tourné dans le cadre des jeunesses musicales de France en 2013-2014. Aussi, elle s'associe régulièrement avec des récitants lors de concerts-lectures.