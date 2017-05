CONCERT : Kalash en sound system le 27 mai

Kalash, artiste de renom du dancehall martiniquais, débarque le samedi 27 mai à Maurice pour un showcase au stade Anjalay. Pourquoi Kalash ? “Parce que c’est un artiste très en vogue et très demandé en ce moment. Son titre Taken a été “Disque de l’année” sur une radio locale, et cela signifie qu’il compte de nombreux fans mauriciens”, répondent les organisateurs. Ces derniers ajoutent que celui qui a conquis la scène urbaine française en quelques années sera à sa deuxième visite à Maurice (après s’être produit au Buddah Bar, en 2014). Kalash sera accompagné du DJ Ken. “Il assurera une prestation de plus d’une heure en sound system avec ses morceaux les plus populaires, mais aussi des titres issus de son album en préparation”.

En première partie de la soirée, le public pourra retrouver The Prophecy, Osmose, Mr Love et Laura Beg. Des spectacles de danse par des groupes mauriciens sont aussi prévus. Le line-up sera composé de Bigpapa, Nick Farell, Miiguel, Prince Hans et Giovanni J. Les billets sont en prévente à Rs 500 (normal) et Rs 1,000 (VIP). À la porte, l’entrée sera à Rs 800 (normal) et Rs 1,500 (VIP).