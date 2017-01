CONCERT : Kids United à Maurice en avril

Kids United sera à Maurice en avril prochain pour donner un unique concert au J& J auditorium de Phoenix prévu pour le 16 de ce mois-là. Ce groupe composé de cinq jeunes cartonne actuellement en France et a vendu jusqu’ici plus d’un million d’albums dans le monde avec les succès d’Un monde meilleur et de Tout le bonheur du monde qui remettent la chanson française au goût de tous. Ce concert est organisé par GL Events qui poursuit son aventure après le succès de la reine des Neiges. Parmi les gestions que vont interpréter le groupe composé de Gloria, Nilusi Erza, Esteban, et Gabriel, on retrouve des chansons qui ont déjà du succès à leur actif : On écrit sur les murs, Sauver l’Ammour, l’Envie d’aimer, Papoutai, Tout le bonheur du Monde, Toi + Moi, Heal the World et d’autres tubes français populaires.



Messagers de l’UNICEF

Créé à l’initiative de l’UNICEF, Kids United est un groupe composé de six enfants âgés de 8 à 15 ans lors de leurs débuts en 2015, qui reprennent « les plus belles chansons célébrant la paix et l’espoir ». Ces six talentueux artistes s’unissent pour chanter et défendre ensemble les droits des enfants.

Le 20 novembre 2015, leur premier album intitulé Un monde meilleur est dans les bacs, et le titre On écrit sur les murs fait tout de suite un carton. Qui aurait cru que cette chanson interprétée par Demis Roussos en 1989 deviendrait l’hymne des cours de récréation de toute la France, et dépasserait les 100 millions de vues sur Youtube dès juillet 2016 ?

Très vite, le groupe devient incontournable et nos six jeunes artistes multiplient les prestations, font l’objet de documentaires et sont les invités de nombreuses émissions. Ils ont même leur propre show au profit de l’UNICEF, en prime-time sur W9 en juin 2016, où c’est à leur tour d’inviter leurs artistes préférés. Avec, toujours, ce message porté pour les enfants du monde…

En mai 2015, à la fin d’un concert qui affiche complet dans la salle mythique de l’Olympia, les Kids United remettent à l’UNICEF un chèque de 400 000 euros – 1€ par album vendu ! Une somme qui permettra d’agir concrètement pour les enfants défavorisés, au travers des programmes terrain de notre organisation.

Depuis, et au moins jusqu’au printemps 2017, ils sont en tournée dans toute la France, avec régulièrement de nouvelles dates – et un passage par Genève et Bruxelles pour aller rencontrer leurs fans suisses et belges. Le succès des Kids United et le message universel qu’ils portent ne s’arrêtent pas aux frontières...

19 août 2016, sortie du deuxième album. Douze titres dans lesquels les Kids United nous souhaitent « tout le bonheur du monde » et reprennent des tubes récents comme intemporels, pour certain en duo avec Inaya, Black M, et Corneille !

Gloria, Erza, Gabriel, Nilusi et Esteban (Carla ne faisant pour sa part plus partie des Kids United) grandissent, mûrissent, s’affirment artistiquement et trouvent chacun leur voie au sein de ce groupe qui est vite devenu une véritable famille, où les grands accompagnent les plus jeunes avec bienveillance. Gabriel transcende les titres funk, Nilusi nous transporte dans des univers emplis de douceur, Esteban nous fait voyager vers des rythmes latinos, Erza transmet l’émotion à l’état pur, tandis que Gloria étonne toujours par sa puissance vocale.

Les Kids United et l’UNICEF France continuent d’avancer main dans la main pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant : à l’instar du premier album, une partie des bénéfices de ce nouvel opus Tout le bonheur du monde sera reversée à l’UNICEF. L’aventure des « Kids » continue…

Et on les verra sur scène en avril prochain à Maurice !

Source internet