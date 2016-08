CONCERT -PALAK MUCHHAL : « Je vais combler mes fans avec mes meilleurs tubes »

Palak Muchhal, l'étoile montante de Bollywood également connue pour ses œuvres sociales, est arrivée ce matin à Maurice pour un unique concert, prévu demain à 19h30 au J&J Auditorium, Phoenix. L'artiste, accompagnée de son frère Palash et de ses musiciens, a été accueillie à l'aéroport SSR par les responsables d'Ariscend Media. La chanteuse, qui en est à sa première visite chez nous, a affirmé ce matin avoir « hâte » de rencontrer ses fans demain soir à Phoenix, où elle interprétera ses meilleurs tubes, dont Jumme Ki Raat, Chahun Main Ya Naa, Teri Meri Kahaani, Laapata, Prem Ratan Dhan Payo et les succès du moment. Palak Muchhal, qui chante en 17 langues et est âgée de 24 ans, reprendra également quelques notes de séga, pour le plus grand plaisir du public mauricien. La chanteuse indienne a obtenu plusieurs récompenses pour ses actions visant à venir en aide aux enfants atteints de troubles cardiaques, les victimes de la guerre de Kargil et ceux atteints de troubles visuels.

Tous les billets dans la catégorie bronze sont épuisés. Ceux des autres catégories sont disponibles à Rs 2 500, Rs 2 000, Rs 1 600 et Rs 1 200 sur le Rezo Otayo et dans les magasins Mikado.