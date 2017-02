CONCERT : Plus que 900 places pour Patrick Bruel

Le célèbre chanteur français Patrick Bruel revient à Maurice ce dimanche 2 avril 2017, soit 15 ans après son premier concert à La Citadelle, pour un unique concert, lequel se tiendra cette fois au centre Swami Vivekananda, à Pailles, et comprendra deux heures de show pour un “best of” de ses meilleures chansons. Rama Poonoosamy, directeur de l’agence Immedia, a tenu un point de presse hier afin d'apporter plus de précisions sur l’événement.

« Ce concert s’insère dans le cadre des célébrations des 30 ans d’existence de notre agence. C'est un réel plaisir d'inviter un artiste tel que lui à Maurice. Nous avons, depuis deux ans, commencé les démarches pour ce concert et à la demande de Patrick Bruel, qui voulait se produire dans les îles, notre agence a organisé un concert à La Réunion à Nordev, Saint-Denis, le 31 mars », a indiqué Rama Poonoosamy, directeur de l’agence Immedia. À Maurice, précise-t-il, le spectacle se tiendra le 2 avril à 19h.

Sur scène, le chanteur sera accompagné de ces quatre musiciens, à savoir Benjamin Constant, Loïc Pontieux, Kevin Reveyrand et Roman Chelminsky. Patrick Bruel arrivera à Maurice le 1er avril avec une dizaine de personnes. La délégation séjournera au Paradis Beachcomber, au Morne. À ce jour, il ne reste plus que 900 places environ pour le concert. Les billets sont à Rs 600 (Bronze), Rs 900 (Standard), Rs 1 500 (Gradin Premium), Rs 1 200 (Silver) et Rs 1 800 (Gold). Les billets de la catégorie “Gold” ne sont disponibles qu’à l'agence Immedia, contrairement aux autres, qui sont en vente sur le Rezo Otayo.