CONCERT SAMEDI - RENCONTRE AU SUGAR BEACH : Maître Gims, « J’ai envie de marquer l’histoire avec mon concert à Maurice »

Il est celui qui vise le soleil juste pour vexer la lune. Il, c’est Maître Gims, et son livre Viser le soleil, loin d’être prétentieux a été bien accueilli. Sapé comme personne, l’auteur de Bella et d’autres titres à succès promet ce samedi au Domaine Gros Cailloux, un concert qui fera date dans l’histoire à Maurice. « J’ai vraiment envie de laisser une trace, marquer l’histoire et dire que c’était le meilleur concert de ma vie à Maurice. Je ne vais pas calculer le temps, je vais tout donner. »

Décontracté, vêtu d’un t-shirt noir et d’un pantalon court, Maître Gims de son vrai nom Gandhi Djuna toujours affublé de ses lunettes solaires, se dit « très content » d’être à Maurice. Il parle de ses débuts dans son groupe Sexion d’Assaut et dit n’avoir pas demandé autant de succès. « On voulait juste s’amuser. Les choses ont explosé, c’est arrivé, c’est une dimension qui nous a dépassés et je suis parti en solo. » Maître Gims relate qu’il a la trentaine et qu’aujourd’hui il ne veut plus être un personnage public. « Je n’apparais pas dans des émissions en live. » Et que son nom Maître Gims lui convient parfaitement car il aime bien cette notion de maître à élève. Personnage abordable, il répond d’une voix posée, n’esquive aucune question et se sent à l’aise dans l’exercice des questions-réponses. Sur l’album Monstre marin, dit-il, l’idée de base a été de donner une chance aux jeunes d’être exposés sur ce label. « J’ai signé avec pas mal d’artistes des disques d’or, platine et d’autres qui ont eu moins de succès. Le label Universal Music a permis aux jeunes talents d’émerger. » Un des vieux rêves qui taraude Maître Gims est de mettre en place une fondation humanitaire. Une des axes fondamentaux est l’accès à l’eau potable. Sa fondation, Eau de la Terre, verra le jour cette année et œuvrera à des constructions de puits en Afrique. « Je suis avec de bons partenaires. Le but est de fournir de l’eau potable partout en Afrique et répondre aux besoins des gens. La première cause de mortalité c’est le manque d’eau et il y a des eaux avec plein de bactéries, c’est un de mes combats. »

Maître Gims n’est pas à sa première venue à Maurice, étant venu en 2011 avec Sexion d’Assaut. À l’époque, l’engouement du public n’était pas le même, et il avoue avoir toujours rêvé de revenir. « Pour ma tournée en solo dans le cadre du Warano Worldwide Tour, c’est une date à Maurice que j’ai longtemps attendue et je suis content d’être là. » Parlant de sa relation avec les autres membres de Sexion d’Assaut, il se dit « toujours très proche d’eux, malgré les projets solos de Black M qui prépare une grande tournée. Avec lui et d’autres membres on a même reparlé d’un futur album, on va voir si c’est maintenu. » Sexion d’Assaut, explique Maître Gims est parti d’un rêve. « Petits, au collège, on était bercé par le rap et c’est sur ce challenge que notre groupe s’est formé. » Parmi ses artistes préférés, il cite Michael Jackson et se dit heureux d’avoir partagé un morceau avec la chanteuse Sia. Il se félicite, pour sa prestation à Maurice, d’avoir en première partie des artistes locaux tels que Lin, Mr Love et Jimmy Gassel. « C’est important, il faut que les artistes locaux aient une visibilité. Ils ont la chance de faire les premières parties d’artistes, de se faire découvrir et de gagner un public plus large. Je suis pour la rencontre et le partage. On va chanter, on va donner de bonnes ondes. » Pour ce qui est d’une future collaboration avec un artiste mauricien, il se dit pour : « Quand le son est bon… je n’ai jamais mis de barrière, c’est le coup de cœur dans tout. »

Parlant de ses projets pour 2017, il continuera à défendre son album Mon cœur avait raison qui, dit-il, se vend encore très bien. « Avec Sexion d’Assaut, on a réussi à ramener en France la Pop Urban. Quant au rap, il est à la limite de l’afro, cela n’a plus rien à voir avec le rap des années 90. Les choses ont changé. Moi, je cherche à faire de la bonne musique. Cela reste toujours quelque chose de difficile, il faut toujours se surpasser. Le public, il peut te soulever comme te mettre à terre. »