CONCERT SPIRITUEL : Grosse foule pour le père Grégoire

Après une longue absence sur le terrain, le père Jocelyn Grégoire a donné un concert dimanche au Collège St Mary's de Rose Hill pour marquer les 30 ans de son sacerdoce. La grosse foule présente, composée de personnes de tout âge et venant de plusieurs régions du pays, démontre que le “singing priest” est toujours très populaire parmi les Mauriciens. Les moyens techniques utilisés, la bonne qualité de la sonorisation, un décor sobre de même que la prestation des choristes indiquent que le show a été minutieusement préparé. Une foule plutôt bon enfant dans l'ensemble mais qui a vite réagi lorsque le prêtre a repris ses morceaux les plus connus et a invité l'assistance à chanter avec lui. Le concert de dimanche, contrairement aux précédents rassemblements du “singing priest”, avait plus une dimension spirituelle et s'est déroulé sur un ton fraternel et ponctué de beaucoup d'échanges entre le public et le prêtre. Quelques messages glissés ici et là pour « positiver » mais point de discours enflammé. Le père Grégoire, visiblement affecté par le décès de son frère, survenu la semaine dernière, lui a rendu un vibrant hommage à travers un morceau qu'il a composé.