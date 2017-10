CONCERT SYMPHONIQUE — MOZART, DE L’AUBE AU CRÉPUSCULE : Reporté pour cause de raisons techniques

Le groupe de musiciens du « Indian Ocean Symphonic Orkestra » qui devait accompagner la pianiste Lucie Hoareau et la soprano Véronique Zuël pour le concert Mozart, de l’aube au crépuscule, ce 15 octobre 2017 n`a pu se déplacer sur le vol Run Air (Cie privée) pour cause de panne technique. 14 des trente musiciens sont restés bloqués à La Réunion. Les autres devaient voyager sur Air Mauritius et Air Austral. Conséquence : le concert est reporté pour le dimanche 3 décembre 2017 à la même heure à la Salle Polyvalente Malcom de Chazal, Moka. Paul Olsen, qui aide le jeune orchestre, déclare qu`il sera sur place pour accueillir ceux qui n`ont pas été informés et qui se déplaceront demain après-midi. Par ailleurs, les clients d`Otayo ont été prévenus. Les mêmes billets seront valables pour le 3 décembre. Les inconditionnels de Mozart devront prendre leur mal en patience. Renseignements : MonTicket Tel 401 65 66 www.monticket.mu. Otayo Tel 466 99 99 www.otayo.com