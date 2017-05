CONCERT - Tarik, Bastien, Menwar et Dantier à Eurêka : Les mots à l’honneur

Nicolas Tarik, Daniella Bastien, Menwar et Yvette Dantier. Ces quatre artistes seront réunis à la Maison Eurêka, le jeudi 18 mai à partir de 17h. Les Inédits d’Eurêka réserveront au public une soirée exceptionnelle autour d’un répertoire, des textes et une prestation live et intimiste.

“Dernière cette démarche, nous proposons une plate-forme peu conventionnelle pour permettre aux artistes de s’exprimer et faire entendre leurs textes. Ces mots qui sont là pour nous faire vibrer et auxquels nous oublions d’accorder plus d’importance”, confie Nicolas Tarik du label Circuits courts, organisateur de l’événement, avec la collaboration de la Maison Eurêka.

Les voix de Menwar, Daniella Bastien, Yvette Dantier et Nicolas Tarik se feront entendre avec l’accompagnement d’instruments comme la ravanne, la maravanne et le piano, entre autres. “On croit déjà tout connaître sur les artistes. On pense avoir tout entendu. Et pourtant, ces talents n’ont pas fini d’étonner et ont encore d’autres secrets à révéler. Nous invitons le public à venir les écouter et découvrir ce qu’ils ont à nous proposer.” Le rendez-vous est fixé le jeudi 18 mai pour la première édition de Les Inédits d’Eurêka.

Surprises musicales.

Pendant près de quatre heures, les têtes d’affiche se succéderont sur scène. Après une mise en bouche electro, le coup d’envoi sera donné par la jeune Yvette Dantier. Depuis sa collaboration avec Zulu, la chanteuse et guitariste s’est affirmée et poursuit sa route avec des compositions poignantes en forme de romances modernes et de mélodies élaborées avec soin. Le 18 mai, elle interprétera des chansons inédites, dont certaines composées pour elle par Nicolas Tarik.

Ce dernier, qui est l’initiateur du projet, s’apprête à livrer d’autres facettes de son talent en s’accompagnant au piano pour la toute première fois. La présence de Menwar, ségatier, instrumentiste, musicien et poète apportera un plus et de belles surprises musicales à ces Inédits d’Eurêka.

Il en sera de même avec Daniella Bastien que le public retrouvera sur scène après plusieurs mois d’absence. Ravannière, ségatière, conteuse, narratrice, elle ne s’arrête jamais. Depuis peu, elle s’est mise à la maravanne. De quoi rendre exceptionnel ce retour.

En solo ou en duo, et à quatre voix pour clore la soirée, “ces quatre maîtres ou dompteurs de mots se préparent à offrir quelque chose de grand. Ils sont surtout très impatients d’entendre les échos de leurs prestations qui animeront les alentours de la maison d’Eurêka”, soulignent les organisateurs.

Billetterie

Les Inédits d’Eurêka auront lieu à La Maison Eurêka (Montagne Ory, Moka). Le prix du billet d’entrée est fixé comme suit : en prévente à Rs 280 (jusqu’au 10 mai), à Rs 320 (jusqu’au 18 mai) et à Rs 380 à la porte, le jour du concert. Les points de vente sont La Maison Eurêka et The Bakery (Cascavelle). Infos et réservations : 433-8477.