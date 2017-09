CONCERT—CE WEEK-END: La chorale malgache Amboarampeo au Conservatoire François Mitterrand

Ce samedi 23 à 19h30 et ce dimanche 24, à 16h, le public pourra découvrir les talents de la chorale Amboarampeo, qui présentera un riche répertoire au Conservatoire François Mitterrand. Formée en 1959 à la suite des grandes inondations qui avaient dévasté la capitale malgache, l’Amboarampeo s’est spécialisée dans l’interprétation d’œuvres classiques comme le Messie, de Haendel, le Magnificat, de J.S. Bach, et le Requiem de Mozart. Loin de se cantonner à ce style de musique, la chorale propose aussi des chants du monde, notamment folkloriques et spirituels. Une troisième prestation avec des American Spirituals et des cantiques malgaches sera offerte au public mauricien à la cathédrale Saint James le mercredi 27 septembre à 19h. L’entrée aux concerts est gratuite avec un plateau à la porte.

C’est suite aux inondations à Antananarivo en mars 1959 dans des temples servant de refuges aux sinistrés que de jeunes bénévoles ont chanté pour détendre l’atmosphère. « Convaincus de l’apaisement qu’apporte la musique et unis par la passion forgée par ces temps durs, ils décident de continuer à chanter », indique-t-on. Et c’est ainsi qu’est née la chorale dirigée par le chef Randria, fondateur du scoutisme à Madagascar. Il initiera la chorale aux chants classiques, qui deviennent le champ de prédilection du groupe de chanteurs, qui interprètent souvent les grands classiques. Mais l’Amboarampeo reprend aussi des chants folkloriques et spirituels.

« L’Amboarampeo a déjà donné des représentations d’extraits d’opéras célèbres avec brio, dont l’incontournable Carmen, de Bizet, le classique La Flûte Enchantée, de Mozart, les inspirés de la Bible comme Moïse et Pharaon, de Rossini, ou La Création, de Haydn. La chorale fait aussi découvrir Madagascar par des cantiques et des chants traditionnels malgaches. Elle l’a fait pour son public malgache mais aussi pour un public étranger lors de concerts qu’elle a donnés aux Etats-Unis, en Indonésie, à La Réunion et en France. Chaque prestation de la chorale ne cesse de surprendre et obtient une “standing ovation” », selon les organisateurs.

À Maurice actuellement, le groupe se produira ce 23 septembre à 19h30 et le lendemain à 16h au Conservatoire François Mitterrand. Au menu, des extraits d’opéras célèbres, des chants du monde, des “american spirituals”, avec les arrangements de Moses Hogan, des cantiques et des chants traditionnels malgaches, et, la signature classique, le Magnificat de Pergolèse.